Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά τον σπουδαίο Λάκη Χαλκιά

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Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 82 ετών άφησε ο Λάκης Χαλκιάς, με τον καλλιτεχνικό κόσμο να αποχαιρετά έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής.

Ο σπουδαίος μουσικός και τραγουδιστής υπηρέτησε για δεκαετίες τη μουσική παράδοση, ενώ με τη σεμνότητα και το ήθος που τον χαρακτήριζαν, κατάφερε να αγαπηθεί από το κοινό τόσο της εποχής του όσο και των νεότερων γενιών.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε η οικογένειά του, η οποία σε ανακοίνωσή της ανέφερε με βαθιά οδύνη και θλίψη την απώλειά του.

«Η οικογένεια του Λάκη Χαλκιά με οδύνη και θλίψη ανακοινώνει τον θάνατό του. Η ημερομηνία και η ώρα της κηδείας θα ανακοινωθούν σύντομα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος έσπευσε να αποχαιρετήσει τον σπουδαίο καλλιτέχνη με συγκινητικές αναρτήσεις στα social media.

«Σίγησε η πιο μεγάλη φωνή της Ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μας Μουσικής»

«Σίγησε η πιο μεγάλη φωνή της Ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μας Μουσικής. Ο Λάκης Χαλκιάς, ο ανυπέρβλητος καλλιτέχνης, ο καλός άνθρωπος, σεμνός, συγκροτημένος, σπουδαίος συνεργάτης, αξέχαστος.

Η συμβολή του στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, δεν έχει αποτιμηθεί, αλλά σας λέω ότι όταν κάναμε την Οδύσσεια του Νίκου Μαμαγκακη- Νικου Καζαντζάκη για το Φεστιβάλ Αθηνών στο Ηράκλειο Κρήτης, 1985 στην πρώτη πρόβα με φουλ ορχήστρα της Ουγγρικής ραδιοφωνίας, φουλ χορωδία, μπαλέτο και σολίστ το Λάκη, τον Σπύρο Σακκά, τον Ανδρέα Κουλουμπή, και εμένα όταν τραγούδησε την πρώτη μεγάλη άρια που του είχε γράψει ο Μαμαγκάκης, ένα υπέροχο και πανδύσκολο πολυρυθμικο τραγούδι στο τέλος όλοι οι συντελεστές ξεσπάσαμε σε χειροκροτήματα.

Η χροιά της φωνής του, η τεχνική, η άνεση, η σιγουριά, η μουσικότητα, η άρθρωση, η ισορροπία, μας άφησε άναυδους.

Ήταν τέλειος έπεσε μια μικρή σιωπή και μετά έγινε πανζουρλισμός. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή για έναν καλλιτέχνη από αυτό. Η μπάσα φωνή του , ερχόταν από πολύ βαθιά μέσα στο χρόνο και έδινε μία ανυπέρβλητη διάσταση στην ποίηση, ήταν όλες οι Μούσες εκεί.

Λάκη μου αγαπημένε συναντηθήκαμε πολλές φορές στη σκηνή και με τίμησες ιδιαιτέρως επιλέγοντας με στην κορυφαία παραγωγή σου 2500 χρόνια Ελληνικής Μουσικής. Το έργο σου και η προσφορά σου είναι πολύ σημαντική για την Ιστορία της όμορφης και δύσκολης Τέχνης μας.

Θα σε θυμάμαι πάντα. Αναπαύσου ήσυχος. Είσαι μέσα στον τόπο, στα βουνά, στα ποτάμια, στα δέντρα… παντού» έγραψε σε μια ανάρτησή της στο facebook η Νένα Βενετσάνου.

«Καλό ταξίδι στον εξαιρετικό άνθρωπο και καλλιτέχνη»

«Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα… Αισθάνομαι λύπη μεγάλη για τον θάνατο ενός εξαιρετικού καλλιτέχνη και καλού ανθρώπου Με τον Λάκη Χαλκιά όποτε συναντιόμαστε ο χαιρετισμός μας με χιούμορ ήταν γειά σου σύντροφε βιομήχανε γειά σου συντρόφισσα βιομηχάνισα και γελούσαμε! Είχαμε να βρεθούμε πάρα πάρα πολύ καιρό

Τρεις μέρες πριν ξύπνησα τραγουδώντας την Φάμπρικα! Το συνέχισα όλη την ημέρα μέχρι που σκέφτηκα τον Λάκη αν είναι καλά Θεωρώ πως νοερά μου ανακοίνωσε το φευγιό του …. γιατί όταν οι άνθρωποι έχουν επικοινωνία δεν σταματά ποτέ…

Καλό ταξίδι στον εξαιρετικό άνθρωπο και καλλιτέχνη! Συλλυπητήρια στην οικογένεια εύχομαι» ανέφερε η Ελένη Δήμου.

«Θα τον θυμάμαι πάντα για τη σπουδαία φωνή του και το ήθος του»

«Είχα την τιμή να συνεργαστώ με τον Λάκη Χαλκιά στα πρώτα βήματα της δικής μου καλλιτεχνικής πορείας. Θα τον θυμάμαι πάντα για την σπουδαία φωνή του, το ήθος του,και την ευγένεια που αντιμετώπιζε τους ανθρώπους! Καλό ταξίδι…» έγραψε η Χριστίνα Μαραγκόζη.

