ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 17:47
10.02.2026 17:06

«Κατασκήνωσε» στην κορυφή της τηλεθέασης η σειρά «Να μ’ αγαπάς» τη Δευτέρα (9/2)

10.02.2026 17:06
Όλες οι εκπομπές του Alpha, αρχίζοντας από το «Deal» και φθάνοντας έως τον «Άγιο έρωτα» εμφανίζονται στο χθεσινό τηλεβαρόμετρο της Nielsen με πρώτη στις τηλεπροτιμήσεις τη σειρά «Να μ’ αγαπάς».

«Ψηλά» κινήθηκαν στο Top 10 της ημέρας οι εκπομπές «Ράδιο αρβύλα» και «Grand Hotel» του ΑΝΤ1.

Τέταρτη επιλογή της ημέρας ήταν η σειρά «Μια νύχτα μόνο» και σε γενικές γραμμές το prime time του σταθμού ήταν στις διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης μαζί με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Το Star εκπροσωπήθηκε από το πρόγραμμα-σημαία του.

