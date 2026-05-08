Η ωρολογιακή βόμβα των λιπασμάτων απειλεί να αυξήσει τις τιμές των τροφίμων στην Ευρώπη

Πάνω από δύο μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, οι επιπτώσεις της σύγκρουσης δεν έχουν φτάσει ακόμη στους περισσότερους καταναλωτές στο ταμείο. Ο γίγαντας των σούπερ μάρκετ Carrefour επιμένει ότι οι τιμές του δεν έχουν αλλάξει και η γερμανική αλυσίδα εκπτώσεων Aldi λέει το ίδιο. Ωστόσο όπως εκτιμά το Politico, αυτό δεν πρόκειται να διαρκέσει.

«Τα περισσότερα τρόφιμα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα ράφια των σούπερ μάρκετ παρήχθησαν με χρήση εισροών που αγοράστηκαν ή συμβλήθηκαν πριν από την πλήρη εξέλιξη της κρίσης», δήλωσε ο David Laborde, επικεφαλής του Τμήματος Οικονομίας Αγροδιατροφής στον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ. «Η τρέχουσα σταθερότητα αντανακλά κυρίως το χρονοδιάγραμμα, όχι την ανοσία».

Η Ευρώπη παράγει το δικό της αζωτούχο λίπασμα, αλλά το παράγει από εισαγόμενο φυσικό αέριο. Όταν η αναταραχή στον Κόλπο ωθεί τις τιμές του φυσικού αερίου προς τα πάνω, τα ευρωπαϊκά λιπάσματα γίνονται επίσης πιο ακριβά.

Από τότε που τα αντίποινα του Ιράν στις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ έκλεισαν το Στενό του Ορμούζ, μια κρίσιμη θαλάσσια οδό, οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 59% και ορισμένα λιπάσματα έως και 50%. Στη Γερμανία, η ουρία, το πιο ευρέως διαδεδομένο λίπασμα, πωλείται τώρα για περίπου 550 ευρώ ανά μετρικό τόνο, από περίπου 370 ευρώ πριν από τον πόλεμο.

Για την άνοιξη, οι αγρότες της Ευρώπης στάθηκαν τυχεροί. Οι περισσότεροι είχαν συσσωρεύσει λιπάσματα πριν από τον πόλεμο, και αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λένε ότι οι ανάγκες της φετινής σεζόν είναι «σε μεγάλο βαθμό εξασφαλισμένες».

Αυτή η τύχη όμως εξαντλείται. Οι αγρότες τώρα κάνουν παραγγελίες για τις φυτεύσεις του φετινού φθινοπώρου, και οι υπολογισμοί δεν βγαίνουν. Το σιτάρι πωλείται στην ίδια τιμή που πωλούνταν πριν από τον πόλεμο, ακόμη και όταν το κόστος των λιπασμάτων έχει αυξηθεί. Μερικοί καλλιεργητές μειώνουν το άζωτο. Άλλοι στρέφονται σε καλλιέργειες που το χρειάζονται λιγότερο. Και οι δύο επιλογές σημαίνουν μικρότερες συγκομιδές το 2027, όταν οι αγοραστές θα νιώσουν τις επιπτώσεις του πολέμου.

Ορισμένες χώρες δεν έλαβαν καν το ανοιξιάτικο «μαξιλάρι». Η Ιρλανδία δεν έχει σχεδόν καθόλου εγχώρια βιομηχανία λιπασμάτων και το 90% των γεωργικών εκτάσεων της είναι λιβάδια που χρειάζονται άζωτο όλη την εποχή.

Οι περισσότεροι Ιρλανδοί αγρότες, δήλωσε ο Noel Banville του Ιρλανδικού Συνδέσμου Αγροτών, ξεκινούν τις αγορές μόνο τον Φεβρουάριο και συνεχίζουν μέχρι τον Σεπτέμβριο. Δεν προαγοράζουν. Υπογράφουν παραγγελίες σε τιμές πολέμου τώρα.

