Μαγική βραδιά στη Λάρισα: Ο Χρήστος Θηβαίος «γέμισε» τη Δημοτική Πινακοθήκη σε συναυλία της Περιφέρειας

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Μια ατμοσφαιρική, γεμάτη συναίσθημα και αναμνήσεις μουσική βραδιά είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν οι Λαρισαίοι το βράδυ της Τετάρτης 29 Ιουλίου στον προαύλειο χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας – Μουσείου Γ.Ι. Κατσίγρα.

Ο αγαπημένος τραγουδοποιός Χρήστος Θηβαίος ανέβηκε στη σκηνή στο πλαίσιο της επετειακής του παράστασης «30 χρόνια μέρες αδέσποτες», γιορτάζοντας τρεις δεκαετίες δημιουργικής και συνεπούς πορείας στην ελληνική δισκογραφία.

Από νωρίς το βράδυ, ο χώρος της Πινακοθήκης πλημμύρισε από κόσμο κάθε ηλικίας, ενώ το παρόν έδωσε σύσσωμη η Περιφερειακή Αρχή με επικεφαλής τον Δημήτρη Κουρέτα. Παλιοί και νέοι φίλοι της μουσικής του συντονίστηκαν στον ρυθμό διαχρονικών μελωδιών, δημιουργώντας μια ζεστή, σχεδόν οικογενειακή ατμόσφαιρα, όπου το κοινό έγινε ένα με τον καλλιτέχνη, σιγοτραγουδώντας κάθε στίχο.

Θερμός πρόλογος από τον Γιώργο Ανδρέου

Την εκδήλωση προλόγισε ο Σύμβουλος Πολιτισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Γιώργος Ανδρέου. Ο διακεκριμένος συνθέτης μίλησε με ιδιαίτερη θέρμη για τον Χρήστο Θηβαίο, εξαίροντας όχι μόνο την καλλιτεχνική του διαδρομή και τοαποτύπωμά του στο ελληνικό τραγούδι, αλλά και τη βαθιά, μακρόχρονη προσωπική και δημιουργική φιλία που τους συνδέει, καθώς οι δυο τους έχουν συνυπάρξει επανειλημμένα τόσο στη δισκογραφία όσο και στις ζωντανές εμφανίσεις.

Μια διαδρομή από τους «Συνήθεις Υπόπτους» στο σήμερα

Στο κυρίως μέρος της συναυλίας, ο Χρήστος Θηβαίος ταξίδεψε το κοινό πίσω στον χρόνο. Από τα πρώτα βήματα και τις αξέχαστες επιτυχίες με τους «Συνήθεις Υπόπτους», περνώντας στις ιστορικές του συνεργασίες με κορυφαίους συνθέτες και δημιουργούς, μέχρι και τις πιο πρόσφατες προσωπικές του δουλειές. Η εκφραστικότητα και η χαρακτηριστική, δωρική ερμηνεία του κατάφεραν να καθηλώσουν τους παρευρισκόμενους, χαρίζοντας στιγμές αληθινής συγκίνησης.

Πολιτισμός ψηλού επιπέδου από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Η συναυλία εντάχθηκε στο θερινό πρόγραμμα πολιτιστικών δράσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία συνεχίζει να επενδύει σε εκδηλώσεις υψηλής αισθητικής και καλλιτεχνικής αξίας. Το αποτέλεσμα της Τετάρτης επιβεβαίωσε για ακόμα μία φορά τη δυνατή, διαχρονική σχέση που διατηρεί ο Χρήστος Θηβαίος με το κοινό της Λάρισας, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις.