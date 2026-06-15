Γιατί η καλύτερη δουλειά στην Ελλάδα είναι να είσαι ιερέας;

Αν κάποιος νέος στην Ελλάδα του 2026 αναζητούσε ένα επάγγελμα με σταθερή απασχόληση, μισθό που καταβάλλεται από το Δημόσιο, σχεδόν μηδενικό κίνδυνο ανεργίας και δυνατότητα συνεχούς μισθολογικής εξέλιξης, ίσως θα έπρεπε να κοιτάξει όχι προς το Πολυτεχνείο ή τη Νομική και την Ιατρική, αλλά προς τη Θεολογική Σχολή.

Η αφορμή για τη συζήτηση δόθηκε από την πρόσφατη κυβερνητική απόφαση που προβλέπει σημαντικές αυξήσεις στις αποδοχές της ανώτατης εκκλησιαστικής ιεραρχίας. Οι αυξήσεις για Αρχιεπίσκοπο και Μητροπολίτες κυμαίνονται από 60% έως και 95%, με τις μικτές αποδοχές ορισμένων ανώτερων κληρικών να προσεγγίζουν ή και να ξεπερνούν τις 4.600 ευρώ μηνιαίως.

Την ίδια στιγμή, η μεγάλη πλειονότητα των εφημερίων αμείβεται μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς οι περίπου 10.000 κληρικοί της Εκκλησίας της Ελλάδος μισθοδοτούνται από το Δημόσιο και εντάσσονται στο ενιαίο μισθολόγιο. Οι αποδοχές τους αυξάνονται με βάση τα μισθολογικά κλιμάκια, τα επιδόματα και την προϋπηρεσία, όπως συμβαίνει και με άλλες κατηγορίες δημοσίων λειτουργών.

Οι δεσποτάδες, οι γιατροί και το ερώτημα των προτεραιοτήτων

Εδώ αρχίζει το ενδιαφέρον κομμάτι της σύγκρισης.

Ένας νέος δικηγόρος που εργάζεται ως έμμισθος συνεργάτης σε δικηγορικό γραφείο της Αθήνας συχνά ξεκινά με αποδοχές που κυμαίνονται μεταξύ 900 και 1.300 ευρώ καθαρά. Ένας νέος πολιτικός ή μηχανολόγος μηχανικός, ακόμη και από κορυφαία πολυτεχνικά τμήματα, δύσκολα θα ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, ενώ συχνά εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα χωρίς καμία εγγύηση μονιμότητας.

Αντίθετα, ένας κληρικός εισέρχεται σε ένα καθεστώς σταθερής μισθοδοσίας, ασφαλιστικής κάλυψης και προβλέψιμης επαγγελματικής εξέλιξης. Και όλα αυτά χωρίς να έχει προηγηθεί μία από τις πιο ανταγωνιστικές πανεπιστημιακές διαδρομές.

Δεν είναι μυστικό ότι οι Θεολογικές Σχολές συγκαταλέγονται διαχρονικά στα τμήματα με τις χαμηλότερες βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι σπουδές είναι εύκολες ή χωρίς ακαδημαϊκή αξία. Δημιουργεί όμως μια ενδιαφέρουσα αντίθεση: επαγγέλματα που απαιτούν εξαιρετικά υψηλές βαθμολογίες εισαγωγής και πολυετείς σπουδές δεν εξασφαλίζουν αντίστοιχες οικονομικές απολαβές ή εργασιακή ασφάλεια.

Οι υποστηρικτές του σημερινού περιβάλλοντος αναφέρουν ότι ο ιερέας δεν είναι απλώς ένας δημόσιος υπάλληλος. Επιτελεί κοινωνικό έργο, στηρίζει τοπικές κοινότητες, τελεί μυστήρια, συμμετέχει σε φιλανθρωπικές δράσεις και λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για χιλιάδες πολίτες. Από αυτή την οπτική, η μισθοδοσία του θεωρείται αντάλλαγμα μιας κοινωνικής λειτουργίας.

Όσοι διαφωνούν, αντίθετα, υποστηρίζουν ότι η σύγκριση με γιατρούς, μηχανικούς, δικηγόρους ή εκπαιδευτικούς γεννά εύλογα ερωτήματα για τις προτεραιότητες του κράτους, ειδικά σε μια περίοδο όπου η αγορά εργασίας συνεχίζει να αντιμετωπίζει πιέσεις και οι μισθοί πολλών επιστημονικών επαγγελμάτων παραμένουν χαμηλοί.

