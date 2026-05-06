Στο διάσημο Bel-Air, εκεί όπου η πολυτέλεια δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις, ένα ακίνητο έρχεται να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τον πήχη. Πρόκειται για το «Crown Jewel of Los Angeles» και έχει βγει στην αγορά με τιμή που κόβει την ανάσα: 400 εκατομμύρια δολάρια. Αν πουληθεί στην τιμή που ζητείται, θα γίνει η ακριβότερη κατοικία που έχει πωληθεί ποτέ στις ΗΠΑ μέσω δημόσιας αγγελίας.

Ένα ολόκληρο ιδιωτικό θέρετρο στο Bel-Air

Η έπαυλη βρίσκεται σε οικόπεδο περίπου 32 στρεμμάτων, πάνω σε ύψωμα με πανοραμική θέα 360 μοιρών. Από εκεί μπορεί κανείς να δει το Bel-Air Country Club, το κέντρο του Λος Άντζελες, τον Ειρηνικό Ωκεανό και τα γύρω φαράγγια.

Δεν είναι απλώς μια έπαυλη. Είναι ένα μικρό ιδιωτικό σύμπαν πολυτέλειας, με συνολικά πάνω από 6.500 τετραγωνικά μέτρα εσωτερικών χώρων, κατανεμημένα ανάμεσα στην κύρια κατοικία και τον ξενώνα.

39 υπνοδωμάτια, 59 μπάνια και τρεις πισίνες

Η κύρια κατοικία εκτείνεται σε περίπου 4.650 τετραγωνικά μέτρα και διαθέτει 10 υπνοδωμάτια, μαζί με 13 υπνοδωμάτια για προσωπικό. Ο ξενώνας, που από μόνος του θα μπορούσε να θεωρηθεί έπαυλη, εκτείνεται σε περίπου 2.800 τετραγωνικά μέτρα και διαθέτει έξι υπνοδωμάτια, 10 υπνοδωμάτια για προσωπικό, δικό του γυμναστήριο και πισίνα.

Συνολικά, το ακίνητο διαθέτει 39 υπνοδωμάτια, 59 μπάνια, τρεις πισίνες, εξωτερικούς χώρους φαγητού, καμπάνες πισίνας και ειδικές εγκαταστάσεις ασφαλείας.

Σχεδιασμένο χωρίς όριο στο κόστος

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, το ακίνητο συνδέεται με τη βασιλική οικογένεια Al-Thani του Κατάρ. Οι σημερινοί ιδιοκτήτες φέρεται να επένδυσαν πάνω από 350 εκατομμύρια δολάρια στην ανάπτυξή του μέσα σε περίπου μία δεκαετία.

Ο αρχικός βασικός χώρος αγοράστηκε το 2010 έναντι 35 εκατ. δολαρίων, ενώ στη συνέχεια προστέθηκαν γειτονικά κομμάτια γης για να δημιουργηθεί το σημερινό ενιαίο estate.

Τον σχεδιασμό ανέλαβε ο διάσημος αρχιτέκτονας Peter Marino, ενώ την κατασκευή ο Peter McCoy. Σύμφωνα με τους μεσίτες, το σπίτι δεν χτίστηκε αρχικά με σκοπό την πώληση, αλλά ως μια «κληρονομική» κατοικία, φτιαγμένη για να κατοικηθεί και να περάσει από γενιά σε γενιά.

Ανέσεις που θυμίζουν πεντάστερο ξενοδοχείο

Το «Crown Jewel of Los Angeles» διαθέτει ανέσεις που ξεπερνούν ακόμη και πολλά πολυτελή resorts. Ανάμεσά τους υπάρχουν πλήρες spa, πισίνες ζεστού και κρύου νερού, σάουνα, αίθουσες μασάζ, σαλόνι ομορφιάς, πολυτελές γυμναστήριο, Pilates studio, αποθήκη έργων τέχνης, safe rooms και ακόμη και μηχάνημα ακτίνων Χ για ιδιωτικά ιατρικά ραντεβού.

Στους εξωτερικούς χώρους υπάρχουν πισίνες με τα σπιτάκια τους, γήπεδο τένις και ειδικό περίπτερο για το τένις. Η είσοδος από μόνη της μοιάζει κινηματογραφική, με έναν εντυπωσιακό δρόμο μήκους περίπου 457 μέτρων, πλαισιωμένο από προσεγμένους φράχτες και εισαγόμενα φυτά.

Η πιο ακριβή δημόσια αγγελία κατοικίας στις ΗΠΑ

Η τιμή των 400 εκατ. δολαρίων ξεπερνά άλλες πρόσφατες ακραία ακριβές αγγελίες στις ΗΠΑ, όπως ακίνητο 300 εκατ. δολαρίων στο Άσπεν και έπαυλη 237 εκατ. δολαρίων στο Key Biscayne της Φλόριντα, γνωστή από την ταινία Scarface.

Φυσικά, το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα βρεθεί αγοραστής στην τιμή που ζητείται. Στην αγορά των υπερπολυτελών ακινήτων, οι εντυπωσιακές τιμές δεν εγγυώνται πάντα αντίστοιχη πώληση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το περίφημο «The One» στο Λος Άντζελες, που κάποτε στόχευε στα 500 εκατ. δολάρια, αλλά τελικά πουλήθηκε σε δημοπρασία το 2022 για 141 εκατ. δολάρια.



Το αν το «Crown Jewel of Los Angeles» θα πιάσει τελικά τα 400 εκατομμύρια δολάρια μένει να φανεί.

Μέχρι τότε πάντως έχει καταφέρει να γίνει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σπίτια στον κόσμο.

