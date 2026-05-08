Η πιανίστα Χριστίνα Παντελή ερμηνεύει έργα του Ιωσήφ Παπαδάτου στην Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ

H διακεκριμένη πιανίστα Χριστίνα Παντελή παρουσιάζει ένα ξεχωριστό ρεσιτάλ πιάνου με τίτλο Πάντα ρει αφιερωμένο στον συνθέτη Ιωσήφ Παπαδάτο στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ την Τρίτη 19 Μαΐου 2026. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ολόκληρο το ρεπερτόριο του συνθέτη για σόλο πιάνο, καταγράφοντας μια σημαντική ιστορική διαδρομή έργων που εκτείνονται από το 1985 έως το 2025. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Η συναυλία συγκεντρώνει έργα γραμμένα σε διάστημα τεσσάρων δεκαετιών, τα οποία όμως συνδέονται με μια ενιαία, επίμονη αναζήτηση: πώς ο ήχος μπορεί να αποκαλύψει τα αόρατα ρεύματα της εσωτερικής εμπειρίας. Η μουσική ξεδιπλώνεται λιγότερο ως αφήγηση και περισσότερο ως παρουσία – μια τέχνη της ακρόασης που προσκαλεί την ακοή σε μια εσωτερική διαδρομή.

Από το έργο Αέναα, όπου ο χρόνος γίνεται αντιληπτός ως συνεχής, κυκλική ροή, μέχρι μεταγενέστερα έργα όπως τα Νυχτερινή ηχώ, Αναδυομένη, In the Light of Hope και Reactivate, το πιάνο γίνεται ένα πεδίο ανάδυσης. Οι ήχοι δεν εμφανίζονται απλώς: προκύπτουν, αντηχούν και επιστρέφουν, σαν να διαμορφώνονται από δυνάμεις κάτω από τη συνειδητή αντίληψη. Η σιωπή δεν είναι απουσία, αλλά δημιουργικός χώρος στον οποίο η μορφή προετοιμάζεται και μεταμορφώνεται.

Τα έργα αντηχούν με μια στοχαστική ευαισθησία, εξερευνώντας την ακινησία, τη μεταμόρφωση και την ήσυχη ανάπτυξη της επίγνωσης. Ταυτόχρονα, παραμένουν γειωμένα στη φυσικότητα του ήχου: αφή, συντονισμός, αναπνοή.

Αυτό που προκύπτει είναι μια μουσική του γίγνεσθαι, όπου κάθε χειρονομία φέρει το ίχνος αυτού που υπήρξε και την υπόσχεση αυτού που μπορεί να επιστρέψει. Ο ακροατής καλείται να εισέλθει σε έναν χώρο όπου ο χρόνος, η μνήμη και η αντίληψη συγκλίνουν αθόρυβα.

Συναυλία

Ιωσήφ Παπαδάτος / Χριστίνα Παντελή

Πάντα ρει

Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Ώρα έναρξης: 20.30

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ιωσήφ Παπαδάτος (γενν. 1960)

Αέναα – Αιώνιοι κύκλοι, έργο 20 (1985)

1. Σκοτεινό φως

2. Νυχτερινή εισβολή

3. Κυκλικές αφηγήσεις

Πρώτη παρουσίαση

In the Light of Hope, έργο 112(2022, αναθ. 2024)

σουίτα από μινιατούρες

— I

— II

Πρώτη παρουσίαση

— III

Πρώτη παρουσίαση

Νυχτερινή ηχώ, έργο 105(2015, αναθ. 2025)

Πάντα ρει, έργο 106 (2018)

Αναδυομένη, έργο 108 (2016)

Reactivate, έργο 111 (2022)

Χριστίνα Παντελή πιάνο

Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου, τα οποία θα διανέμονται από την Τρίτη 12 Μαΐου 2026, στις 12.00, αποκλειστικά μέσω ticketservices.gr.