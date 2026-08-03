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03.08.2026 12:24

Η Χαλκιδική στις ταξιδιωτικές προτάσεις του National Geographic Italia για το καλοκαίρι του 2026

03.08.2026 12:24
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Μία θέση ανάμεσα στους προτεινόμενους προορισμούς του National Geographic Italia για τα καλοκαιρινά ταξίδια του 2026 εξασφάλισε η Χαλκιδική, η οποία το τελευταίο διάστημα βρέθηκε στο επίκεντρο και του Lonely Planet Italia.

Στο αφιέρωμα του National Geographic Traveler Italia

Σύμφωνα με τον Τουριστικό Οργανισμό Χαλκιδικής, η περιοχή περιλαμβάνεται σε αφιέρωμα του National Geographic Traveler Italia, το οποίο κυκλοφόρησε ως δωρεάν ένθετο μαζί με την εφημερίδα La Repubblica.

Την κεντρική εικόνα του δημοσιεύματος αποτελεί μία εντυπωσιακή φωτογραφία από τον Διάπορο, μέσα από την οποία προβάλλεται η ιδιαίτερη φυσική ομορφιά της Χαλκιδικής.

Η προβολή μέσω της εκπομπής «Linea Verde»

Οι συγκεκριμένες δημοσιεύσεις ακολουθούν τη σημαντική προβολή που είχε ο προορισμός το 2025 μέσα από την ιστορική ταξιδιωτική εκπομπή «Linea Verde» του RAI Uno.

Η εκπομπή συγκέντρωσε περισσότερους από 3,7 εκατομμύρια τηλεθεατές, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Χαλκιδικής στην ιταλική αγορά.

Η δυναμική της ιταλικής αγοράς

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Τουριστικός Οργανισμός Χαλκιδικής, η Ιταλία συγκαταλέγεται πλέον στις πιο δυναμικές αγορές για την περιοχή.

«Οι απευθείας αεροπορικές συνδέσεις με τη Θεσσαλονίκη, η αυξανόμενη αναγνωρισιμότητα του προορισμού και η συνεχής παρουσία του στα μεγαλύτερα ταξιδιωτικά μέσα αποδεικνύουν ότι η συστηματική επένδυση στην εξωστρέφεια αποδίδει καρπούς», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

«Η στρατηγική επένδυση φέρνει αποτελέσματα»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής, Γρηγόρης Τάσιος, σημείωσε ότι τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα αποτελούν ακόμη μία επιβεβαίωση πως η συνέπεια, η στρατηγική και η μακροχρόνια επένδυση στις διεθνείς αγορές οδηγούν σε απτά αποτελέσματα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η σημερινή δυναμική της ιταλικής αγοράς για τη Χαλκιδική αποτελεί το αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας που διαρκεί εδώ και μία δεκαετία, συνεργασιών υψηλού επιπέδου και διαρκούς παρουσίας στα σημεία όπου διαμορφώνονται οι διεθνείς ταξιδιωτικές τάσεις.

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