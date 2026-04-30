Στο Θέατρο Άνεσις παρουσιάζεται, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Φοίβου Σαμαρτζή, το εμβληματικό έργο «Barrymore» του William Luce, που χάρισε το Tony Award Α΄ Ανδρικού Ρόλου στον Christopher Plummer και καθιερώθηκε διεθνώς ως ένα από τα σημαντικότερα θεατρικά πορτρέτα που γράφτηκαν ποτέ. Στον ομώνυμο ρόλο ο Δημήτρης Καταλειφός. Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr. Το «Barrymore» είναι ένα έργο που αφορά στην πορεία, την άνοδο και την πτώση, τη δόξα που μοιάζει αιώνια και τη φθορά που έρχεται αθόρυβα.

Σχετικά με την υπόθεση του έργου: Ο John Barrymore, κάνοντας πρόβα σε ένα άδειο θέατρο της Νέας Υόρκης, επιχειρεί να ξαναδοκιμαστεί στον Ριχάρδο τον Γ΄, τον ρόλο που του χάρισε μία από τις μεγαλύτερες θεατρικές του επιτυχίες. Η πρόβα γίνεται το πρόσχημα για μια προσωπική αναμέτρηση του ανθρώπου που έζησε σαν μύθος με το παρελθόν, τη δόξα, τις αναμνήσεις, τις ήττες, το σώμα που τον προδίδει και τον χρόνο που δεν περιμένει. Ένας άνθρωπος που προσπαθεί να διεκδικήσει, έστω και για τελευταία φορά, το βλέμμα του κοινού και να αποδείξει ότι υπάρχει ακόμα.

Ο Δημήτρης Καταλειφός, σχετικά με τη συμμετοχή του στην παράσταση αυτή, εκτός από το πολύ ενδιαφέρον που έχει ο ρόλος του, τόνισε ότι του αρέσει πάρα πολύ να δουλεύει με νεότερους ανθρώπους. Από τη μία μεριά, οι νεότεροι έχουν να μάθουν πολλά από τη δική του εμπειρία, αλλά και ο ίδιος, όπως λέει: «παίρνω από το πάθος, τη φρεσκάδα και τη σύγχρονη ματιά τους». Τόνισε ότι η συνύπαρξη του παλιού με το νέο φέρνει την πρόοδο σε όλους τους τομείς, υπογραμμίζοντας επίσης ότι το σημαντικό είναι να είσαι νέος στο μυαλό.

Αναφέρθηκε ακόμα και στην εμβληματική τραγωδία «Πέρσες» του Αισχύλου, που ανεβαίνει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου στις 3 και 4 Ιουλίου 2026, σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Στην παράσταση, εκτός από τον ίδιο, πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, ο Αναστάσης Ροϊλός και ο Σταύρος Σβήγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μελή Χορό. Οι «Πέρσες» αποτελούν το αρχαιότερο σωζόμενο ολοκληρωμένο έργο της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας και, ταυτόχρονα, την πρώτη θεατρική καταγραφή ιστορικών γεγονότων. Ο Αισχύλος, αυτόπτης μάρτυρας της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας, δημιουργεί ένα «σκηνικό ρεπορτάζ» πολέμου, μόλις οκτώ χρόνια μετά την καταστροφή.

Τόνισε επίσης πόσο επίκαιρο είναι σήμερα το έργο αυτό σε σχέση με τη διεθνή κατάσταση, λέγοντας ότι «το έργο του Αισχύλου είναι ένα αιώνιο μάθημα για την ανθρωπότητα».

Τέλος, σχετικά με τη συμμετοχή του σε κάποια τηλεοπτική σειρά, είπε ότι δεν μπορεί να παίζει στην τηλεόραση με τα πολύωρα γυρίσματα και ταυτόχρονα στο θέατρο. Θα ήθελε να παίξει σε κάποια τηλεοπτική σειρά όταν δεν θα έχει θεατρικές υποχρεώσεις.

Podcast – Γιάννης Τσορτέκης: «Ζούμε την αχαλίνωτη μορφή του καπιταλισμού, θα πέσει στον γκρεμό που έφτιαξε»

Podcast – Τάσος Πυργιέρης: «Είναι κούραση να βλέπω τα ίδια κάθε καλοκαίρι, βαρέθηκα “Αριστοφάνη” και “Μήδεια”»

Podcast – Όλια Λαζαρίδου: «Οι τόσες πολλές παραστάσεις στην Αθήνα είναι σκέτη ζαλάδα»