«Disclosure Day»: Μεγάλη σε διάρκεια η sci-fi επιστροφή του Steven Spielberg (photos/videos)

Η νέα ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ (Steven Spielberg) «Disclosure Day» αναμένεται να έχει διάρκεια περίπου 145 λεπτά, σύμφωνα με τους λογαριασμούς Cryptic HD QUALITY και EmpireCity Box Office στο Χ.

The Odyssey runtime isn't the final one and was just one of the incomplete cuts. It could be well over that. May be 2hrs 35- 40 mins. April 29, 2026

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το φιλμ ενδέχεται να ξεπερνά οριακά σε διάρκεια το πολυαναμενόμενο «The Odyssey» του Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan) του οποίου η πρόσφατη δοκιμαστική προβολή διήρκησε 140 λεπτά.

Παράλληλα, το ScreenRant αποκάλυψε μια νέα εικόνα από την ταινία, στην οποία απεικονίζεται μια αλλόκοτη ύπαρξη.

Η αινιγματική σύνοψη αναφέρει: «Αν ανακάλυπτες ότι δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, σου το αποδείκνυε, θα σε φόβιζε; Αυτό το καλοκαίρι, η αλήθεια ανήκει σε επτά δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε στην… Ημέρα της Αποκάλυψης».

Σύμφωνα με το World of Reel, ο Ντέιβιντ Κεπ (David Koepp) υπογράφει το σενάριο βασισμένο σε μια ιστορία του θρυλικού δημιουργού.

Το εντυπωσιακό καστ περιλαμβάνει τους Τζος Ο’Κόνορ (Josh O’Connor), Έμιλι Μπλαντ (Emily Blunt), Κόλιν Φερθ (Colin Firth), Κόλμαν Ντομίνγκο (Colman Domingo), Ιβ Χιούσον (Eve Hewson), Γουάιατ Ράσελ (Wyatt Russell), Χένρι Λόιντ-Χιούζ (Henry Lloyd-Hughes) και Μάικλ Γκαστόν (Michael Gaston).

Το πολυαναμενόμενο sci-fi θρίλερ αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 11 Ιουνίου.

