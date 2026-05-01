Podcast – Μιλάνο- Μπέργκαμο: Εκεί όπου η μόδα και ο πολιτισμός συμβιώνουν

Χρόνια τώρα το Μιλάνο συνδέεται στη συνείδησή μας με την πρωτεύουσα της ευρωπαϊκής, άρα και της παγκόσμιας, μόδας κι αυτό εκπροσωπούσε ως ταξιδιωτικός προορισμός. Εδώ και λίγο καιρό, η σύνδεση της πόλης με αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους προσέδωσε ένα φρέσκο ταξιδιωτικό ενδιαφέρον, απέκτησε τον χαρακτήρα προσιτού, απ’ όλες τις απόψεις, προορισμού.

Πέρα, όμως, από την πασίγνωστη «Galleria Emanuele», το άντρο των πιο γνωστών οίκων της μόδας, το Μιλάνο δεν παύει ίσως να αποτελεί τη μεγαλύτερη ιταλική μητρόπολη, την πρωτεύουσα της Λομβαρδίας, του βορρά και της οικονομίας. Αυτό σημαίνει πως κουβαλάει χρόνια πολιτισμού επάνω της, από τον γοτθικό ναό του Ντουόμο, ένα αρχιτεκτονικό θαύμα, ως σήμερα που ακόμη και η «Vittorio Emanuele» αποτελεί ένα εντυπωσιακό μεγαλούργημα, όπως και το απολύτως σύγχρονο στάδιο του Σαν Σίρο.

Στο ενδιάμεσο η περίοδος της Αναγέννησης, με έντονα τα αποτυπώματά της, αλλά και η συνέχειά της, να εκπροσωπείται από τη «Σκάλα του Μιλάνου». Κυριότερη η διάσπαρτη παρουσία του Ντα Βίντσι, πρωτοπόρου της επιστήμης και της τέχνης.

Ο ναός της Santa Maria delle grazie αποτελεί τον χώρο φιλοξενίας του «Μυστικού δείπνου», το πλέον επισκέψιμο σημείο, μέρα το Ντουόμο. Και αναχωρώντας, ο επιβλητικός κεντρικός σταθμός του Μιλάνου, συμπύκνωση της ιστορίας του, έστω και κακόγουστη. Άφιξη στο Μπέργκαμο, μια υπέροχα διατηρημένη μεσαιωνική πόλη, που αξίζει έστω μια ημερήσια επίσκεψη.

