Δολοφονία 35χρονου στα Εξάρχεια: Ξεκαθάρισμα λογαριασμών με την τουρκική μαφία «βλέπουν» οι Αρχές – Η σπαρακτική κίνηση του σκύλου του θύματος

Μέχρι και τις πρώτες ώρες της Κυριακής συνεχίζονταν οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Μπενάκη στα Εξάρχεια, όπου το βράδυ του Σαββάτου άγνωστος πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 35χρονο.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν και διαπίστωσαν ότι πρόκειται για έναν Τούρκο ο οποίος βρίσκεται τα τελευταία δύο χρόνια στην Ελλάδα και μάλιστα είχε κάνει και αίτημα για άσυλο.

Ειδικότερα το περιστατικό σημειώθηκε στα σκαλάκια που οδηγούν στον λόφο του Στρέφη, με τους περίοικους να αναστατώνονται, όπως ανέφεραν, από τουλάχιστον πέντε διαδοχικούς κρότους. Ο δράστης, σύμφωνα με καταθέσεις που έλαβαν αστυνομικοί, διέφυγε προς τον λόφο του Στρέφη, ενώ μέσα σε λίγα λεπτά η περιοχή αποκλείστηκε από αστυνομικούς.

Εξάρχεια: Πιθανό το σενάριο του ξεκαθαρίσματος λογαριασμών

Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ξεκαθάσισμα λογαριασμών του οργανωμένου εγκλήματος χωρίς όμως να έχει αποκλειστεί ακόμα και το σενάριο να πρόκειται για μέλος εγκληματικής ομάδας που είχε ανοιχτούς λογαριασμούς στην Τουρκία, οι εχθροί του τον εντόπισαν στην Ελλάδα και τον σκότωσαν.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν αυτήν την ώρα να εντοπίσουν τον χώρο διαμονής του καθώς η διεύθυνση που είχε δηλώσει δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ενώ ήδη έχουν αρχίσει αλληλογραφία με τις τουρκικές αρχές για να μάθουν αν διώκεται για κάτι στη γειτονική χώρα ή εάν έχει ποινικό παρελθόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες και μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, δράστης και θύμα γνωρίζονταν μεταξύ τους. Ήταν πρόσωπα γνωστά στους κατοίκους που μένουν κάτω από τον Λόφο του Στρέφη, κοντά στα σκάλακια της Καλλιδρομιου, σημείο όπου, όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, περνούσαν σχεδόν καθημερινά τα απογεύματά τους.

Μάλιστα, περίπου στις 5 το απόγευμα του Σαββάτου είχε προηγηθεί έντονος καυγάς ανάμεσα στους δύο άνδρες.

Το θύμα της επίθεσης ήταν γνωστό στην περιοχή και συνήθιζε να βρίσκεται έξω με τον μικρόσωμο σκύλο του.

Τραγική φιγούρα ο σκύλος του θύματος

Την ώρα που δέχθηκε τις πέντε (ή έξι) σφαίρες στο κεφάλι και τον θώρακα από το 9άρι όπλο, το σκυλί ήταν μαζί του. Όταν αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ προσέγγισαν τον τραυματία -και διαπίστωσαν τον θάνατό του- διέκριναν ότι το σκυλί έστεκε βουβό και είχε κρυφτεί κάτω από το χέρι του νεκρού. Παρά τις εκκλήσεις αστυνομικών και περιοίκων δεν τον εγκατέλειπε και καθώς ήταν σε σοκ αποφάσισαν να μην το μετακινήσουν.

Κάτοικοι της περιοχής ζήτησαν ενημέρωση από τους αστυνομικούς για το σκυλί -καθώς αρχικά υπήρχε πληροφορία ότι είχε τραυματιστεί από τις σφαίρες, και όταν ενημερώθηκαν ότι είναι καλά, εκδήλωσαν το ενδιαφέρον να αναλάβουν τη φροντίδα του. Οι αστυνομικοί τούς κάλεσαν να έρθουν σε επαφή με το Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων, για να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

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