Ο Άδωνις εξέθεσε Δένδια, η αιχμή Μητσοτάκη για εκλογές, ο διαγωνισμός Τσίπρα – Καρυστιανού, ο ΣΥΡΙΖΑ πάει μέχρι τέλους και η ισορροπία Βενιζέλου   

Καλημέρα σας

Σαν να άλλαξαν… πορεία στον αέρα οι «πύραυλοι» – οι περισσότεροι τουλάχιστον – που περίμεναν όλοι ότι θα κατευθύνονταν την Πέμπτη στο Μαξίμου από την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ.

Και στόχευσαν τελικά στο… υπουργείο Άμυνας.

Αντί να χτυπήσουν δηλαδή κυρίως στο επιτελικό κράτος και γιατί όχι τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τελικά έπληξαν στον Νίκο Δένδια. Ο οποίος επέλεξε να λείπει από μία ακόμα συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ.

Και επειδή η απόσταση Μαξίμου – Πεντάγωνο είναι κάπου 7 χιλιόμετρα (δεν την λες και μικρή για τη δουλειά που συζητάμε), μόνο από… λάθος δεν έγινε αυτή η «αλλαγή πορείας».

…ο ρόλος του Άδωνι και η αιχμή του Τάκη

Βλέπετε, φρόντισε κυρίως ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός δηλαδή που έχει εκτεθεί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο συνάδελφό του, για να στηρίζει με κάθε ευκαιρία την κυβέρνηση, να δώσει το σήμα.

Η κρίσιμη φράση «δεν ιδρώνουν όλοι την φανέλα. Κάποιοι θα πάνε και στην σελήνη για να μην μιλήσουν. […] Κάποιοι υπουργοί βρίσκουν χρόνο να πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στην Κ.Ο.» έκρινε εν πολλοίς το ματς στα γαλάζια βουλευτικά αλώνια.

Το κλίμα άλλαξε. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος μίλησε για… απόντες, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος διαπίστωσε ότι όσοι μίλησαν είναι υποστηρικτές της κυβέρνησης και όχι αμφισβητίες και έτσι, πολύ λογικά, ο Μητσοτάκης έληξε αυτή τη σεμνή τελετή με τη φράση κλειδί… «κάποιοι δεν ιδρώνουν με τον ίδιο βαθμό ενθουσιασμού τη φανέλα».

Εκλογές έρχονται, πίεση υπάρχει από τον κόσμο, αλλά δεν είναι και εύκολο να στραφούν τα βέλη στην ηγεσία, όσο η ΝΔ πάει 15 μονάδες μπροστά και υπάρχει ελπίδα επανεκλογής.

Γι’ αυτό και έπεσαν οι τόνοι, ανέλπιστα περισσότερο απ’ όσο περίμενε και το ίδιο το Μαξίμου.

– Τελικά φαίνεται να έκανε αποτελεσματική δουλειά και η ομάδα κρούσης του Μαξίμου (Μαρινάκης, Χατζηδάκης, Νέζης, Μπρατάκος).

Η βόμβα για τις εκλογές

Βέβαια το καλύτερο το κράτησε για το τέλος της συνεδρίασης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Απαντώντας τον βουλευτή Υψηλάντη και ενώ είχε τελειώσει την επίσημη ομιλία του, κάπου ανάμεσα στις χαιρετούρες για καλό τριήμερο, ο πρωθυπουργός είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν «σίγουρα μετά τη ΔΕΘ». Δηλαδή μπορεί και τον ίδιο τον Σεπτέμβριο. Ή τον Οκτώβριο. Γιατί όχι τον Νοέμβριο; Πάντως για άνοιξη του 27 δεν είπε.

Και γι’ αυτό από το βράδυ της Πέμπτης αυτοί που τρέχουν περισσότερο στην ευρύτερη περιοχή είναι οι επιχειρηματίες του τουρισμού που ψάχνουν προσωπικό, οι υποψήφιοι βουλευτές (όχι μόνο της ΝΔ) για ψηφοφόρους και οι φιλόδοξοι πολιτικοί αρχηγοί που δεν έχουν κόμμα και τρέχουν για να το φτιάξουν!

Αγώνας δρόμου για Τσίπρα – Καρυστιανού

Όταν λέμε τρέχουν για νέο κόμμα, μπορεί και εννοείται η φράση και στην κυριολεξία.

Μαθαίνω λοιπόν ότι οι επόμενες… δύο εβδομάδες θα είναι καταλυτικές.

Κατ’ αρχάς ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει μεγάλη πολιτική εκδήλωση στη Ρεματιά στο Χαλάνδρι τη Δευτέρα.

Από ένα παράδειγμα «κυβερνώσας αριστεράς» – έστω και σε δήμο, αρκεί που είναι πετυχημένο με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα – θα σημάνει ουσιαστικά την τελική ευθεία για την ανακοίνωση του νέου κόμματος.

