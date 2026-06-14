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14.06.2026 13:48

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε «πυρομαχικό υλικό» στη θάλασσα της Περαίας

14.06.2026 13:48
LIMENIKO_SKAFOS

Πυρομαχικό υλικό – πιθανώς νάρκη – εντόπισε λουόμενος στην Περαία γύρω στις 5 το απόγευμα του Σαββάτου και ενημέρωσε τη Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης, προκειμένου να επιληφθεί.  
 
Το πυρομαχικό υλικό που βρίσκεται σε κατάσταση οξείδωσης, εντοπίστηκε σε βάθος μόλις 1,5 μέτρου και σε απόσταση περίπου δέκα μέτρων από την ακτή, στη θαλάσσια περιοχή Καλλιθέας- Περαίας. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης τοποθετήθηκε σήμανση στην περιοχή, ενώ παράλληλα για το συμβάν ενημερώθηκαν η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) και άλλοι αρμόδιοι φορείς, προκειμένου να προβούν τις προβλεπόμενες ενέργειες.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 14.06.2026 15:20
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