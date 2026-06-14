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14.06.2026 19:08

Χαλάνδρι: Ελεύθερος με όρους ο φαρμακοποιός που εμπλέκεται στην υπόθεση με την υπόθεση ντόπινγκ

14.06.2026 19:08
farmakeio

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, που περιλαμβάνουν εγγύηση 50.000 ευρώ και εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, αφέθηκε ο φαρμακοποιός στο Χαλάνδρι.

Ο φαρμακοποιός κατέθεσε για την υπόθεση και αποφασίστηκε να μείνει ελεύθερος με όρους, ενώ κατηγορείται για το παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ.

Μαζί του άλλοι 8 εμπλεκόμενοι απολογήθηκαν και αφέθηκαν αργότερα ελεύθεροι. Ο φαρμακοποιός φέρεται να κατέθεσε ότι το εργαστήριο και η παραγωγή φαρμάκων και ουσιών γινόντουσαν σύμφωνα με όλες τις νόμιμες διαδικασίες.

Σύμφωνα με τις Αρχές, κατηγορείται πως για έξι μήνες λειτουργούσε στο υπόγειο του φαρμακείου στο Χαλάνδρι το εργαστήριο στο οποίο παρασκευάζονταν ουσίες ντόπινγκ, χάπια αδυνατίσματος και άλλα επικίνδυνα σκευάσματα που διακινούνταν παράνομα.

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