Αλλά την ίδια ώρα επιταχύνει και η Μαρία Καρυστιανού.

Κάποιοι θεωρούν ως ημερομηνία καμπή ίσως είναι η 21η Μαΐου, που γιορτάζουμε της Αναλήψεως – μαζί με Κώστα και Ελένη βεβαίως.

Δεν ξέρω εάν η Καρυστιανού θα επιλέξει μία εκ των κορυφαίων χριστιανικών στιγμών, αλλά δεν το αποκλείω κιόλας. Στόχος της είναι, λένε, να προλάβει τον Τσίπρα.

ΣΥΡΙΖΑ… «μέχρι τέλους»

Πάντως, βλέπω μία ομάδα Συριαίων που παραμένουν πιστοί στην… Εκκλησιά. Δεν θέλουν δηλαδή να… «σκοτώσουν» τον ΣΥΡΙΖΑ. Ταυτίστηκαν με αυτόν, πέρασαν τη μισή ζωή τους – ή και παραπάνω στον Συνασπισμό αρχικά και μετά στον ΣΥΡΙΖΑ και δεν αντέχουν στην ιδέα της αυτοδιάλυσης για να γίνουν υποψήφια στελέχη στο κόμμα Τσίπρα.

Ανεξάρτητα δηλαδή από το εάν τους θέλει ή όχι ο πρώην αρχηγός, εκείνοι προτιμούν να πάνε μέχρι τέλους με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Τι μπορεί να σημαίνει αυτό και εφόσον ο πρόεδρος Αλέξης δεν ενδιαφέρεται να πάρει το νέο κόμμα τα περιουσιακά του παλαιού;

Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει τη μάχη των πρώτων εκλογών με όσους θα έχουν απομείνει και με όποιον αρχηγό (αν φύγει ο Φάμελλος, τότε βλέπω Πολάκη) αναδείξουν οι εναπομείναντες.

Για τις δεύτερες εκλογές δεν παίρνω όρκο, καθώς τον καθοριστικό λόγο θα τον έχουν οι ψηφοφόροι…

Ο πόλεμος και οι επιπτώσεις στα Εμιράτα

Τα λέγαμε την Πέμπτη για το τέλος του πολέμου στον Περσικό Κόλπο. Ένας τέλος που ήρθε άδοξα για τα σχέδια του Τραμπ.

Αλλά επιβλήθηκε κυρίως εξαιτίας των δραματικών επιπτώσεων στην παγκόσμια οικονομία. Όχι μόνο με τη γενική έννοια, αλλά και ειδικά για τις επιπτώσεις στις δυτικότροπες χώρες του Κόλπου.

Σας αναφέρω έναν αριθμό – και μαζί «ευκαιρίες για επένδυση» που θα έλεγε και ο Τραμπ: Ήταν τέτοια η φυγή ανθρώπων από τα Εμιράτα λόγω του πολέμου, που έμειναν 250.000 σπίτια κενά! Όπου φύγει φύγει δηλαδή, καθώς οι πύραυλοι πήγαιναν βροχή προς κάθε κατεύθυνση, αφού το Ιράν στόχευσε τις χώρες συμμάχους των ΗΠΑ και ιδίως αυτές που έχουν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Κόστιζε ακριβά όλο αυτόν τον καιρό να είσαι αραβική χώρα φιλική προς τον Τραμπ – εξ ου και εκείνη που αντέδρασε οργισμένα για τις αμερικανικές επιχειρήσεις «ελευθερίας» (!!!) στα Στενό του Ορμούζ ήταν η Σαουδική Αραβία.

Έπρεπε να έχει κάποιος πολύ μεγάλη φαντασία για να προβλέψει ότι θα έρθει η στιγμή που το Ριάντ θα τσακωθεί με την Ουάσιγκτον.

Ισορροπία

Απ’ όλα όσα πετυχημένα και ενδιαφέροντα κάνει ο Ευάγγελος Βενιζέλος τους τελευταίους μήνες, δεν μπορώ παρά να του αναγνωρίσω ένα που ίσως διέλαθε της προσοχής και της ανάλογης εκτίμησης: Καταφέρνει να τα πηγαίνει άριστα και με τον Αντώνη Σαμαρά και με την Ντόρα Μπακογιάννη.

Δεν το λες κι εύκολο…

Δεν έχουν τον Θεό τους…

Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι από τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη στήριξη της ακτοπλοΐας και ήδη οι ακτοπλόοι επανέρχονται με νέο αίτημα για αυξήσεις στα εισιτήρια ή πρόσθετες επιδοτήσεις. Και όλα αυτά ενώ είχαν ήδη λάβει πακέτο στήριξης 56 εκατ. ευρώ για να κρατήσουν σταθερές τις τιμές ενόψει Πάσχα.

