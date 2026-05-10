Χανταϊός: Εκκενώνεται το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius – Αποβιβάζονται ανά εθνικότητα οι επιβάτες, τι θα γίνει με τον 70χρονο Έλληνα

Ένα πρωτοφανές σχέδιο υγειονομικής διαχείρισης βρίσκεται σε εξέλιξη στην Τενερίφη, μετά την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο καταγράφηκαν θάνατοι επιβατών από το σπάνιο στέλεχος Andes του χανταϊού.

Με τη συμμετοχή 23 χωρών, αυστηρά μέτρα ασφαλείας και διεθνή συντονισμό, οι ισπανικές αρχές επιχειρούν να ολοκληρώσουν με ασφάλεια την αποβίβαση και τον επαναπατρισμό περισσότερων από 100 επιβατών και μελών πληρώματος, ενώ την ίδια στιγμή προσπαθούν να καθησυχάσουν τις έντονες ανησυχίες των κατοίκων των Καναρίων Νήσων για πιθανή εξάπλωση του ιού.

Όσο για τον Έλληνα επιβάτη, που είναι στο πλοίο, – πρόκειται για 70χρονο ομογενή, που δεν διαμένει μόνιμα στην χώρα μας – οι πληροφορίες λένε ότι θα επαναπατριστεί μέσω της πτήσης που οργανώνει η Ολλανδία, η οποία θα μεταφέρει επίσης πολίτες από τη Γερμανία και το Βέλγιο.

Πρόκειται για μία πρωτοφανή στα διεθνή χρονικά επιχείρηση εκκένωσης πλοίου που έχει προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία.

Υπενθυμίζεται ότι το νωρίς το πρωί της Κυριακής (10/05) το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius – όπου εμφανίστηκαν τα κρούσματα χανταϊού προκαλώντας παγκόσμιο προβληματισμό – έδεσε στην Τενερίφη, με τους επιβάτες να παραμένουν υπό αποκλεισμό, ώστε να σταματήσει η μετάδοση.

Η πολύπλοκη επιχείρηση για να αποτραπεί η εξάπλωση του σπάνιου στελέχους του ιού περιγράφεται από την υπουργό Υγείας της Ισπανίας ως «άνευ προηγουμένου». Με τη συμμετοχή 23 χωρών, η επιχείρηση έχει σχεδιαστεί με κάθε λεπτομέρεια για μέγιστη ασφάλεια και για να απαντήσει στις ανησυχίες των δυσαρεστημένων κατοίκων.

Ανάμεσά τους και ο πρόεδρος των Καναρίων Νήσων, ο οποίος δήλωσε ότι «δεν θα ηρεμήσει» μέχρι να φύγουν όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα.

«Ο κίνδυνος μετάδοσης για τον γενικό πληθυσμό είναι χαμηλός», επανέλαβε το Σάββατο από την πλευρά της, η υπουργός Υγείας Μόνικα Γκαρθία. «Πιστεύουμε ότι η κινδυνολογία, η παραπληροφόρηση και η σύγχυση είναι αντίθετες με τις βασικές αρχές της προστασίας της δημόσιας υγείας».

Πάντως, τα μέτρα ασφαλείας στο λιμάνι, μια βιομηχανική εγκατάσταση στο νότιο τμήμα της Τενερίφης, αυξήθηκαν σημαντικά από χθες Σάββατο. Η στρατιωτική αστυνομία της Ισπανίας και ομάδες αντιμετώπισης καταστροφών έχουν στήσει μεγάλες σκηνές υποδοχής και η πρόσβαση στην προκυμαία είναι περιορισμένη.

Μόλις το Hondius τοποθετήθηκε στη θέση του, περίπου στις 07:00 το πρωί σήμερα Κυριακή, αναμενόταν να επιβιβαστούν ιατρικές ομάδες για να ελέγξουν όλους τους επιβαίνοντες για σημάδια του ιού.

Πέντε Γάλλοι επιβάτες θα επαναπατριστούν σήμερα με πτήση «υγειονομικού χαρακτήρα»

Πέντε Γάλλοι επιβάτες στο κρουαζιερόπλοιο θα επαναπατριστούν σήμερα με πτήση «υγειονομικού χαρακτήρα» στη Γαλλία, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Υγείας και Εξωτερικών.

Η μεταφορά θα γίνει «με τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων που ισχύουν και σύμφωνα με τις συστάσεις του ΠΟΥ», πρόσθεσαν τα δύο υπουργεία.

Φθάνοντας στη Γαλλία, καθώς ο ΠΟΥ θεωρεί όλους τους επιβαίνοντες «επαφές υψηλού κινδύνου», οι πέντε Γάλλοι επιβάτες «θα τεθούν σε καραντίνα σε νοσοκομείο για 72 ώρες, όπου θα γίνει πλήρης εκτίμηση της κατάστασης της υγείας τους πριν οργανωθεί η επιστροφή στην οικία τους, όπου θα παραμείνουν σε απομόνωση για 45 ημέρες, με την κατάλληλη παρακολούθηση», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι ο ΠΟΥ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι νόσησαν 8 άνθρωποι, ανάμεσά τους τρεις που έχασαν τη ζωή τους – ζευγάρι Ολλανδών και Γερμανίδα. Έξι εξ αυτών έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν από τον ιό, άλλοι δύο είναι ύποπτα κρούσματα.