Στη Σουηδία, έναν μεσαίου μεγέθους γεωργικό παράγοντα στην ΕΕ, η εθνική γεωργική ομοσπονδία υπολογίζει ότι ο πόλεμος έχει ήδη κοστίσει στα μέλη της 160 εκατομμύρια ευρώ, ή το 12% των κερδών. «Για τους αγρότες που έχουν λίπασμα σε απόθεμα, μπορούν να προχωρήσουν όπως έχει προγραμματιστεί», δήλωσε η Ingrid Rydberg της ομοσπονδίας, LRF.

Όσοι δεν το κάνουν, είπε, θα χρησιμοποιούν λιγότερα λιπάσματα, η συγκομιδή θα είναι μικρότερη και θα μετακυλούν το κόστος στους καταναλωτές.

Οι Βρυξέλλες κρατούν σημειώσεις

Σε απάντηση στην κρίση, η Επιτροπή ενήργησε για να μετριάσει την ενεργειακή κρίση και να χαλαρώσει τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις για να βοηθήσει τους αγρότες.

Τα λιπάσματα είναι πιο δύσκολα. Η εξάρτηση της Ευρώπης από το εισαγόμενο φυσικό αέριο για την παραγωγή αζώτου αυξάνεται εδώ και δεκαετίες. Το σχέδιο δράσης για τα λιπάσματα που θα παρουσιάσει ο Επίτροπος Γεωργίας Κριστόφ Χάνσεν στις 19 Μαΐου καταρτιζόταν πολύ πριν από τον πόλεμο.

Το σχέδιο βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες: μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές, ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, προώθηση εναλλακτικών λύσεων χαμηλών εκπομπών άνθρακα και υποβοήθηση των αγροτών στη μείωση της χρήσης.

Κανένας από αυτούς τους πυλώνες δεν λειτουργεί στο χρονοδιάγραμμα του 2027. Η κατασκευή μιας μονάδας λιπασμάτων διαρκεί τρία έως τέσσερα χρόνια και η παραγωγή της ΕΕ είναι ήδη 19% κάτω από τα επίπεδα του 2019.

Έπειτα, υπάρχει ο φόρος. Ο φόρος άνθρακα στα εισαγόμενα λιπάσματα της ΕΕ, γνωστός ως CBAM, τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου και επέβαλε επιβάρυνση στις εισαγωγές από χώρες με ασθενέστερους κανόνες για το κλίμα.

Συνδυάζοντας μια απότομη αύξηση των τιμών λόγω πολέμου, καθιστά πιο δύσκολο να αντέξουν οικονομικά τα λιπάσματα ακριβώς τη στιγμή που οι αγρότες τα χρειάζονται περισσότερο. Η Ιταλία και η Γαλλία θέλουν να ανασταλούν, ενώ η Πολωνία και η Γερμανία, όπου βρίσκονται τα μεγαλύτερα εργοστάσια αζώτου της Ένωσης, θέλουν να διατηρηθούν. Η Επιτροπή φαίνεται να έχει αντικρουόμενες απόψεις: τα προηγούμενα σχέδια του σχεδίου της 19ης Μαΐου περιελάμβαναν ανακούφιση από το CBAM, ενώ η τελευταία έκδοση το καταργεί, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν το αρχείο.

«Όταν σταματήσει η κρίση στη Μέση Ανατολή, το κόστος του CBAM θα ​​παραμείνει», δήλωσε ο Jean-Baptiste Boucher, διευθυντής επικοινωνίας στην Copa-Cogeca, το κύριο λόμπι αγροτών της ΕΕ.

