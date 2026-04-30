ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 14:34
30.04.2026 14:00

«Disclosure Day»: Μεγάλη σε διάρκεια η sci-fi επιστροφή του Steven Spielberg (photos/videos)

disclosure-day_3004_1920-1080_new
credit: ScreenRant

Η νέα ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ (Steven Spielberg) «Disclosure Day» αναμένεται να έχει διάρκεια περίπου 145 λεπτά, σύμφωνα με τους λογαριασμούς Cryptic HD QUALITY και EmpireCity Box Office στο Χ.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το φιλμ ενδέχεται να ξεπερνά οριακά σε διάρκεια το πολυαναμενόμενο «The Odyssey» του Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan) του οποίου η πρόσφατη δοκιμαστική προβολή διήρκησε 140 λεπτά.

Παράλληλα, το ScreenRant αποκάλυψε μια νέα εικόνα από την ταινία, στην οποία απεικονίζεται μια αλλόκοτη ύπαρξη.

Η αινιγματική σύνοψη αναφέρει: «Αν ανακάλυπτες ότι δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, σου το αποδείκνυε, θα σε φόβιζε; Αυτό το καλοκαίρι, η αλήθεια ανήκει σε επτά δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε στην… Ημέρα της Αποκάλυψης».

Σύμφωνα με το World of Reel, ο Ντέιβιντ Κεπ (David Koepp) υπογράφει το σενάριο βασισμένο σε μια ιστορία του θρυλικού δημιουργού.

Το εντυπωσιακό καστ περιλαμβάνει τους Τζος Ο’Κόνορ (Josh O’Connor), Έμιλι Μπλαντ (Emily Blunt), Κόλιν Φερθ (Colin Firth), Κόλμαν Ντομίνγκο (Colman Domingo), Ιβ Χιούσον (Eve Hewson), Γουάιατ Ράσελ (Wyatt Russell), Χένρι Λόιντ-Χιούζ (Henry Lloyd-Hughes) και Μάικλ Γκαστόν (Michael Gaston).

Το πολυαναμενόμενο sci-fi θρίλερ αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 11 Ιουνίου.

eydap-psitaleia
charles_trump
samsung
mpaxarika-new
abc_new
PODCAST TSORTEKIS SITE 28.04
dora pavlopoulos farantouris tzakri
dimosioi-ypalliloi_2410_1460-820_new
albaffo
eydap-psitaleia
charles_trump
samsung
