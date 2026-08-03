Champions League: Η ΑΕΚ με Λέφσκι ή Καϊράτ, ο Ολυμπιακός με Μπόντο Γκλιμτ ή Ουνιόν Σεν Zιλουάζ στα play off της διοργάνωσης

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Η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός έμαθαν τους αντιπάλους τους στα play off των προκριματικών του Champions League.

H Ενωση κληρώθηκε με το νικητή του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας και Καϊράτ Αλμάτι, μια πολύ βατή κλήρωση για να μπει στην League Phase.

Η Ενωση θα δώσει εκτός έδρας τον πρώτο αγώνα.

Από την πλευρά του ο Ολυμπιακός αν ξεπεράσει το εμπόδιο της Ναϊμέγκεν, θα παίξει με την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ ή την Μπόντο Γκλιμτ, με το πρώτο παιχνίδι στο Γ. Καραϊσκάκης.

Οι πρώτοι αγώνες των Play Offs του Champions League θα γίνουν το διάστημα 18-19 Αυγούστου και οι ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα, στις 25-26 Αυγούστου

Τα ζευγάρια των play off

Γκρουπ πρωταθλητών

Λέφσκι Σόφιας ή Καϊράτ – ΑΕΚ

Σέλτικ -ΛΑΣΚ

Ντιναμό Ζάγκρεμπ ή Ζαλγκίρις – Βίκινγκ

Μιάλμπι ή Σλόβαν Μπατισλάβας – Αρατάρ ή Τσέλιε

Χάμποελ μπερ Σεβά ή Ερυθρός Αστέρας – Άαρχους ή Σαμπάχ

Γκρουπ μη πρωταθλητών

Φενέρμπατσέ ή Στουρμ Γκρατς – Σπάρτα Πράγας ή Λιόν

Ολυμπιακός ή Ναϊμέγκεν – Ουνιόν Σεν Σιλουάζ ή Μπόντο Γκλιμτ

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