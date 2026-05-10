Νέο τελεσίγραφο Ιράν για Ορμούζ: «Δεν θα περνάνε πλοία από χώρες που συμμορφώνονται με τις αμερικανικές κυρώσεις»

Νέο προειδοποιητικό μήνυμα για τα Στενά του Ορμούζ έστειλε το Ιράν, ενώ οι ΗΠΑ περιμένουν την απάντησή της στην τελευταία πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ, ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού Μοχαμάντ Ακραμινία, δήλωσε ότι πλοία από χώρες που συμμορφώνονται με τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Τεχεράνης θα βρεθούν, από τώρα, αντιμέτωπα με δυσκολίες κατά τη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ.

Την ίδια ώρα, με αντίποινα απειλεί τις ΗΠΑ το Ιράν.

Το Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι θα στοχοποιήσει αμερικανικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή, εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις εναντίον του εμπορικού ναυτικού του.

«Πύραυλοι και drones στοχεύουν τον εχθρό και περιμένουμε τη διαταγή να ανοίξουμε πυρ», πρόσθεσε ο στρατηγός Ματζίντ Μουσαβί, ο επικεφαλής των αεροδιαστημικών δυνάμεων των Φρουρών.

Οι απειλές έρχονται στον απόηχο των επιθέσεων μαχητικού των ΗΠΑ εναντίον δυο ιρανικών δεξαμενόπλοιων στον Κόλπο του Ομάν.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, που επιβάλλουν από τη 13η Απριλίου αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, τα δυο πλοία, κενά φορτίου, «εξουδετερώθηκαν» από μαχητικό αεροσκάφος στον Κόλπο του Ομάν.

Ιρανική στρατιωτική πηγή ανέφερε πως η Τεχεράνη ανταπέδωσε. Η μόνιμη αντιπροσωπεία του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη κατήγγειλε την «κατάφωρη παραβίαση» της κατάπαυσης του πυρός.

Διπλωματικές διαβουλεύσεις

Το Ιράν έκλεισε το στενό του Ορμούζ αφότου άρχισε η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του την 28η Φεβρουαρίου, προκαλώντας έντονες αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία.

Οι συγκρούσεις των αμερικανικών και των ιρανικών δυνάμεων έχουν πολλαπλασιαστεί από την αρχή του μήνα, καθώς οι διαπραγματεύσεις έχουν παγώσει, εν αναμονή της ιρανικής απάντησης στην πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση.

Στο μεταξύ, οι διπλωματικές επαφές συνεχίζονται με την ελπίδα ότι θα εξευρεθεί λύση και θα τερματιστεί ο πόλεμος.

Στην Ουάσιγκτον, αφού είδε τον αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ συναντήθηκε χθες με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Το εμιράτο, που μπήκε επανειλημμένα στο στόχαστρο του Ιράν τους τελευταίους μήνες, έχει διαδραματίσει αρκετές φορές ρόλο μεσολαβητή ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και χώρες ή κινήματα στη Μέση Ανατολή, πάνω απ’ όλα στην περίπτωση της Χαμάς.

Στην Τεχεράνη, εκφράζονται αμφιβολίες για το αν και κατά πόσον η αμερικανική διπλωματία είναι σοβαρή.

«Η πρόσφατη κλιμάκωση των εντάσεων από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και πολλαπλές παραβιάσεις της εκεχειρίας από πλευράς τους εγείρουν υποψίες για τα κίνητρα και τη σοβαρότητα της αμερικανικής πλευράς όσον αφορά την οδό της διπλωματίας», τόνισε ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Βρετανικό αντιτορπιλικό

Οι ανταλλαγές πυρών ΗΠΑ-Ιράν τις τελευταίες ημέρες και η έλλειψη προόδου στις διαπραγματεύσεις ενδέχεται να ανεβάσουν ξανά τις τιμές του πετρελαίου. Το Brent, πάντως, έκλεισε την εβδομάδα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Η Βρετανία ανακοίνωσε χθες ότι θα «προτοποθετήσει» στη Μέση Ανατολή αντιτορπιλικό που επί του παρόντος βρίσκεται στη Μεσόγειο ενόψει μελλοντικής ναυτικής αποστολής, που θα εγγυάται την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών στο στενό του Ορμούζ, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας που ανέλαβε από κοινού με τη Γαλλία – αλλά αφού συναφθεί συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και στην Τεχεράνη.

Δορυφορικές εικόνες πιστοποιούν ότι πετρελαιοκηλίδα με έκταση κάπου 50 τμ. εξαπλώνεται ανοικτά της ιρανικής νήσου Χαργκ, του κυριότερου πετρελαιοεξαγωγικού τερματικού σταθμού της χώρας.

«Δεν υπάρχει καμιά επίσημη πληροφορία περί διαρροής πετρελαίου κοντά στη νήσο Χαργκ», είπε από την πλευρά του ο επικεφαλής της επιτροπής ενέργειας του ιρανικού κοινοβουλίου.

Διαβάστε επίσης:

Χανταϊός: Σε διαδικασία εκκένωσης το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius – Αποβιβάζονται ανά εθνικότητα οι επιβάτες

Κατάρ: Πλοίο χτυπήθηκε από βλήμα αγνώστου προελεύσεως (Photo)

Ντένβερ: Σοκαριστικό ηχητικό ντοκουμέντο από την μοιραία παράσυρση πεζού σε αεροδιάδρομο – «Μόλις χτυπήσαμε κάποιον»