Πού τελειώνει το «μαξιλάρι»

Οι Αμερικανοί αγρότες, οι οποίοι αγοράζουν λίπασμα πιο κοντά στη φύτευση και έχουν λιγότερο χρόνο για να αποθηκεύσουν, ήδη αισθάνονται τον πόνο που περιμένει η Ευρώπη του χρόνου. Περίπου το 70% λένε ότι δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά όλα τα λιπάσματα που χρειάζονται φέτος, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Αμερικανικού Γραφείου Γεωργίας. Το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ προβλέπει τη μικρότερη καλλιέργεια σιταριού από το 1919.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η έκθεση είναι πιο έντονη. Η Βραζιλία αντιμετωπίζει έλλειψη φωσφορικών έως και τριών εκατομμυρίων μετρικών τόνων πριν από τη φύτευση σόγιας τον Σεπτέμβριο. Η Αιθιοπία, η οποία διοχετεύει το 90% των αζωτούχων λιπασμάτων της μέσω του Τζιμπουτί από τον Κόλπο, δεν έχει εναλλακτική λύση. Οι μετεωρολόγοι τώρα τοποθετούν τις πιθανότητες ενός ισχυρού Ελ Νίνιο πάνω από 90%, φέρνοντας ακραία καιρικά φαινόμενα στις ίδιες περιοχές που έχουν ήδη πληγεί περισσότερο.

Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων του ΟΗΕ προειδοποίησε ότι 45 εκατομμύρια περισσότεροι άνθρωποι θα μπορούσαν να οδηγηθούν σε οξεία επισιτιστική ανασφάλεια εάν ο πόλεμος συνεχιστεί μετά τα μέσα του έτους.

«Δεν είναι σαν το σοκ της Ουκρανίας», δήλωσε ο Άλβαρο Λάριο, πρόεδρος του Διεθνούς Ταμείου Γεωργικής Ανάπτυξης, στην υπηρεσία του ΟΗΕ, που ιδρύθηκε στη διάρκεια μιας παρόμοιας κρίσης λιπασμάτων και πετρελαίου πριν από σχεδόν 50 χρόνια. «Ήταν άμεση. Αυτή είναι πιο αργή, αλλά ξέρουμε ότι έρχεται».

Η Κίνα το έχει κάνει χειρότερο. Το Πεκίνο ανέστειλε τις εξαγωγές φωσφορικών λιπασμάτων μέχρι τον Αύγουστο, περιόρισε τα μείγματα αζώτου-καλίου τον Μάρτιο και ανακοίνωσε διακοπή των εξαγωγών θειικού οξέος από τον Μάιο.

Οι περιορισμοί στις εξαγωγές, είπε ο Λάριο, είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που απομένει στο σύστημα – η κίνηση που μετατρέπει ένα σοκ τιμών σε έλλειψη. Αλλά το γενικότερο επιχείρημά του είναι ότι αυτές οι κρίσεις συνεχίζουν να έρχονται, κάθε οκτώ έως δέκα χρόνια για τον τελευταίο μισό αιώνα, και οι διαρθρωτικές διορθώσεις που υπόσχονται μετά από κάθε μία, σπάνια υλοποιούνται.

Το σχέδιο της Επιτροπής για τα λιπάσματα, όταν δημοσιευτεί στις 19 Μαΐου, θα είναι η απάντηση της Ευρώπης σε αυτό το επιχείρημα, ή στην αποφυγή του. Τα πρώτα πιστοποιητικά CBAM θα ​​πρέπει να εκδοθούν την 1η Φεβρουαρίου 2027. Η επόμενη συγκομιδή θα έχει φυτευτεί πριν από τότε.

Μέχρι τότε, οι τιμές στα Carrefour και Aldi πιθανότατα θα έχουν αλλάξει.

Διαβάστε επίσης:

Ο Λευκός Οίκος αποκαλεί τον… Luke Skywalker «άρρωστο» – Δημοσίευσε μια φωτογραφία του Τραμπ μέσα σε τάφο μέσω τεχνητής νοημοσύνης

«Φωτιά» στα Στενά του Ορμούζ: Συνεχίζονται οι επιθέσεις των ΗΠΑ σε ιρανικά πλοία – Εν αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης

The truth is out there: Το Πεντάγωνο έδωσε στο φως 162 απόρρητα έγγραφα για τα UFO – Από τις αποστολές Apollo στη Σελήνη μέχρι το… Αιγαίο