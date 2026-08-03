Champions League: Η ΑΕΚ με Λέφσκι ή Καϊράτ, ο Ολυμπιακός με Μπόντο Γκλιμτ ή Ουνιόν Σεν Zιλουάζ στα play off της διοργάνωσης

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Η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός έμαθαν τους αντιπάλους τους στα play off των προκριματικών του Champions League.
H Ενωση κληρώθηκε με το νικητή του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας και Καϊράτ Αλμάτι, μια πολύ βατή κλήρωση για να μπει στην League Phase.
Η Ενωση θα δώσει εκτός έδρας τον πρώτο αγώνα.
Από την πλευρά του ο Ολυμπιακός αν ξεπεράσει το εμπόδιο της Ναϊμέγκεν, θα παίξει με την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ ή την Μπόντο Γκλιμτ, με το πρώτο παιχνίδι στο Γ. Καραϊσκάκης.
Οι πρώτοι αγώνες των Play Offs του Champions League θα γίνουν το διάστημα 18-19 Αυγούστου και οι ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα, στις 25-26 Αυγούστου
Γκρουπ πρωταθλητών
Γκρουπ μη πρωταθλητών
Φενέρμπατσέ ή Στουρμ Γκρατς – Σπάρτα Πράγας ή Λιόν
Ολυμπιακός ή Ναϊμέγκεν – Ουνιόν Σεν Σιλουάζ ή Μπόντο Γκλιμτ
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