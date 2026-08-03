Ενεργειακή κρίση προκαλεί στην ΝΑ Ευρώπη ο καύσωνας – Η Ρουμανία ανατινάζει βράχους στον Δούναβη για να αυξήσει τη ροή του νερού

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Οι ρουμανικές ναυτικές δυνάμεις πραγματοποίησαν ελεγχόμενη έκρηξη για να εκτρέψουν μεγάλο όγκο νερού στον Παλιό Δούναβη και στον πυρηνικό σταθμό παραγωγής ενέργειας Τσερναβόδα για να βοηθήσουν στην ψύξη του.

Το Ρουμανικό Ναυτικό πυροδότησε υποβρύχια εκρηκτικά κατά τη διάρκεια ελεγχόμενης κατεδάφισης βυθισμένων βράχων για να βελτιώσει τη ροή του νερού προς τον πυρηνικό σταθμό παραγωγής ενέργειας Τσερναβόδα εν μέσω εξαιρετικά χαμηλών επιπέδων νερού στον ποταμό Δούναβη, στο Ιζβοαρέλε της Ρουμανίας.

Περίπου 180 κιλά εκρηκτικών χρησιμοποιήθηκαν σήμερα, ανέφερε η Adevărul, για να μετακινηθεί ένας μεγάλος βράχος που περιόριζε τη ροή του νερού.

Ο υπηρεσιακός υπουργός Άμυνας Radu Miruțěă χαιρέτισε την επιχείρηση ως επιτυχία, λέγοντας ότι θα βοηθήσει στην ψύξη του σταθμού και στη μεταφορά νερού στον ποταμό.

Δεδομένων των συνεχιζόμενων ακραίων καιρικών συνθηκών, το εργοστάσιο της Τσερναβόντα ενδέχεται να χρειαστεί να αναστείλει προσωρινά τις λειτουργίες του κάποια στιγμή, αλλά οποιαδήποτε επιπλέον ημέρα εργασίας του αξίζει περισσότερο από το κόστος της έκρηξης, είπε.

European heatwave forces Hungary to shut its nuclear plant as River Danube dries up while Greece continues to battle huge wildfires https://t.co/ha0ek92KEV August 3, 2026

Προειδοποίηση για ενεργειακή κρίση εν μέσω θερμοκρασιών άνω των 40 βαθμών

Η κρίση έρχεται στη χειρότερη δυνατή στιγμή, καθώς οι προβλέψεις κάνουν λόγο για θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου στη Βουδαπέστη.

Η αυξημένη χρήση κλιματιστικών και η άνοδος της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργούν φόβους για σοβαρές πιέσεις στο δίκτυο.

«Το ηλεκτρικό σύστημα, οι δημόσιες υπηρεσίες και όλοι μας θα βρεθούμε κάτω από τεράστια πίεση», ανέφερε ο Ούγγρος πρωθυπουργός, καλώντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις να περιορίσουν την κατανάλωση.

Η κυβέρνησή του έχει ήδη ζητήσει από τους πολίτες να αποφεύγουν την υπερβολική χρήση ενεργοβόρων συσκευών κατά τις ώρες αιχμής, από τις 17:00 έως τις 22:00.

Hungary says a heatwave is forcing the shutdown of its largest nuclear power plant for the first time in 44 years. Scorching temperatures and drought have caused record-low water levels in the Danube river, disrupting reactor cooling systems. pic.twitter.com/P9dBWSiqIS — Shogri (@shogri786) August 2, 2026

Ετοιμάζεται σχέδιο έκτακτης ανάγκης -Στο «κόκκινο» η ηλεκτροδότηση

Περισσότερες από 300 επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν στην έκκληση για εξοικονόμηση ενέργειας, μειώνοντας τη ζήτηση κατά περίπου 400 MW και δίνοντας προσωρινή «ανάσα» στο δίκτυο.



Ωστόσο, η ουγγρική κυβέρνηση έχει προετοιμάσει σχέδιο έκτακτης ανάγκης, το οποίο προβλέπει ακόμη και προσωρινούς περιορισμούς στην κατανάλωση για βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εφόσον η κατάσταση επιδεινωθεί.

Ο Πίτερ Μαγιάρ τόνισε ότι η απόφαση για την πλήρη διακοπή του Paks θα ληφθεί από τη διοίκηση του σταθμού, με βάση αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας.

Az atomerőmű 1-es blokkját a Duna alacsony vízállása miatt múlt hét kedden lelállították. A 2-es blokkot azonban üzemeltetnék amíg lehet.

➡️ https://t.co/7gAeo5sJRZ pic.twitter.com/IgQd1cAS9D — Euronews magyarul (@euronewshu) August 3, 2026

Η Ευρώπη παρακολουθεί την κρίση στον Δούναβη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και έχει δηλώσει έτοιμη να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση της Ομάδας Συντονισμού Ηλεκτρικής Ενέργειας, εφόσον η κατάσταση στον Paks οδηγήσει σε μεγαλύτερη αστάθεια.

Η υπόθεση της Ουγγαρίας αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα των επιπτώσεων που μπορεί να προκαλέσει η παρατεταμένη ξηρασία στις ενεργειακές υποδομές της Ευρώπης, καθώς κρίσιμες μονάδες παραγωγής εξαρτώνται άμεσα από τη διαθεσιμότητα νερού.

Για τη Βουδαπέστη, οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες: ο καύσωνας συνεχίζεται, ο Δούναβης υποχωρεί και η χώρα καλείται να καλύψει ένα τεράστιο ενεργειακό κενό.

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