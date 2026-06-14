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14.06.2026 14:08

Χαλάνδρι: Στον ανακριτή ο φαρμακοποιός και ακόμα 8 άτομα για κύκλωμα παράνομων σκευασμάτων ντοπινγκ

14.06.2026 14:08
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Σε εξέλιξη βρίσκεται ενώπιον του ανακριτή η απολογία του φαρμακοποιού και ακόμη οκτώ ατόμων που κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ.

Η υπόθεση αφορά τη δράση παράνομου εργαστηρίου που, σύμφωνα με τις αρχές, λειτουργούσε για περίπου έξι μήνες στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Εκεί φέρεται να παρασκευάζονταν ουσίες ντόπινγκχάπια αδυνατίσματος και άλλα επικίνδυνα σκευάσματα που διακινούνταν παράνομα.

Η διαδικασία των απολογιών διεξάγεται στα δικαστήρια της πρώην Σχολή Ευελπίδων, όπου έχουν οδηγηθεί συνολικά οι εμπλεκόμενοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρώτος στον ανακριτή οδηγήθηκε ένας από τους κατηγορούμενους, ενώ μέσα στην ημέρα αναμένεται να απολογηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, ένας 51χρονος άνδρας.

Όπως περιγράφεται στη δικογραφία, ο 51χρονος φέρεται να είχε οργανώσει πλήρως το παράνομο εργαστήριο στο υπόγειο του φαρμακείου σε κεντρικό δρόμο του Χαλανδρίου, με σκοπό την παραγωγή και εμπορία απαγορευμένων ουσιών.

Το κύκλωμα αποκαλύφθηκε έπειτα από έφοδο της Οικονομική Αστυνομία Ελλάδας, η οποία εντόπισε το εργαστήριο και προχώρησε στις συλλήψεις.

Σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας, πέντε γυναίκες που κατηγορούνταν στην ίδια υπόθεση απολογήθηκαν και αφέθηκαν ελεύθερες με περιοριστικούς όρους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, η υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, καθώς και η καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 2.000 ευρώ, κατά περίπτωση.

Οι σημερινές απολογίες αναμένεται να έχουν μαραθώνια διάρκεια, καθώς το σύνολο των κατηγορουμένων καλείται να απαντήσει στις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζει, με βασικό αδίκημα την αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 14.06.2026 15:20
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