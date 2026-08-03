ΗΠΑ: Ο στρατός ζητά «δημιουργικές και αντισυμβατικές» ιδέες για να πιέσει το Ιράν

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Νέους τρόπους πίεσης προς το Ιράν αναζητά η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, καθώς οι μέχρι σήμερα αεροπορικές επιδρομές δεν έχουν οδηγήσει την Τεχεράνη σε συμφωνία.
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται ρεπορτάζ του CNN, ανώτερος αξιωματικός της CENTCOM απέστειλε μήνυμα σε στρατιωτικούς αναλυτές, ζητώντας «δημιουργικές και αντισυμβατικές» ιδέες για την αντιμετώπιση του Ιράν. Η ασυνήθιστη αυτή κίνηση δείχνει ότι η Ουάσινγκτον επανεξετάζει τη στρατηγική της.
Οι αμερικανικές επιχειρήσεις έχουν ως στόχο:
Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι επίκειται συμφωνία.
Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εξετάσει νέα πλήγματα κατά πυρηνικών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Ορισμένες από αυτές βρίσκονται βαθιά κάτω από το έδαφος και εκτιμάται ότι δύσκολα μπορούν να καταστραφούν μόνο με συμβατικές βόμβες και πυραύλους.
Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης σχέδιο έντονων βομβαρδισμών διάρκειας μίας έως δύο εβδομάδων, με στόχο τις πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν.
Παράλληλα, εξετάζεται ένα περισσότερο συμβολικό πλήγμα, που θα μπορούσε να επιτρέψει στον Τραμπ να παρουσιάσει μια εικόνα νίκης χωρίς να έχει εξαλειφθεί το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.
Ο Τραμπ ανέστειλε πρόσφατα νέα πλήγματα, έπειτα από παρέμβαση περιφερειακών αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων και ο διάδοχος του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας.
CIA και DIA εκτιμούν ότι οι βομβαρδισμοί δύσκολα θα αλλάξουν τη στάση της Τεχεράνης, ενώ ο πρόεδρος του Μικτού Επιτελείου, στρατηγός Νταν Κέιν, έχει δηλώσει ότι «η αεροπορική ισχύς έχει τα όριά της».
Υπάρχουν επίσης ανησυχίες για:
Μέχρι στιγμής, 18 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί στις συγκρούσεις.
Η αποστολή χερσαίων δυνάμεων θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη και θα ερχόταν σε αντίθεση με τη δέσμευση του Τραμπ να μην εμπλέξει τις ΗΠΑ σε νέους «ατελείωτους πολέμους».
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