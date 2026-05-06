ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 12:40
06.05.2026 12:10

Eurovision 2026: Βάζει «φωτιά» η Antigoni με το Jalla – Οι πρώτες εικόνες από τη σκηνική παρουσία της Κύπρου

Τις φωτογραφίες από την πρώτη τεχνική πρόβα της Κύπρου για τη φετινή Eurovision έδωσε στη δημοσιότητα η EBU, με την Antigoni -ντυμένη στα λευκά- να βάζει «φωτιά» στη σκηνή της Wiener Stadthalle στη Βιέννη, δίνοντας ραντεβού με τους Eurofans για τον Β’ Ημιτελικό της Πέμπτης (14/5).

Όπως είχε διαρρεύσει ήδη από χθες, η κυπριακή συμμετοχή είναι στημένη γύρω και πάνω από ένα μεγάλο τραπέζι με έντονο το στοιχείο του πάρτι και του ελληνικού γλεντιού.

Τέσσερις χορεύτριες πλαισιώνουν την τραγουδίστρια, ενώ στις κορυφώσεις του κομματιού έχουμε φωτιές και χρήση καπνού που κάνουν την σκηνική παρουσία ακόμη πιο εντυπωσιακή.

Η Σκηνική Παρουσία

Το Τραπέζι:

Η κεντρική ιδέα της εμφάνισης είναι ένα τεράστιο τραπέζι, τόσο μεγάλο που πάνω του χωρούν η Αντιγόνη και τέσσερις χορευτές, ενώ χρησιμοποιείται και ως πασαρέλα (catwalk).

Το τραπέζι διαθέτει, μάλιστα, έναν «διάδρομο» από LED strips που δημιουργεί ένα εντυπωσιακό οπτικό αποτέλεσμα, ειδικά στο σημείο του τραγουδιού που λέει “you want more?…”.

Η εμφάνιση ολοκληρώνεται με την Αντιγόνη να αφήνει το τραπέζι για να περπατήσει στην κανονική πασαρέλα της Wiener Stadthalle, συνοδευόμενη από φωτιές και πυροτεχνήματα.

ΓΗ Antigoni φοράει ένα κοντό, λευκό φόρεμα με χάντρες, εμπνευσμένο από την Αφροδίτη που θυμίζει νυχτερινή έξοδο στη Λευκωσία τον Ιούλιο.

Όσο για το φόντο, πίσω από την οθόνη βλέπουμε γιγάντιες αρχαίες κολώνες φωτισμένες με μπλε χρώμα.

