ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 14:33
Απίστευτο κι όμως… ισπανικό: Οι οπαδοί της Ρεάλ μαζεύουν υπογραφές για να διώξουν τον Εμπαπέ

credit: AP

Η φετινή σεζόν δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελαν στη Ρεάλ Μαδρίτης, με το κλίμα πλέον να είναι πολύ κακό, ενώ η κατάσταση στα αποδυτήρια φαίνεται ότι έχει… ξεφύγει, με τον Ρούντιγκερ να χαστουκίζει τον Καρέρας μετά από μία προπόνηση.

Μετά και το… ταξιδάκι αναψυχής στην Ιταλία, ο Κιλιάν Εμπαπέ φαίνεται πως έχει χάσει τη στήριξη πολλών Μαδριλένων φιλάθλων σε όλο τον κόσμο, σε τέτοιο βαθμό που υπάρχει διαδικτυακή αίτηση με εκατομμύρια υπογραφές, η οποία ζητά την αποχώρησή του από τον σύλλογο.

Παρά την εντυπωσιακή πρώτη του σεζόν με τη λευκή φανέλα και τα 41 γκολ -μέχρι στιγμής- στη δεύτερη χρονιά του, ο Γάλλος δέχεται έντονη κριτική στο Μπερναμπέου, από συμπαίκτες, τον προπονητή του και τους φιλάθλους της Ρεάλ Μαδρίτης, για τις πρόσφατες συμπεριφορές του τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.

Οι οπαδοί του συλλόγου πήραν δραστικά μέτρα για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους, δημιουργώντας μια αίτηση με τίτλο «Mbappé Out». Μέχρι στιγμής, πάνω από 4,1 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν υπογράψει την αίτηση.

Στην αίτηση αναφέρεται: «Μαδριλένοι, κάντε τη φωνή σας να ακουστεί. Αν πιστεύετε ότι χρειάζεται αλλαγή, μην μένετε σιωπηλοί – υπογράψτε αυτή την αίτηση και στηρίξτε αυτό που θεωρείτε καλύτερο για το μέλλον του συλλόγου».

Η πρόσφατη κριτική προς τον Γάλλο επικεντρώνεται κυρίως στον ρόλο του στην κρίση που διασπά τα αποδυτήρια της ομάδας. Πρόσφατα ρεπορτάζ αποκάλυψαν ότι ο Εμπαπέ είχε διαφωνία στο προπονητικό κέντρο με μέλος του τεχνικού επιτελείου, γεγονός που τον έκανε να απομονωθεί ακόμη περισσότερο από την ομάδα και να θεωρείται άτομο με «υπερβολικά ατομικιστικό χαρακτήρα».

Ο 27χρονος ενίσχυσε αυτή την αντίληψη όταν ταξίδεψε στην Ιταλία για διακοπές μία εβδομάδα πριν από το El Clásico, αντί να παραμείνει στη Μαδρίτη για αποθεραπεία από τον τραυματισμό του στον οπίσθιο μηριαίο. Οι φίλαθλοι προσβλήθηκαν έντονα βλέποντας τον σταρ της ομάδας τους να απολαμβάνει τις διακοπές του, τη στιγμή που η Ρεάλ έπαιζε κόντρα στην Εσπανιόλ την Κυριακή.

Είναι αυτονόητο ότι ο Εμπαπέ έχει χάσει τον σεβασμό πολλών Μαδριλένων, και η προσφορά του στο γήπεδο δεν ήταν αρκετή για να παραβλεφθούν τα παραπτώματά του. Άλλωστε, η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει κατακτήσει σημαντικό τρόπαιο από τότε που εκείνος μετακόμισε στο Μπερναμπέου.

Το βάρος πέφτει στον επόμενο προπονητή

Ωστόσο, όσο θόρυβο κι αν κάνουν οι Μαδριλένοι φίλαθλοι, ουσιαστικά δεν υπάρχει σχεδόν καμία πιθανότητα ο Εμπαπέ, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029, να αποχωρήσει από τη Ρεάλ Μαδρίτης έπειτα από μόλις δύο σεζόν.

Μεγάλο μέρος του βάρους θα πέσει σε όποιον αντικαταστήσει τον Άλβαρο Αρμπελόα στον πάγκο την επόμενη σεζόν. Ο 43χρονος αναμένεται να παραχωρήσει τη θέση του σε ένα μεγάλο όνομα, με πρόσφατα ρεπορτάζ να αναφέρουν τον Ζοσέ Μουρίνιο ως φαβορί για τη θέση.

Είτε πρόκειται για τον πορτογάλο προπονητή, είτε για κάποιον άλλον, αυτός που θα βρεθεί στην τεχνική ηγεσία του Μπερναμπέου τη σεζόν 2026–27 θα έχει την ευθύνη να βρει τη φόρμουλα που θα κάνει τους Βινίσιους Ζούνιορ, Εμπαπέ και Μπέλινγκχαμ να συνεργάζονται αρμονικά μέσα στο γήπεδο.

Η ουσία είναι πως άλλη μία σεζόν χωρίς σημαντικό τρόπαιο θα προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη εξέγερση από τους φιλάθλους της Ρεάλ Μαδρίτης, και ο Εμπαπέ πιθανότατα θα επωμιστεί το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης.

