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14.06.2026 14:25

Πατήσια: Εκτός κινδύνου ο 19χρονος αιγύπτιος που τραυματίστηκε σε απόπειρα ληστείας – Αναζητούνται οι δράστες

14.06.2026 14:25
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Στο νοσοκομείο «Παίδων “Αγλαΐα Κυριακού”» νοσηλεύεται ο νεαρός Αιγύπτιος, που έπεσε θύμα ληστείας με μαχαίρι από ομοεθνείς του, το βράδυ του Σαββάτου, στα Πατήσια.

Αιμόφυρτος ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από φίλο του όπου και εισήχθη για νοσηλεία και ιατρική παρακολούθηση και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Το χρονικό της επίθεσης

Η αιματηρή απόπειρα ληστείας σημειώθηκε, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα του Σαββάτου, όταν τέσσερις αιγύπτιοι προσέγγισαν τον νεαρό επί της οδού Αχαρνών και προσπάθησαν να του αρπάξουν το κινητό τηλέφωνο, καθώς και τα χρήματα που είχε σε ένα τσαντάκι μέσης.

Οι δράστες δεν κατάφεραν να τον ληστέψουν, ωστόσο ένας από αυτούς τον τραυμάτισε με μαχαίρι ελαφρώς στον θώρακα.

Το θύμα της επίθεσης αναμένεται να διακομιστεί σε άλλο νοσοκομείο, καθώς πρέπει να επανεξεταστεί το τραύμα το οποίο φέρει στον θώρακα.

Αυτήν την ώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών για τον εντοπισμό των τεσσάρων δραστών, ενώ προσπαθούν να βρουν υλικό από κάμερες ασφαλείας διπλανών καταστημάτων.

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