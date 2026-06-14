Πάτρα: Για νέο ρεκόρ «Γκίνες» πάει μητέρα που γέννησε 6 φορές με καισαρική

Μια ιδιαίτερα σπάνια ιατρική περίπτωση σημειώθηκε στην Πάτρα, όπου μια γυναίκα κατάφερε να γεννήσει έξι υγιή παιδιά με καισαρική τομή, με το πιο πρόσφατο παιδί να έρχεται στον κόσμο το 2026.

Σύμφωνα με τον μαιευτήρα – γυναικολόγο που παρακολούθησε τις εγκυμοσύνες της, κάθε επαναλαμβανόμενη καισαρική τομή αυξάνει σημαντικά τον βαθμό δυσκολίας της διαδικασίας, καθώς και τους πιθανούς κινδύνους για τη μητέρα, γεγονός που καθιστά την περίπτωση ιδιαίτερα ασυνήθιστη.

Όπως αναφέρει το patrapress, η γυναίκα βρισκόταν υπό συνεχή και στενή ιατρική παρακολούθηση σε όλες τις εγκυμοσύνες της, με όλες τις επεμβάσεις να ολοκληρώνονται με επιτυχία και τα παιδιά να γεννιούνται υγιή.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο περιστατικό, καθώς οι πολλαπλές καισαρικές τομές απαιτούν αυξημένη προσοχή λόγω των πιθανών επιπλοκών που μπορεί να εμφανιστούν σε κάθε νέα εγκυμοσύνη και χειρουργική επέμβαση.

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Μυλωνάκης: Πήρε εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης

Πατήσια: Εκτός κινδύνου ο 19χρονος αιγύπτιος που τραυματίστηκε σε απόπειρα ληστείας – Αναζητούνται οι δράστες

Χαλάνδρι: Στον ανακριτή ο φαρμακοποιός και ακόμα 8 άτομα για κύκλωμα παράνομων σκευασμάτων ντοπινγκ

