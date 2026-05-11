Ηλεκτρονικό προφίλ για κάθε ΑΦΜ δημιουργεί η ΑΑΔΕ με νέο ψηφιακό δίχτυ διασταυρώσεων

Σε μια νέα εποχή μαζικών ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και ψηφιακής παρακολούθησης της οικονομικής δραστηριότητας περνά η ΑΑΔΕ, ενεργοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ανάλυσης δεδομένων και αυτοματοποιημένων ελέγχων που θα «σαρώνουν» συναλλαγές, καταθέσεις, ακίνητα και δηλωθέντα εισοδήματα.

Το νέο επιχειρησιακό σχέδιο της φορολογικής διοίκησης για το 2026 προβλέπει περισσότερους από 194.000 ελέγχους και δράσεις δίωξης, με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση των κρατικών εσόδων. Ωστόσο, η έκταση των δεδομένων που θα συγκεντρώνονται γύρω από κάθε φορολογούμενο δημιουργεί έναν μηχανισμό διαρκούς ψηφιακής χαρτογράφησης της οικονομικής ζωής πολιτών και επιχειρήσεων.

Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να δημιουργήσει ουσιαστικά έναν ενιαίο ψηφιακό φάκελο για κάθε ΑΦΜ, στον οποίο θα συγκεντρώνονται πληροφορίες από φορολογικές δηλώσεις, τραπεζικά στοιχεία, ακίνητα, ηλεκτρονικές συναλλαγές, πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων, POS και δεδομένα από το διαδίκτυο.

Με τη χρήση αλγορίθμων ανάλυσης συμπεριφοράς, οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα μπορούν να εντοπίζουν αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και στην πραγματική οικονομική εικόνα φορολογουμένων ή επιχειρήσεων πριν ακόμη ξεκινήσει ένας έλεγχος. Η λογική πλέον δεν περιορίζεται στην εκ των υστέρων διαπίστωση παραβάσεων, αλλά μεταφέρεται στην πρόβλεψη κινδύνου και στην αυτόματη αξιολόγηση ύποπτων περιπτώσεων.

Κεντρικό ρόλο στο νέο μοντέλο θα έχει το σύστημα PARE (Payment Capacity – Attitude – Recency – Event), μέσω του οποίου θα δημιουργείται αναλυτικό προφίλ για κάθε οφειλέτη. Το σύστημα θα εξετάζει την οικονομική δυνατότητα αποπληρωμής, τη συμπεριφορά απέναντι στις οφειλές, την παλαιότητα των χρεών και ειδικά οικονομικά γεγονότα που επηρεάζουν τη φορολογική εικόνα.

Στην πράξη, η φορολογική διοίκηση αποκτά όλο και πιο αναλυτική εικόνα για την οικονομική δραστηριότητα των πολιτών, μέσα από διασυνδεδεμένα ψηφιακά εργαλεία και συνεχή ροή πληροφοριών. Η επέκταση των ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA, η ηλεκτρονική τιμολόγηση και η πλήρης διασύνδεση POS και ταμειακών μηχανών ενισχύουν ακόμη περισσότερο τον άμεσο έλεγχο της αγοράς.

Το νέο λογισμικό που θα χρησιμοποιείται θα επιτρέπει την παρακολούθηση συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο και θα ενεργοποιεί ειδοποιήσεις όταν εντοπίζονται ασυνήθιστα μοτίβα ή ενδείξεις μη συμμόρφωσης. Παράλληλα, το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής θα καταγράφει τη διακίνηση αγαθών σχεδόν live, ενώ το Ψηφιακό Πελατολόγιο επεκτείνεται και σε νέους επαγγελματικούς κλάδους.

Σημαντικό μέρος του σχεδιασμού αφορά και την αγορά ακινήτων. Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), μια νέα ενιαία πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει στοιχεία για ιδιοκτησίες, χρήσεις, μισθώσεις και μεταβιβάσεις ακινήτων.

Παράλληλα, ενισχύονται οι διασταυρώσεις για αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις, αδήλωτες αγοραπωλησίες ακινήτων και καταθέσεις στο εξωτερικό. Η ΑΑΔΕ θα αξιοποιεί πληροφορίες από περίπου 90 χώρες για τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία Ελλήνων φορολογουμένων εκτός συνόρων.

Το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει ακόμη 26.000 φορολογικούς ελέγχους, 39.300 ελέγχους από τις Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών, 75.000 τελωνειακούς ελέγχους δίωξης, αλλά και χιλιάδες επιτόπιους ελέγχους πρόληψης.

Η κυβέρνηση και η φορολογική διοίκηση υποστηρίζουν ότι η ψηφιοποίηση των ελέγχων αποτελεί αναγκαίο εργαλείο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Ωστόσο, όσο ενισχύεται η δυνατότητα συγκέντρωσης και επεξεργασίας προσωπικών οικονομικών δεδομένων, τόσο επανέρχεται στη δημόσια συζήτηση το ζήτημα των ορίων ανάμεσα στον αποτελεσματικό φορολογικό έλεγχο και στη διαρκή ψηφιακή επιτήρηση της οικονομικής δραστηριότητας.

