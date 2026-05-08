Podcast – Λίμνη Κόμο, σχεδόν παραμυθένια…

Μετά το Μιλάνο και το απόλυτο αστικό τοπίο, μοιραία έρχεται η σειρά της λίμνης Κόμο και των χωριών που την περιβάλλουν και που μοιάζουν να κρέμονται από τις Άλπεις. Στην κορυφή όλων τούτων βρίσκεται η πόλη του Κόμο, με τη μεσαιωνική ταυτότητά της να επικαλύπτεται από τη γειτονική λίμνη.

Από εδώ ξεκινούν τα καραβάκια για την εξερεύνηση των ακτών της και των διάφορων οικισμών. Ο ένας πιο ωραίος από τους άλλους, γύρω από αυτό το ανάποδο Υ, με την υδάτινη έκταση και τα σκούρα νερά της, των 418 μέτρων βάθους.

Μοιάζουν όλοι μαζί να συστήνουν μια μεγάλη παλιά λουτρόπολη, ένα παραδοσιακό θέρετρο, βγαλμένο από λογοτεχνικές σελίδες του προηγούμενου αιώνα.

Μεγάλα, πολυτελή ξενοδοχεία, άλλων καιρών, πολλές βίλες, με κήπους-μουσεία της γλυπτικής, αλλά και της ανθοφορίας. Για κάτι τέτοια, ο Κένεντι τη βάφτισε ως «την ωραιότερη λίμνη του κόσμου», αλλά αποτέλεσε και τον ιδανικό τόπο φιλοξενίας μεγάλων αστέρων. Εάν θέλετε να τα περπατήσετε όλα αυτά, υπάρχουν και οι στενοί δρόμοι, σκεπασμένοι από δέντρα και λουλούδια, όπου δύο αυτοκίνητα χωράνε-δεν χωράνε. Ο οδικός «περίπλους» μετράει 170 πανέμορφα χιλιόμετρα…

Κι αν συνεχίσετε με το αυτοκίνητο, θα βρεθείτε σε μια άλλη, πανέμορφη λίμνη, την Ματζόρε, αλλά και τη Λοκάρνο. Και οι δυο φιλοξενούν πανέμορφες, ήσυχες πόλεις, με μια μικτή ιταλο-ελβετική κουλτούρα. Αλλά αποτελούν και τη βάση για ένα οδικό πέρασμα στις Άλπεις και το παραμυθένιο τοπίο τους.

