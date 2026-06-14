Τροχαίο στο 29ο Ηπειρωτικό Ράλι: Αγωνιστικό έπεσε σε θεατές – Τραυματίστηκε 9χρονος θεατής

Ατύχημα σημειώθηκε στο 29ο Ηπειρωτικό Ράλι Δωδώνης, όταν αγωνιστικό όχημα έπεσε πάνω σε θεατές, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός παιδιού 9 ετών που παρακολουθούσε τον αγώνα με τον πατέρα του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το ατύχημα σημειώθηκε -κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες- στην πρώτη ειδική διαδρομή, όταν το αυτοκίνητο με το νούμερο «17» βγήκε εκτός δρόμου.

Το παιδί, που μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο συνοδευόμενο από τον πατέρα του, είναι ελαφρά τραυματισμένο στο πόδι.

Νωρίτερα είχε σημειωθεί κι άλλο ατύχημα με το αυτοκίνητο «00», χωρίς όμως να υπάρξει κάποιος τραυματισμός, στη δεύτερη ειδική διαδρομή των Μαρμάρων.

Στον αγώνα, ο οποίος διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρία Αυτοκινήτου, λαμβάνουν μέρος 25 κορυφαία πληρώματα. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν 10 υπερσύγχρονα αγωνιστικά αυτοκίνητα της κατηγορίας «R».

Τα πληρώματα καλούνται να καλύψουν συνολικά 78 αγωνιστικά χιλιόμετρα. Η διαδρομή περιλαμβάνει δύο γνωστές, απαιτητικές και τεχνικές ειδικές διαδρομές, τις οποίες οι αγωνιζόμενοι θα κληθούν να επαναλάβουν από τρεις φορές:

Ειδική Διαδρομή «Μανωλιάσα» (15 χλμ.)

Ειδική Διαδρομή «Μάρμαρα» (11 χλμ.)

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