ΚΥΡΙΑΚΗ 10.05.2026 10:24
10.05.2026 09:50

Metallica: Κι όμως… προκάλεσαν σεισμό με τη συναυλία στο ΟΑΚΑ – Τι είναι τα «concert quakes» που κατέγραψε το Αστεροσκοπείο Αθηνών (Video)

Το θρυλικό συγκρότημα Metallica πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους M72, επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από 16 χρόνια, προσφέροντας ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα που ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Μάλιστα ο χαρακτηρισμός «σεισμός» που αποδόθηκε στη συναυλία έχει στοιχεία αλήθειας καθώς σύμφωνα με την ΕΡΤ οι σεισμογράφοι του Αστεροσκοπείου Αθηνών κατέγραψαν μικροδονήσεις.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών κατέγραψε με ειδικό σεισμογράφο τις δονήσεις που προκλήθηκαν στο ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Δεκάδες χιλιάδες θεατές κατέκλυσαν το στάδιο και δημιούργησαν εκρηκτική ατμόσφαιρα, η οποία έγινε αισθητή ήδη πριν εμφανιστεί η μπάντα.

Ο παλμός του κοινού, τα άλματα και η ένταση της μουσικής προκάλεσαν μικροδονήσεις που το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο παρακολουθούσε σε πραγματικό χρόνο. Η αίσθηση «σεισμού» στο ΟΑΚΑ δεν ήταν μόνο μεταφορική, καθώς τα όργανα κατέγραψαν τις αντιδράσεις του πλήθους.

Σε σχετική ανάρτησή του, το Αστεροσκοπείο σημείωσε πως «όταν το heavy metal συναντά τη σεισμολογία», η συγχρονισμένη κίνηση και τα άλματα χιλιάδων θεατών μπορούν να προκαλέσουν μετρήσιμες δονήσεις στο έδαφος.

Το φαινόμενο των λεγόμενων «concert quakes» δεν είναι άγνωστο διεθνώς, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί αντίστοιχες μικροσεισμικές δονήσεις σε μεγάλες συναυλίες ανά τον κόσμο.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο έκλεισε με χιουμοριστική διάθεση την ανάρτησή του, θέτοντας το ερώτημα για το ποιοι θα προκαλέσουν περισσότερο θόρυβο: οι Metallica ή οι Iron Maiden στις 23 Μαΐου.

Ολόκληρη η ανάρτηση

«Όταν το heavy metal συναντά τη σεισμολογία…

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών παρακολουθεί με σεισμογράφο τη σημερινή συναυλία των Metallica στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών (ΟΑΚΑ), εξετάζοντας αν η μαζική και συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να δημιουργήσει μετρήσιμες μικροδονήσεις στο έδαφος.

Τα τελευταία χρόνια, παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί σε μεγάλες συναυλίες διεθνώς, όπου η ενέργεια του κοινού δημιούργησε ασθενείς σεισμικές δονήσεις, γνωστές ως “concert quakes”.

Η αποψινή συναυλία αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τη μελέτη αυτού του φαινομένου και στην Ελλάδα, καθώς η παρουσία δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να αφήσει το δικό της… σεισμικό αποτύπωμα.

Η καταγραφή σε πραγματικό χρόνο:

Realtime Seismic Monitoring (https://orfeus.gein.noa.gr/realtime/)

Ευχαριστούμε για την φιλοξενία τους Polias Runners.

Για να δούμε ποιοι θα κάνουν περισσότερο θόρυβο… οι Metallica σήμερα ή οι Iron Maiden στις 23/05;»

