ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.05.2026 08:19
Βασίλης Κεχαγιάς ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ

01.05.2026 07:10

Podcast – Μιλάνο- Μπέργκαμο: Εκεί όπου η μόδα και ο πολιτισμός συμβιώνουν

Χρόνια τώρα το Μιλάνο συνδέεται στη συνείδησή μας με την πρωτεύουσα της ευρωπαϊκής, άρα και της παγκόσμιας,  μόδας κι αυτό εκπροσωπούσε ως ταξιδιωτικός προορισμός. Εδώ και λίγο καιρό, η σύνδεση της πόλης με αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους προσέδωσε ένα φρέσκο ταξιδιωτικό ενδιαφέρον, απέκτησε τον χαρακτήρα προσιτού, απ’ όλες τις απόψεις, προορισμού.

Πέρα, όμως, από την πασίγνωστη «Galleria Emanuele», το άντρο των πιο γνωστών οίκων της μόδας, το Μιλάνο δεν παύει ίσως να αποτελεί τη μεγαλύτερη ιταλική μητρόπολη, την πρωτεύουσα της Λομβαρδίας, του βορρά και της οικονομίας. Αυτό σημαίνει πως κουβαλάει χρόνια πολιτισμού επάνω της, από τον γοτθικό ναό του Ντουόμο, ένα αρχιτεκτονικό θαύμα, ως σήμερα που ακόμη και η «Vittorio Emanuele» αποτελεί ένα εντυπωσιακό μεγαλούργημα,  όπως και το απολύτως σύγχρονο στάδιο του Σαν Σίρο.

Στο ενδιάμεσο η περίοδος της Αναγέννησης, με έντονα τα αποτυπώματά της, αλλά και η συνέχειά της, να εκπροσωπείται από τη «Σκάλα του Μιλάνου». Κυριότερη η διάσπαρτη παρουσία του Ντα Βίντσι, πρωτοπόρου της επιστήμης και της τέχνης.

Ο ναός της Santa Maria delle grazie αποτελεί τον χώρο φιλοξενίας του «Μυστικού δείπνου», το πλέον επισκέψιμο σημείο, μέρα το Ντουόμο. Και αναχωρώντας, ο επιβλητικός κεντρικός σταθμός του Μιλάνου, συμπύκνωση της ιστορίας του, έστω και κακόγουστη. Άφιξη στο Μπέργκαμο, μια υπέροχα διατηρημένη μεσαιωνική πόλη, που αξίζει έστω μια ημερήσια επίσκεψη.

Διαβάστε επίσης:

Podcast – Δημήτρης Καταλειφός: «Θέλω να δουλεύω με νεότερους ανθρώπους, παίρνω το πάθος και τη φρεσκάδα τους»

Podcast – Γιάννης Τσορτέκης: «Ζούμε την αχαλίνωτη μορφή του καπιταλισμού, θα πέσει στον γκρεμό που έφτιαξε»

Podcast – Τάσος Πυργιέρης: «Είναι κούραση να βλέπω τα ίδια κάθε καλοκαίρι, βαρέθηκα “Αριστοφάνη” και “Μήδεια”»

ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ακόμη δύο θανατοποινίτες εκτελέστηκαν σε Φλόριντα και Τέξας (video)

ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πάρτε τα ρέστα από τα «κλεμμένα

ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: Λήγει σήμερα η διορία του Τραμπ να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου – Με «επώδυνη απάντηση» προειδοποιεί η Τεχεράνη

BUSINESS

Fais Group: Αύξηση πωλήσεων και κερδών με ισχυρά περιθώρια και ενίσχυση θέσης το 2025

ΕΠΩΝΥΜΩΣ

ΠΑΣΟΚ: Από τον κομματικό σωλήνα στην κοινωνία – Η ώρα της αλήθειας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Απίστευτος Παναθηναϊκός έκανε το 2-0 στην Ισπανία και έρχεται ΟΑΚΑ για... σκούπα, 107-105 στην παράταση τη Βαλένθια (Video)

ΥΓΕΙΑ

Άννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους για την αξονική σπονδυλοαρθρίτιδα: «Εύχομαι να υπήρχε καλύτερη ενημέρωση»

ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με σημείωμα αυτοκτονίας που άφησε ο Τζέφρι Επστάιν - Το «αντίο» που έμεινε κρυφό επί χρόνια και ποιος το ανακάλυψε

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

CUCINA POVERA

Πέννες αλ μπάφο

