Μέση Ανατολή: Ο ρόλος της Κίνας στην απόφαση Τραμπ να «παγώσει» ακόμα και την «Επιχείρηση Ελευθερία»

Παρότι οι πληροφορίες από το Πακιστάν αναφέρουν ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για οριστική κατάπαυση του πυρός και τέλος του πολέμου βρίσκονται σε καλό δρόμο και παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνηθίζει τις… απότομες στροφές, η αλήθεια είναι ότι η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αναστείλει ακόμα και την «Επιχείρηση Ελευθερία» – λίγες ώρες αφότου ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο είχε αναγγείλει το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων – ήλθε κάπως… απότομα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι αναστέλλει «για βραχύ χρονικό διάστημα» την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων για τον διάπλου του Στενού του Ορμούζ, η οποία διήρκεσε μόλις μία ημέρα, προκειμένου να εξεταστεί η πιθανότητα συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. «Η Επιχείρηση Ελευθερία θα ανασταλεί για μικρό χρονικό διάστημα για να δούμε εάν και κατά πόσον ή όχι μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφτεί η συμφωνία», έγραψε στο Truth Social.

Εξήγησε, δε, ότι «με βάση το αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών, τη σημαντική στρατιωτική επιτυχία που είχαμε κατά τη διάρκεια της εκστρατείας εναντίον του Ιράν και την πρόοδο προς μια πλήρη και τελική συμφωνία με εκπροσώπους του Ιράν, συμφωνήσαμε αμοιβαία ότι, ενώ ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ, η “Επιχείρηση Ελευθερία” θα παύσει για σύντομο χρονικό διάστημα ώστε να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί».

Η συνάντηση με Σι

Αυτό που επισημαίνει το CNN, ωστόσο, είναι ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους ο πρόεδρος των ΗΠΑ πήρε αυτή την απόφαση είναι και η επικείμενη συνάντησή του με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ στις 14 και 15 Μαΐου στο Πεκίνο, συνάντηση στην ατζέντα της οποίας αναμενόταν να συμπεριληφθεί και ο πόλεμος με το Ιράν και οι συνέπειες του στις αγορές πετρελαίου (η Κίνα είναι ο… καλύτερος πελάτης της Τεχεράνης), αλλά και ευρύτερα στην παγκόσμια οικονομία.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN, η Κίνα θεωρεί (με επιφυλάξεις) ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν, ενδέχεται να έχει ενισχύσει τη διαπραγματευτική της θέση. Αρκετές πηγές αναφέρουν ότι το Πεκίνο θεωρεί τη σύνοδο κορυφής υψηλού διακυβεύματος ως μοναδική ευκαιρία για να εξασφαλίσει μια πιο σταθερή μακροπρόθεσμη σχέση με τον μεγαλύτερο οικονομικό και στρατιωτικό ανταγωνιστή του.

Ωστόσο, παρά το φαινομενικό πλεονέκτημα, πηγές ανέφεραν ότι το Πεκίνο παραμένει εξαιρετικά επιφυλακτικό, με τις απόψεις μεταξύ των κυβερνητικών κύκλων να διχάζονται ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης των αμέτρητων επιπλοκών που προκάλεσε η σύγκρουση, μεταξύ των οποίων και η προοπτική το Στενό του Ορμούζ – μέσω του οποίου η Κίνα εισάγει περίπου το ένα τρίτο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου της – να παραμείνει κλειστό όταν ο Τραμπ φτάσει στην κινεζική πρωτεύουσα.

Η επίσκεψη του Τραμπ «δεν είναι όπως οποιαδήποτε άλλη επίσκεψη αρχηγού κράτους», δήλωσε μια κινεζική πηγή. «Η θητεία του Τραμπ είναι πιθανό να έχει μόνιμη επίδραση στην παγκόσμια τάξη και έχει ήδη αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ βλέπουν τα δικά τους συμφέροντα». «Το αν η επίσκεψή του θα είναι επιτυχής ή όχι θα έχει μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στις μελλοντικές συμφωνίες μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, ανεξάρτητα από το αν στην εξουσία θα βρεθούν οι Δημοκρατικοί ή οι Ρεπουμπλικανοί», δήλωσε η πηγή.

Στο Πεκίνο ο Αραγτσί

Πάντως, σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, ο Κινέζος ΥΠΕΞ, Γουανγκ Γι, υποδέχθηκε τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί, στο Πεκίνο, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Τραμπ. Ο Αραγτσί τόνισε ότι η συνεργασία μεταξύ του Ιράν και της Κίνας «θα είναι ισχυρότερη από ποτέ», σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, μετά τις συνομιλίες που είχε με τον Κινέζο ομόλογό του στο Πεκίνο.

Ο Αραγτσί χαρακτήρισε το Πεκίνο «ειλικρινή φίλο της Τεχεράνης», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Mehr. Επίσης, δήλωσε ότι «υπό τις τρέχουσες συνθήκες, η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών θα είναι ισχυρότερη από ποτέ», ανέφερε το Mehr. Το ISNA, ένα άλλο κρατικό ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, ανέφερε ότι ο Αραγτσί είπε κατά τη συνάντηση ότι η Τεχεράνη θα «αποδεχόταν μόνο μια δίκαιη και ολοκληρωμένη συμφωνία» με τις ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης

«Εμφύλιος» σε ιταλικό χωρίο για τα παγώνια – «Δεν μας αφήνουν να κοιμηθούμε» (video)

Χανταϊός: Συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο – Απομάκρυνση τριών επιβατών, ενώ κατευθύνεται στα Κανάρια Νησιά

Νέα Υόρκη: Ο Ζοράν Μαμντάνι φιλοξένησε εκδήλωση για τα 205 χρόνια από την Ελληνική Ανεξαρτησία – «Ζήτω η Ελλάδα», είπε