Αν θελήσει κανείς να προσθέσει μία ακόμη διάσταση στο θέμα των αυξήσεων της Εκκλησίας, τότε η πιο ενδιαφέρουσα σύγκριση δεν είναι με δικηγόρους ή μηχανικούς, αλλά με τους γιατρούς του ΕΣΥ. Και αυτό γιατί πρόκειται για δύο κατηγορίες λειτουργών που αμείβονται άμεσα ή έμμεσα από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά με εντελώς διαφορετικές συνθήκες εργασίας και απαιτήσεις εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τα ισχύοντα μισθολογικά δεδομένα, ένας ειδικευόμενος γιατρός του ΕΣΥ λαμβάνει περίπου 1.359 ευρώ τον μήνα, ενώ ένας Επιμελητής Β’ ξεκινά από περίπου 1.658 ευρώ, στα οποία προστίθεται νοσοκομειακό επίδομα και οι εφημερίες. Ένας Επιμελητής Α’ έχει βασικό μισθό περίπου 1.800 ευρώ, με τις συνολικές αποδοχές να διαμορφώνονται ανάλογα με τις εφημερίες και την περιοχή υπηρεσίας.

Μάλιστα, η ίδια η κυβέρνηση τα τελευταία δύο χρόνια έχει προβάλει ως σημαντική μεταρρύθμιση τις αυξήσεις των νοσοκομειακών γιατρών κατά 100 με150 ευρώ μηνιαίως μετά τη φορολόγηση μέσω επιδομάτων και βελτιώσεων στις εφημερίες.

Την ίδια στιγμή, το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την ανώτατη ιεραρχία της Εκκλησίας αλλάζει ριζικά τον τρόπο υπολογισμού των αποδοχών Αρχιεπισκόπου και Μητροπολιτών. Οι αμοιβές τους συνδέονται πλέον απευθείας με τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα υπουργείου και διαμορφώνονται στα 4.671,90 ευρώ μικτά μηνιαίως. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Οι αποδοχές των Μητροπολιτών αυξάνονται κατά περίπου 89% έως 95%, ενώ του Αρχιεπισκόπου κατά 60% έως 65%, σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς.

Γιατί δόθηκαν αυτές οι αυξήσεις;

Η επίσημη επιχειρηματολογία της κυβέρνησης βασίζεται κυρίως σε δύο άξονες.

Ο πρώτος είναι η θεσμική εξομοίωση της ανώτατης εκκλησιαστικής ιεραρχίας με αντίστοιχες ανώτατες κρατικές θέσεις, μέσω σύνδεσης των αποδοχών τους με εκείνες των Γενικών Γραμματέων υπουργείων.

Ο δεύτερος αφορά τη διόρθωση μιας στρέβλωσης που, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, υπήρχε επί χρόνια στο μισθολογικό καθεστώς της Εκκλησίας. Παράλληλα, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι στη συζήτηση είχε τεθεί και το ζήτημα των αποδοχών των Μουφτήδων της Θράκης, οι οποίες κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα από εκείνα των Μητροπολιτών πριν από τη νέα ρύθμιση.

Η σύγκριση που προκαλεί συζήτηση

Εδώ ακριβώς αρχίζει η δημόσια αντιπαράθεση. Ένας νέος γιατρός χρειάζεται συνήθως έξι χρόνια σπουδών, ένα αγροτικό, τέσσερα έως επτά χρόνια ειδικότητας και συχνά δεκάδες ώρες εφημεριών κάθε μήνα για να προσεγγίσει αποδοχές που σε πολλές περιπτώσεις εξακολουθούν να υπολείπονται εκείνων που θα λαμβάνει πλέον ένας Μητροπολίτης. Από την άλλη πλευρά, οι υποστηρικτές της ρύθμισης επισημαίνουν ότι οι Μητροπολίτες διοικούν ολόκληρες μητροπόλεις, διαχειρίζονται σημαντικές κοινωνικές δομές και ασκούν ευρύτερο διοικητικό και ποιμαντικό έργο, γεγονός που δικαιολογεί, κατά την άποψή τους, την αναβάθμιση του μισθολογικού τους καθεστώτος.

Το πολιτικό ερώτημα, ωστόσο, παραμένει: σε μια χώρα που εξακολουθεί να συζητά για το brain drain των νέων γιατρών, των μηχανικών και των επιστημόνων της, τι μήνυμα εκπέμπει η χορήγηση αυξήσεων έως και 95% σε μια κατηγορία λειτουργών όταν οι αυξήσεις στους υπόλοιπους δημόσιους λειτουργούς κινούνται συνήθως σε μονοψήφια ποσοστά;

Το αποτέλεσμα είναι ότι η ιεροσύνη εμφανίζεται ως μία από τις ελάχιστες επαγγελματικές επιλογές στην Ελλάδα που συνδυάζει κρατική μισθοδοσία, υψηλή εργασιακή ασφάλεια, σαφή επαγγελματική εξέλιξη και περιορισμένο ανταγωνισμό εισόδου.

Το αν αυτό αποτελεί δικαιολογημένη αναγνώριση του ρόλου της Εκκλησίας ή μια ιδιόμορφη ελληνική εξαίρεση είναι θέμα πολιτικής και κοινωνικής συζήτησης.

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