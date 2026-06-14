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14.06.2026 17:07

Σύρος: Θλίψη για τον μικρό Γιάννη που πέθανε μετά από 6 χρόνια γενναίας μάχης – Το συγκινητικό «αντίο» της μητέρας του

14.06.2026 17:07
SYROS1

Θλίψη για τον μικρό Γιάννη από τη Σύρο ο οποίος έδωσε γενναία μάχη με τον καρκίνο και πέθανε όπως γνωστοποίησε η μητέρα του με μια σπαρακτική ανάρτηση στα social media.

Ο Γιάννης έδωσε μια συγκλονιστική μάχη με τον καρκίνο από πολύ μικρή ηλικία. Το 2020 διαγνώστηκε με επιθετικό καρκίνο στα οστά (οστεοσάρκωμα) και για τα επόμενα χρόνια βρέθηκε αντιμέτωπος με αμέτρητες δοκιμασίες. Νοσηλεύτηκε σε ογκολογική μονάδα στην Αθήνα, υποβλήθηκε σε πολλαπλά χειρουργεία και χημειοθεραπείες, ενώ χρειάστηκε ακόμη και ο ακρωτηριασμός του δεξιού του ποδιού.

Παρά τις δυσκολίες, δεν έχασε ποτέ το χαμόγελό του και την αγάπη του για τη ζωή. Όταν η ασθένεια επανεμφανίστηκε, η οικογένειά του αναζήτησε, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, cyclades24 νέα θεραπευτική ελπίδα στην Πανεπιστημιακή Αντικαρκινική Κλινική MD Anderson στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών, από όπου επέστρεψε πιο δυνατός και αποφασισμένος να συνεχίσει τον αγώνα του.

Η Σύρος και οι Κυκλάδες στάθηκαν δίπλα του όλα αυτά τα χρόνια. Τον Ιούλιο του 2024, ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης και η Ορχήστρα των Κυκλάδων διοργάνωσαν μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στον μικρό Γιάννη, παρουσία του ίδιου και της οικογένειάς του, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αγάπης, αλληλεγγύης και ελπίδας.

H ανάρτηση της μητέρας του

«Ο Γιάννης μας έφυγε … ένας άγγελος ένα παιδί που πάλεψε με νύχια και με δόντια για να κρατηθεί στην ζωή ..Έδωσε τα πάντα για τη ζωή ήθελε πολύ να ζήσει το κάθε λεπτό και αυτό είναι το νόημα. Έφυγε χορτάτος ήρεμος και χαμογελαστός χωρίς πια να πονάει … θα τον θυμάμαι πάντα και πάντα θα τον κουβαλάω μέσα μου. Γιατί είναι ο πιο δυνατός άνθρωπος που έχω γνωρίσει» αναφέρει η ανάρτηση της μητέρας του.

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