Eurovision 2026 – Κύπρος: Κόβονται σκηνές από το βίντεο κλιπ μετά τις αντιδράσεις – «Άστους να λαλούν» λέει η Antigoni Buxton (Video)

Στις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες το βίντεο κλιπ για το κομμάτι που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη φετινή Eurovision απάντησε η Antigoni Buxton, ξεκαθαρίζοντας πως η αρνητική κριτική δεν την επηρεάζει.

«Εγώ αγαπάω την Κύπρο και έδειξα ένα βίντεο που δείχνει την Κύπρο, που αγαπάω και αυτό θα πω. Άστους να λαλούν» είπε η τραγουδίστρια του «Jalla», μιλώντας στην κάμερα του «Happy Day».

Σημειώνεται ότι αμέσως μετά την κυκλοφορία του κομματιού που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον μουσικό διαγωνισμό, πρόσωπα από τον χώρο του πολιτισμού, αλλά και από άλλους επαγγελματικούς κλάδους, απέστειλαν επιστολή προς το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ), ζητώντας να αποσυρθούν τόσο το κομμάτι «Jalla» όσο και το βίντεο κλιπ, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για μια ακατάλληλη εικόνα της Κύπρου και της παράδοσής της.

Στην επιστολή προς το ΡΙΚ, υπογεγραμμένης -όπως αναφέρεται- από πρόσωπα «από τον χώρο της τέχνης, της επιστήμης και της εκπαίδευσης», οι υπογράφοντες κάνουν λόγο για «απαράδεκτη παρουσίαση της Κύπρου» που «προσβάλλει τη χώρα, τις παραδόσεις και την αισθητική της», ενώ ζητούν την απόσυρση του βίντεο κλιπ, ακόμη και την αποχώρηση του τραγουδιού από τον διαγωνισμό. Ταυτόχρονα θέτουν ζήτημα διαφάνειας, ζητώντας ενημέρωση για το κόστος παραγωγής και συμμετοχής, καθώς και για τα μέλη της κριτικής επιτροπής που κατέληξαν στην επιλογή.

Η επιστολή προς το ΡΙΚ

Κόβονται σκηνές από το βίντεο κλιπ

Μία ημέρα μετά την πρώτη δημόσια προβολή του βίντεο κλιπ της κυπριακής συμμετοχής στη Eurovision 2026, το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου προχώρησε σε διορθωτικές παρεμβάσεις, αφαιρώντας πλάνα με μοτοσικλέτες, τα οποία κρίθηκε ότι δεν ευθυγραμμίζονται με τις αρχές της οδικής ασφάλειας.

Απαντώντας, παράλληλα, στους επικριτές -συμπεριλαμβανομένων καλλιτεχνών, επιστημόνων, εκπαιδευτικών, αλλά και ακροδεξιών οργανώσεων, που ζητούν απόσυρση του τραγουδιού και του βίντεο κλιπ- το ΡΙΚ υποστηρίζει ότι η φετινή συμμετοχή έχει τύχει «θερμής και θετικής αποδοχής διαδικτυακά», επιχειρώντας όπως κάθε χρόνο «μια μοντέρνα σκηνική παρουσία και επαγγελματισμό», ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα απόσυρσης της κυπριακής συμμετοχής.

Τι απαντά το ΡΙΚ

«Το ΡΙΚ δεν συμμερίζεται την όποια σύγκριση εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα σε μουσεία όπως το Λούβρο ή την Στοκχόλμη με τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, που στόχο έχει να ενώσει. Σημειώνει επίσης ότι η εν λόγω συμμετοχή και το υπό αναφορά κλιπ έχουν τύχει θερμής και θετικής αποδοχής διαδικτυακά, ενώ όλες οι αντιδράσεις από ειδικούς και φίλους του διαγωνισμού σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το YouTube είναι στην ολότητά τους θετικές. Η δε συντριπτική πλειοψηφία των σχολιασμών εξάρει ότι στο κλιπ παρουσιάζεται η αντίθεση μεταξύ της παραδοσιακής και της μοντέρνας Κύπρου, καθώς και τα ήχοι και ύφος μουσικής με έθνικ στοιχεία από την περιοχή και τη Μεσόγειο. Ο διαγωνισμός, που φέτος συμπληρώνει 70 χρόνια, δεν σχετίζεται με την Προεδρία που η χώρα μας έχει αναλάβει και που η δημόσια ραδιοτηλεόραση στηρίζει ποικιλοτρόπως. Πρόκειται για γιορτή που ενώνει μέσω της μουσικής, εξού και οι χώρες συχνά επιλέγουν τραγούδια που προσφέρουν διασκέδαση σε δεκάδες χιλιάδες θεατές στο στάδιο και εκατομμύρια τηλεθεατές ανά τον κόσμο. Αυτό επιχειρεί και η φετινή συμμετοχή της Κύπρου, με μια μοντέρνα σκηνική παρουσία και επαγγελματισμό, όπως πράττει εδώ και χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι όποιες σκηνές που δεν ακολουθούσαν τις αρχές οδικής ασφάλειας αφαιρέθηκαν από το κλιπ, το οποίο θα αναρτηθεί εκ νέου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης» αναφέρεται μεταξύ άλλων.

Δείτε το βίντεο κλιπ

