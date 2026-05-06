Ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν για ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και τη διαμόρφωση πλαισίου για πιο λεπτομερείς διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και δύο ακόμη πηγές που έχουν ενημερωθεί για το θέμα, όπως αναφέρουν αποκλειστικές πληροφορίες του Axios.

Η μεγάλη εικόνα

Οι ΗΠΑ αναμένουν τις απαντήσεις του Ιράν σε αρκετά βασικά σημεία μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Τίποτα δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί, όμως οι πηγές ανέφεραν ότι αυτή είναι η πιο κοντινή στιγμή σε συμφωνία από τότε που άρχισε ο πόλεμος.

Μεταξύ άλλων προβλέψεων, η συμφωνία θα περιλάμβανε δέσμευση του Ιράν για μορατόριουμ στον πυρηνικό εμπλουτισμό, συμφωνία των ΗΠΑ να άρουν τις κυρώσεις και να αποδεσμεύσουν δισεκατομμύρια σε παγωμένα ιρανικά κεφάλαια, καθώς και άρση περιορισμών και από τις δύο πλευρές στη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Πολλοί από τους όρους που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο θα εξαρτώνταν από την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης του πολέμου ή μιας παρατεταμένης εκκρεμότητας, κατά την οποία ο πόλεμος θα έχει σταματήσει, αλλά τίποτα δεν θα έχει επιλυθεί πραγματικά.

Η πραγματικότητα

Ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι η ιρανική ηγεσία είναι διχασμένη και ότι ίσως είναι δύσκολο να επιτευχθεί συναίνεση ανάμεσα στις διαφορετικές φατρίες. Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς το αν θα επιτευχθεί ακόμη και μια αρχική συμφωνία.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει αισιοδοξία για συμφωνία σε διάφορα σημεία προηγούμενων γύρων διαπραγματεύσεων, αλλά και κατά τη διάρκεια του πολέμου, χωρίς μέχρι στιγμής να την έχουν πετύχει.

Ωστόσο, οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η απόφαση του προέδρου Τραμπ να υπαναχωρήσει από την πρόσφατα ανακοινωθείσα επιχείρησή του στα Στενά του Ορμούζ και να αποφύγει την κατάρρευση της εύθραυστης εκεχειρίας βασίστηκε στην πρόοδο των συνομιλιών.

Στο παρασκήνιο

Το μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης, το οποίο περιλαμβάνει 14 σημεία, διαπραγματεύονται οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζέρεντ Κούσνερ, με αρκετούς Ιρανούς αξιωματούχους, τόσο απευθείας όσο και μέσω διαμεσολαβητών.

Στη σημερινή του μορφή, το μνημόνιο θα κήρυττε το τέλος του πολέμου στην περιοχή και την έναρξη μιας περιόδου 30 ημερών διαπραγματεύσεων για μια λεπτομερή συμφωνία, με στόχο το άνοιγμα των στενών, τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και την άρση των αμερικανικών κυρώσεων.

Οι διαπραγματεύσεις αυτές θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στο Ισλαμαμπάντ ή στη Γενεύη, σύμφωνα με δύο πηγές.

Οι περιορισμοί του Ιράν στη ναυσιπλοΐα μέσω των στενών και ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα αίρονταν σταδιακά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου των 30 ημερών, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Αν οι διαπραγματεύσεις καταρρεύσουν, οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούσαν να επαναφέρουν τον αποκλεισμό ή να ξαναρχίσουν στρατιωτική δράση, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο.

Στο επίκεντρο

Η διάρκεια του μορατόριουμ στον εμπλουτισμό ουρανίου βρίσκεται υπό ενεργή διαπραγμάτευση. Τρεις πηγές ανέφεραν ότι θα είναι τουλάχιστον 12 χρόνια, ενώ μία τοποθέτησε τα 15 χρόνια ως πιθανό σημείο σύγκλισης. Το Ιράν πρότεινε πενταετές μορατόριουμ στον εμπλουτισμό, ενώ οι ΗΠΑ ζήτησαν 20 χρόνια.

Οι ΗΠΑ θέλουν να συμπεριληφθεί διάταξη σύμφωνα με την οποία οποιαδήποτε παραβίαση από το Ιράν σε σχέση με τον εμπλουτισμό θα παρατείνει το μορατόριουμ, σύμφωνα με την πηγή. Μετά τη λήξη του, το Ιράν θα μπορούσε να εμπλουτίζει ουράνιο σε χαμηλό επίπεδο, στο 3,67%.

Το Ιράν θα δεσμευόταν στο μνημόνιο ότι δεν θα επιδιώξει ποτέ πυρηνικά όπλα ούτε θα προχωρήσει σε ενέργειες που σχετίζονται με την ανάπτυξή τους. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι πλευρές συζητούν ρήτρα με την οποία το Ιράν θα δεσμευόταν να μην λειτουργεί υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Το Ιράν θα δεσμευόταν επίσης σε ενισχυμένο καθεστώς επιθεωρήσεων, συμπεριλαμβανομένων αιφνιδιαστικών ελέγχων από επιθεωρητές του ΟΗΕ, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο.

Οι ΗΠΑ θα δεσμεύονταν, στο πλαίσιο του μνημονίου, για σταδιακή άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο Ιράν και για σταδιακή αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων που παραμένουν παγωμένα σε διάφορα σημεία του κόσμου.

Το ενδιαφέρον σημείο

Δύο πηγές με γνώση του θέματος υποστήριξαν επίσης ότι το Ιράν θα συμφωνούσε να απομακρύνει από τη χώρα το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιό του, μια βασική προτεραιότητα των ΗΠΑ, την οποία η Τεχεράνη μέχρι τώρα απέρριπτε.

Μία πηγή ανέφερε ότι μια επιλογή που συζητείται είναι η μεταφορά του υλικού στις ΗΠΑ.

Τι λένε οι εμπλεκόμενοι

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την Τρίτη ότι «δεν χρειάζεται να έχουμε την πραγματική συμφωνία γραμμένη μέσα σε μία ημέρα».

«Αυτό είναι εξαιρετικά σύνθετο και τεχνικό. Αλλά πρέπει να έχουμε μια διπλωματική λύση που να είναι πολύ σαφής ως προς τα θέματα για τα οποία είναι διατεθειμένοι να διαπραγματευτούν και ως προς το εύρος των παραχωρήσεων που είναι διατεθειμένοι να κάνουν εξαρχής, ώστε να αξίζει τον κόπο», πρόσθεσε.

Ωστόσο, χαρακτήρισε επίσης ορισμένους από τους κορυφαίους ηγέτες του Ιράν «τρελούς» και είπε ότι δεν είναι σαφές αν θα προχωρήσουν σε συμφωνία.

Διαβάστε επίσης

Μέση Ανατολή: Ο ρόλος της Κίνας στην απόφαση Τραμπ να «παγώσει» ακόμα και την «Επιχείρηση Ελευθερία»

Χανταϊός: Συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο – Απομάκρυνση τριών επιβατών, ενώ κατευθύνεται στα Κανάρια Νησιά

Νέα Υόρκη: Ο Ζοράν Μαμντάνι φιλοξένησε εκδήλωση για τα 205 χρόνια από την Ελληνική Ανεξαρτησία – «Ζήτω η Ελλάδα», είπε