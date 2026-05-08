ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.05.2026 12:23
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Metallica: Η μεγάλη επιστροφή στην Ελλάδα για τους θρύλους της metal – Φωτογραφίες από τις πρόβες στο ΟΑΚΑ (photos/video)

credit: AP

Μετά από 16 χρόνια οι Metallica επιστρέφουν στην Ελλάδα για μια εμφάνιση που αναμένεται να γράψει ιστορία. Το Σάββατο 9 Μαΐου, το Ολυμπιακό Στάδιο θα αποτελέσει τον πρώτο σταθμό του νέου ευρωπαϊκού σκέλους της παγκόσμιας περιοδείας τους «M72 World Tour», καταγράφοντας παράλληλα την πέμπτη τους εμφάνιση στη χώρα.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η εντυπωσιακή κυκλική σκηνή της περιοδείας έχει ήδη πάρει τη θέση της στο κέντρο του σταδίου με τις δοκιμές ήχου να δίνουν τον παλμό της αυριανής βραδιάς. Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός της σκηνής προσφέρει μια καθηλωτική εμπειρία 360° επιτρέποντας στο κοινό να παρακολουθήσει το συγκρότημα από κάθε σημείο του ΟΑΚΑ.

Σύμφωνα με την διοργανώτρια εταιρεία High Priority (σε συνεργασία με τη Live Nation), οι πύλες του σταδίου θα ανοίξουν στις 16:00, ενώ την έναρξη της συναυλίας θα πραγματοποιήσουν οι Knocked Loose στις 18:00. Στη συνέχεια, στις 19:00, θα πάρουν την σκυτάλη οι Gojira ενώ οι Metallica αναμένεται να ανέβουν στη σκηνή περίπου στις 20:30.

Αξίζει να σημειωθεί πως μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο ίδρυμα του συγκροτήματος «All Within My Hands». Από το 2017, το ίδρυμα έχει προσφέρει πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια, στηρίζοντας προγράμματα επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης, μέσω της πρωτοβουλίας «Metallica Scholars», καθώς και δράσεις για την καταπολέμηση της επισιτιστικής ανασφάλειας και για την ανακούφιση πληγέντων από φυσικές καταστροφές.

Η ιστορία των Metallica με την Ελλάδα ξεκίνησε στις 27 Ιουνίου 1993, στο γήπεδο του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη. Έκτοτε, η εμβληματική μπάντα της μέταλ χάρισε στο ελληνικό κοινό αξέχαστες στιγμές, από τη Ριζούπολη το 1999 και το Rockwave Festival 2007, μέχρι το ορόσημο του 2010 στη Μαλακάσα. Εκεί, στο πλαίσιο του «Big 4», οι Metallica έπαιξαν υπό καταρρακτώδη βροχή δίπλα στους Slayer, Megadeth και Anthrax, σε μια συναυλία που θεωρείται μέχρι σήμερα θρυλική.

Ξεκινώντας από το Άμστερνταμ τον Απρίλιο του 2023, το «M72 Tour» έχει ήδη προσελκύσει 4 εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως. Διεθνή μέσα όπως το Billboard και το Metal Hammer κάνουν λόγο για μια «αδιαμφισβήτητα επική» και «ζωοποιό» εμπειρία.

Οι Metallica κατέχουν μία μοναδική θέση στην παγκόσμια μουσική ιστορία έχοντας δώσει συναυλίες και στις επτά ηπείρους, συμπεριλαμβανομένης της Ανταρκτικής το 2013.

Με τα εισιτήρια να έχουν γίνει ανάρπαστα σχεδόν από την πρώτη στιγμή της προπώλησης, η αυριανή βραδιά στο ΟΑΚΑ υπόσχεται να προσφέρει μία από τις πλέον καθηλωτικές μουσικές εμπειρίες της χρονιάς.