Όπως πληροφορείται η στήλη, σε επιστολή προς τον υπουργό Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, οι ακτοπλόοι υποστηρίζουν ότι η άνοδος των τιμών στα καύσιμα επιβαρύνει τον κλάδο κατά περίπου 25 εκατ. ευρώ τον μήνα και ζητούν είτε νέα οικονομική ενίσχυση είτε το «πράσινο φως» για ανατιμήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Μόνο που, με βάση τους ίδιους τους υπολογισμούς τους, τα 56 εκατ. ευρώ που δόθηκαν στα τέλη Μαρτίου φαίνεται πως κάλυψαν ήδη σχεδόν δύο μήνες επιβάρυνσης από το πετρέλαιο.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, στην αγορά θυμίζουν και τη γενναία επιδότηση κατά 50% στα λιμενικά τέλη των επιβατηγών πλοίων μέχρι το τέλος Απριλίου, μέτρο που μεταφράζεται σε όφελος περίπου 50 εκατ. ευρώ για τις εταιρείες.

Με λίγα λόγια, κρατική στήριξη από τη μία, εκπτώσεις στα τέλη από την άλλη και τώρα ξανά συζήτηση για ακριβότερα εισιτήρια. Κάπου εδώ, αρκετοί στην αγορά σχολιάζουν ότι ορισμένοι «δεν έχουν τον Θεό τους».

Σε «οργασμό» αναβαθμίσεων η εγχώρια κεφαλαιαγορά

Σε «οργασμό» αναβαθμίσεων κινείται η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά τα τελευταία 24ωρα με ξένους και εγχώριους οίκους να βλέπουν νέα υψηλά για πολλές από τις μεγάλες εισηγμένες εταιρείες από διάφορους κλάδους με τον κατασκευαστικό και τραπεζικό να πρωταγωνιστούν χωρίς να σημαίνει ότι λείπουν εκπρόσωποι και από άλλους τομείς όπως η τεχνολογία, οι τηλεπικοινωνίες η ψυχαγωγία κ.α..

Προφανώς οι αναλυτές κάτι βλέπουν στην ελληνική κεφαλαιαγορά η οποία, σημειωτέων χτες ξεπέρασε τις 2.300 μονάδες και θεωρούν ότι έχει περιθώρια για να πάει ακόμα ψηλότερα.

Επιπλέον «καύσιμο» στις θετικές προοπτικές έδωσαν τα αποτελέσματα του 2025 των εισηγμένων που ήταν συνολικά τα υψηλότερα της τελευταίας 20ετίας ενώ και τα μερίσματα που έδωσαν αποτελούν ιστορικό ρεκόρ για την εγχώρια αγορά.

Κι όλα αυτά μέσα σε ένα γενικότερο περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας από το οποίο το ελληνικό χρηματιστήριο δείχνει, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, να μην επηρεάζεται…

«Σέρνεται» η ηλεκτροκίνηση στα ταξί

Με ρυθμούς πολύ χαμηλότερους από… χελώνας προχωράει η ηλεκτροκίνηση στο επαγγελματικό χώρο των ταξί στην Ελλάδα. Αν και έχουν δοθεί αρκετά κίνητρα στους αυτοκινητιστές για να αντικαταστήσουν τα παλαιά ντιζελοκίνητα οχήματα τους με νέα ηλεκτρικά, οι οδηγοί μέχρι στιγμής είναι πολύ διστακτικοί για να κάνουν το βήμα προς την ηλεκτροκίνηση.

Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι σε όλη την Αττική κινούνται μέχρι σήμερα μόλις 140 ηλεκτρικά ταξί σε σύνολο περίπου 13.000 που κυκλοφορούν στην Πρωτεύουσα. Ένα από τα επιχειρήματα των οδηγών είναι ότι τα ηλεκτρικά ενδεχομένως να μην είναι το ίδιο πρακτικά σε μεγάλα ταξίδια που πολλές φορές καλούνται να κάνουν για την μετακίνηση ξένων τουριστών από την Αθήνα προς περιοχές όπως η Ολυμπία, οι Δελφοί κλπ.

Πρόκειται για πολύ σοβαρό ζήτημα, περιβαλλοντικό και όχι μόνο, καθώς ο εξηλεκτρισμός των μετακινήσεων είναι ευρωπαϊκή οδηγία σύμφωνα με την οποία τα ταξί θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά ηλεκτρικά έως το 2030.

Διαβάστε επίσης:

Pulse: Πτώση 1,5% για ΝΔ, στα ίδια το ΠΑΣΟΚ – Δεν χρειάζονται άλλα μέτρα λέει μόλις το 8%

MRB: Απώλειες 2,3% για ΝΔ, ψήφος εμπιστοσύνης σε Κοβέσι – Προανακριτική για Λιβανό-Αραμπατζή και εξεταστική για υποκλοπές θέλουν και οι ψηφοφόροι ΝΔ

«Καρφιά» Άδωνι για Δένδια: «Κάποιοι θα πάνε και στη Σελήνη για να μη μιλήσουν»