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03.08.2026 11:33

ΗΠΑ: Ο στρατός ζητά «δημιουργικές και αντισυμβατικές» ιδέες για να πιέσει το Ιράν

03.08.2026 11:33
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pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αναζητά νέες στρατηγικές πίεσης προς το Ιράν, καθώς οι αεροπορικές επιδρομές δεν έχουν οδηγήσει την Τεχεράνη σε συμφωνία.
  • Αξιωματούχος της CENTCOM ζήτησε δημιουργικές ιδέες από αναλυτές για την προστασία της ναυσιπλοΐας και τον περιορισμό των πυραυλικών δυνατοτήτων του Ιράν.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει διάφορα σενάρια πληγμάτων, ενώ παράλληλα εκφράζονται σοβαρές ανησυχίες για τον κίνδυνο κλιμάκωσης και τις απώλειες αμάχων.
  • Υπηρεσίες πληροφοριών και στρατιωτικοί παράγοντες εκτιμούν ότι οι βομβαρδισμοί ενδέχεται να μην μεταβάλουν τη στάση της ιρανικής ηγεσίας.
  • Η αποστολή χερσαίων δυνάμεων παραμένει απομακρυσμένο σενάριο, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση επιδιώκει να αποφύγει την εμπλοκή σε παρατεταμένους πολέμους.

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Νέους τρόπους πίεσης προς το Ιράν αναζητά η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, καθώς οι μέχρι σήμερα αεροπορικές επιδρομές δεν έχουν οδηγήσει την Τεχεράνη σε συμφωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται ρεπορτάζ του CNN, ανώτερος αξιωματικός της CENTCOM απέστειλε μήνυμα σε στρατιωτικούς αναλυτές, ζητώντας «δημιουργικές και αντισυμβατικές» ιδέες για την αντιμετώπιση του Ιράν. Η ασυνήθιστη αυτή κίνηση δείχνει ότι η Ουάσινγκτον επανεξετάζει τη στρατηγική της.

Οι στόχοι των ΗΠΑ

Οι αμερικανικές επιχειρήσεις έχουν ως στόχο:

  • Την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.
  • Την αποδυνάμωση των πυραυλικών δυνατοτήτων του Ιράν.
  • Την επιστροφή της Τεχεράνης στις διαπραγματεύσεις.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι επίκειται συμφωνία.

Τα σενάρια που εξετάζει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εξετάσει νέα πλήγματα κατά πυρηνικών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Ορισμένες από αυτές βρίσκονται βαθιά κάτω από το έδαφος και εκτιμάται ότι δύσκολα μπορούν να καταστραφούν μόνο με συμβατικές βόμβες και πυραύλους.

Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης σχέδιο έντονων βομβαρδισμών διάρκειας μίας έως δύο εβδομάδων, με στόχο τις πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν.

Παράλληλα, εξετάζεται ένα περισσότερο συμβολικό πλήγμα, που θα μπορούσε να επιτρέψει στον Τραμπ να παρουσιάσει μια εικόνα νίκης χωρίς να έχει εξαλειφθεί το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Οι επιφυλάξεις για κλιμάκωση

Ο Τραμπ ανέστειλε πρόσφατα νέα πλήγματα, έπειτα από παρέμβαση περιφερειακών αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων και ο διάδοχος του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας.

CIA και DIA εκτιμούν ότι οι βομβαρδισμοί δύσκολα θα αλλάξουν τη στάση της Τεχεράνης, ενώ ο πρόεδρος του Μικτού Επιτελείου, στρατηγός Νταν Κέιν, έχει δηλώσει ότι «η αεροπορική ισχύς έχει τα όριά της».

Υπάρχουν επίσης ανησυχίες για:

  • Τα μειωμένα αποθέματα αναχαιτιστικών πυραύλων.
  • Τον κίνδυνο θυμάτων μεταξύ αμάχων.
  • Το ενδεχόμενο ενός παρατεταμένου κύκλου επιθέσεων και αντιποίνων.

Μέχρι στιγμής, 18 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί στις συγκρούσεις.

Η αποστολή χερσαίων δυνάμεων θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη και θα ερχόταν σε αντίθεση με τη δέσμευση του Τραμπ να μην εμπλέξει τις ΗΠΑ σε νέους «ατελείωτους πολέμους».

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