Δολοφονία στα Εξάρχεια: Ταυτοποιήθηκε το θύμα της επίθεσης, εκτιμήσεις για ξεκαθάρισμα λογαριασμών – Το προφίλ του δολοφονημένου Τούρκου (Photo)

Γνωστός στις Αρχές της Τουρκίας για σοβαρά αδικήματα ήταν ο 25χρονος Τούρκος που δολοφονήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στα Εξάρχεια.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν και διαπίστωσαν ότι πρόκειται για έναν Τούρκο ο οποίος βρίσκεται τα τελευταία δύο χρόνια στην Ελλάδα και μάλιστα είχε κάνει και αίτημα για άσυλο.

Όπως έγινε γνωστό το θύμα της επίθεσης βρισκόταν στη χώρα μας από τον Νοέμβριο του 2024 και το διάστημα αυτό είχε προσαχθεί δύο φορές, μία στον Βόλο και μία στην Αθήνα, στο πλαίσιο ελέγχων χωρίς να προκύψει κάτι επιβαρυντικό σε βάρος του.

Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών του οργανωμένου εγκλήματος χωρίς όμως να έχει αποκλειστεί ακόμα και το σενάριο να πρόκειται για μέλος εγκληματικής ομάδας που είχε ανοιχτούς λογαριασμούς στην Τουρκία, οι εχθροί του τον εντόπισαν στην Ελλάδα και τον σκότωσαν.

Η αστυνομία προσπαθεί να εντοπίσει τον χώρο διαμονής του καθώς η διεύθυνση που είχε δηλώσει δεν ανταποκρινεται στην πραγματικότητα ενώ ήδη έχει ξεκινήσει επικοινωνία με τις τουρκικές αρχές για να γίνει γνωστό αν διώκεται για κάτι στη γειτονική χώρα ή αν έχει ποινικό παρελθόν.

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