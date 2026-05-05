ΤΡΙΤΗ 05.05.2026 06:57
Νίκος Θρασυβούλου

05.05.2026 06:51

Podcast – Αλέκος Συσσοβίτης: «Στο Ιράν χάνονται ζωές και εμείς μιλάμε μόνο για την οικονομία»

Τα «Τακούνια στον Βάλτο», το νέο έργο του Άκη Δήμου, μία ποπ πολιτική κωμωδία, ξεκινάει την Τρίτη 2 Ιουνίου στην Ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Ο Αλέκος Συσσοβίτης, μαζί με τους Αιμίλιο Χειλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου και Δημήτρη Φιλιππίδη, πρωταγωνιστούν στην (πολιτική) σκηνή του θεάτρου. Με αυτή την αφορμή, ο δημοφιλής ηθοποιός μίλησε στο topontiki.gr.

Χαρακτήρισε το νέο αυτό έργο του Άκη Δήμου ως μια ποπ, πολύχρωμη κωμωδία για τις γκρίζες ζώνες της πολιτικής —και όχι μόνο. Σχετικά με την υπόθεση της παράστασης εδώ: ένας υπουργός, η γυναίκα του, ένα στέλεχος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Μια εκκεντρική, φιλόδοξη συγγραφέας κι ένας ανερχόμενος, εξίσου φιλόδοξος δημοσιογράφος. Ένας φλογερός —λέμε τώρα— έρωτας, που κάποιοι δεν μπορούν να ξεχάσουν και κάποιοι δεν θέλουν να θυμούνται. Μια επέτειος γάμου που εξελίσσεται σε φάρσα, ένα σωρό άπλυτα που βγαίνουν στη φόρα —αλλά δεν υπάρχει νερό για να πλυθούν— και η δημόσια ζωή μιας χώρας που από άλλα κινδυνεύει και γι’ άλλα καίγεται. Και όλα αυτά, ενώ όλοι περιμένουν από στιγμή σε στιγμή την άφιξη του πρωθυπουργού στη δεξίωση.

Η παράσταση θα επισκεφτεί, στο πλαίσιο περιοδείας, παράλληλα με την Ταράτσα του Λαμπέτη, μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα.

Τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Μανώλης Δούνιας και ο Αιμίλιος Χειλάκης. Ο Αλέκος Συσσοβίτης δεν έκρυψε τη χαρά του για τη συνεργασία αυτή με τους συναδέλφους του. Επίσης, αναφέρθηκε στις δύο πολύ δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές στις οποίες συμμετέχει. Τέλος, από τη συνομιλία μας δεν θα μπορούσε να λείψει και ο σχολιασμός της τρέχουσας επικαιρότητας, τόσο στη χώρα μας όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Εξέφρασε την άποψη ότι στην Ασία, κυρίως, τα έθνη διατηρούνται με την αυστηρότητα, ενώ στη Δύση «έχει χαθεί η μπάλα», είπε χαρακτηριστικά. Ακόμα, μίλησε με έμφαση για τον ρόλο του «ισχυρού» σήμερα στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, λέγοντας ότι: «Πρέπει να αποδεχτούμε την πραγματικότητα ότι ο ισχυρός πάντα θα έχει το δίκιο».

