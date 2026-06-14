Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται πέντε άτομα για επίθεση κατά αστυνομικών στη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα

Πέντε οπαδοί ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται από την αστυνομία για επίθεση σε βάρος αστυνομικών κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα σε γήπεδο της Αττικής.

Σύμφωνα με την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας πρόκειται για επεισόδιο που έγινε τον περασμένο Φεβρουάριο και για το οποίο είχαν ήδη γίνει 3 συλλήψεις.

Η ταυτοποίησή των 5 ατόμων πραγματοποιήθηκε έπειτα από ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Εποπτείας της Αθλητικής Εγκατάστασης, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας. Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε αρμοδίως.

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