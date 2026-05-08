ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.05.2026 19:53
Ο Λευκός Οίκος αποκαλεί τον… Luke Skywalker «άρρωστο» – Δημοσίευσε μια φωτογραφία του Τραμπ μέσα σε τάφο μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Mark Hamill

Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε τον ηθοποιό του Star Wars, Μαρκ Χάμιλ, «άρρωστο άτομο» μετά από μια εικόνα που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη και απεικόνιζε τον Ντόναλντ Τραμπ σε έναν ρηχό τάφο, με τη λεζάντα «Μακάρι», η οποία δημοσιεύτηκε σε έναν από τους λογαριασμούς του σταρ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Χάμιλ, ο οποίος υποδύθηκε τον πρωταγωνιστικό χαρακτήρα του Λουκ Σκαϊγουόκερ σε έξι ταινίες του εμβληματικού franchise επιστημονικής φαντασίας και είναι μακροχρόνιος επικριτής του προέδρου των ΗΠΑ, ζήτησε συγγνώμη και αφαίρεσε την ανάρτηση από τον λογαριασμό του στο Bluesky την Πέμπτη.

Ο Αμερικανός ηθοποιός την αντικατέστησε με ένα άλλο μήνυμα που διευκρίνιζε ότι δεν υποστήριζε τον αφανισμό του προέδρου.

«Στην πραγματικότητα, του ευχόμουν το αντίθετο από το να πεθάνει, αλλά ζητώ συγγνώμη αν βρήκατε την εικόνα ακατάλληλη», έγραψε ο Χάμιλ, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ «θα έπρεπε να ζήσει αρκετά για να λογοδοτήσει για τα εγκλήματά του».

Ο Λευκός Οίκος, μέσω του λογαριασμού του Rapid Response 47 στο Χ, άμεσα εντόπισε την αρχική ανάρτηση του ηθοποιού.

«Ο Mark Hamill είναι ένα άρρωστο άτομο», ανέφερε η ανάρτηση. «Αυτοί οι τρελοί της ριζοσπαστικής αριστεράς απλώς δεν μπορούν να συγκρατηθούν. Αυτού του είδους η ρητορική είναι ακριβώς αυτό που ενέπνευσε τρεις απόπειρες δολοφονίας εναντίον του Προέδρου μας σε δύο χρόνια».

Η βία έχει γίνει διαδεδομένη σε όλο το πολιτικό φάσμα τους τελευταίους μήνες και χρόνια. Τον περασμένο μήνα, ένας ένοπλος εισέβαλε στο δείπνο του Συνδέσμου Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσιγκτον σε μια προφανή προσπάθεια να φτάσει στον Τραμπ.

Τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, ο Τσάρλι Κερκ, δεξιός ακτιβιστής, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης σε μια πανεπιστημιούπολη της Γιούτα.

Υπήρξε επίσης μια επίθεση με σφυρί στον σύζυγο της Δημοκρατικής πρώην προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόσι το 2022, και η δολοφονία της Δημοκρατικής πολιτειακής νομοθέτιδας Μελίσα Χόρτμαν και του συζύγου της στη Μινεσότα πέρυσι.

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει συχνά ηγηθεί προτροπών για σωματική βία, με την εφημερίδα Atlantic το 2024 να καταγράφει 40 περιπτώσεις στις οποίες ο πρόεδρος είχε υποκινήσει ή επαινέσει βία εναντίον Αμερικανών πολιτών, συμπεριλαμβανομένου ενός επεισοδίου όπου μίλησε για εξάσκηση με όπλα στο πρόσωπο της Λιζ Τσένι, μιας Ρεπουμπλικανής πρώην βουλευτή και πολιτικού αντιπάλου.

Ο Χάμιλ, εν τω μεταξύ, συνέχισε να προκαλεί οργή στον Τραμπ τη Δευτέρα, όταν εμφανίστηκε με τον Μπαράκ Ομπάμα, έναν άλλο φερόμενο εχθρό, σε ένα σύντομο βίντεο στο YouTube για την προώθηση του νέου Προεδρικού Κέντρου Ομπάμα στο Σικάγο.

«Η ελπίδα έχει ένα νέο σπίτι», έγραφε μια λεζάντα του βίντεο στο ύφος των τίτλων έναρξης των ταινιών Star Wars, καθώς ο Ομπάμα και ο Χάμιλ συζητούσαν πώς το κέντρο θα ήταν «μια δύναμη αλλαγής».

