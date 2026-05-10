Κατάρ: Πλοίο χτυπήθηκε από βλήμα αγνώστου προελεύσεως (Photo)

Ένα φορτηγό πλοίο χύδην φορτίου (bulk carrier) ανέφερε ότι δέχτηκε πλήγμα από άγνωστο βλήμα ενώ έπλεε 23 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Ντόχα, στο Κατάρ, ανακοίνωσε την Κυριακή η Βρετανική Υπηρεσία Θαλάσσιων Εμπορικών Επιχειρήσεων (UKMTO).

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το πρακτορείο Reuters το περιστατικό προκάλεσε μικρή πυρκαγιά που έσβησε, ενώ ο πλοίαρχος του σκάφους ανέφερε ότι δεν υπήρξαν θύματα ούτε περιβαλλοντικές επιπτώσεις, σύμφωνα με την UKMTO.

Οι αρχές διερευνούν την προέλευση του βλήματος, ενώ τα πλοία στην περιοχή έχουν λάβει οδηγίες να διέρχονται με προσοχή.