«Ήταν μεγάλη τιμή για αυτόν τον τόπο η φωνή»

«Καλό ταξίδι στο φως Λάκη Χαλκιά!!! Λάκης Χαλκιάς. Ήταν μεγάλη τιμή για αυτόν τον τόπο η φωνή, η καλλιτεχνική σου παρουσία, η ακεραιότητα του χαρακτήρα σου, της ήρεμης δύναμης σου & της προσωπικότητας σου που η είδηση αυτή, μας γεμίζει απέραντη θλίψη. Θα μας λείψεις πολύ Λάκη… Σ’ ευχαριστούμε για όλα… Καλό αναπαμό να έχει η ψυχή σου Συλλυπητήρια στη σύζυγο και στους οικείους. Λυπάμαι τόσο πολύ…» έγραψε η Μαρία Σουλτάτου.

«Κουβαλούσε μέσα στη φωνή και στην παρουσία της καταβολές αιώνων»

«Την τελευταία του πνοή άφησε, σε ηλικία 82 ετών, ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σπουδαιότερους εκπροσώπους της ελληνικής μουσικής.

Με τον Λάκη συνεργαστήκαμε άψογα στη μουσική παράσταση «Στης πικροδάφνης τον ανθό», που ανέβηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2013 στο θέατρο Badminton, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων της πορείας του στο ελληνικό τραγούδι. Η παράσταση ήταν αφιερωμένη και στον πατέρα του, τον θρυλικό κλαρινίστα Τάσο Χαλκιά. Είχα ακόμη την τύχη να τον έχω ως ερμηνευτή στο έργο μου «Τα Ψηλά Βουνά» το 2016, με μελοποιήσεις μου σε στίχους από το ομώνυμο κλασικό αναγνωστικό του Ζαχαρία Παπαντωνίου.

Η ζωντανή καλλιτεχνική του δραστηριότητα υπήρξε ιλιγγιώδης, αριθμώντας περισσότερες από 2.000 συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τις οποίες υπολογίζεται ότι παρακολούθησαν πάνω από 9,5 εκατομμύρια θεατές.Ο Λάκης υπήρξε μια πολυεδρική ερμηνευτική προσωπικότητα, με σπάνιο μέταλλο και πλούσια εκφραστική γκάμα, που κουβαλούσε μέσα στη φωνή και στην παρουσία της καταβολές αιώνων.

Το έργο του Λάκη Χαλκιά αποτελεί μια ανεξίτηλη πολιτιστική παρακαταθήκη, που θα συνεχίσει να ενώνει το χθες με το αύριο της ελληνικής μουσικής ιστορίας» ανέφερε στην ανάρτησή του ο Μιχάλης Κουμπιός.

«Θα είσαι πάντα στην καρδιά μας και στα τραγούδια μας»

«Έφυγε ο σπουδαίος ερμηνευτής, πολύ αγαπητός άνθρωπος, Λάκης Χαλκιάς. Αντί αποχαιρετισμού, μια ιστορία:

Πριν κάποια χρόνια είχαμε συναυλία με το Χρήστο Λεοντή στον Περισσό και ο Λάκης έφτασε ελάχιστα καθυστερημένος. Φτάνοντας, πέφτει πάνω στον ακορντεονίστα Νίκο Παπαναστασίου και τους ακούω που πιάνουν κουβέντα για τα ηπειρώτικά τραγούδια, των Ιωαννίνων, Πωγωνίσια κ.α. θέμα που ο Λάκης γνώριζε όσο κανείς άλλος.

Πλησιάζοντας προς τη μεριά μου για να πάρει θέση μπροστά να τραγουδήσει, είπα να τον τσιγκλήσω (του άρεσαν τα πειράγματα και συνήθως γελούσε δυνατά με ένα ωραίο γάργαρο γέλιο) και ακολούθησε ο εξής διάλογος:

«Λάκη μου, άργησες 5 λεπτά»

«Μάνο, αδερφούλη μου, είχαμε πιάσει κουβέντα με το Νίκο για τα γιαννιώτικα».

«Ποια γιαννιώτικα, Λάκη, τα γλυκά;»

«Ποια γλυκά, βρε; Τα τραγούδια!» και άρχισε πάλι να γελάει δυνατά μ’ αυτό το ωραίο του γάργαρο γέλιο.

Λάκη, θα είσαι πάντα στην καρδιά μας και στα τραγούδια μας» έγραψε ο Μανόλης Ανδρουλιδάκης

Ποιος ήταν ο Λάκης Χαλκιάς

Ο Λάκης Χαλκιάς, κατά κόσμον Μιχάλης Χαλκιόπουλος, γεννήθηκε στα Ιωάννινα στις 30 Αυγούστου 1943. Ήταν μέλος της τέταρτης γενιάς της ιστορικής μουσικής οικογένειας των Χαλκιάδων και γιος του σπουδαίου κλαρινίστα Τάσου Χαλκιά, συνεχίζοντας μια παράδοση που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη δημοτική μουσική.

Η σχέση του με τη μουσική ξεκίνησε από τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Σε ηλικία μόλις επτά ετών άρχισε να ασχολείται ενεργά με το τραγούδι, ενώ παράλληλα ανέπτυξε τις δεξιότητές του ως πολυοργανίστας, παίζοντας κιθάρα, μπουζούκι, λαούτο, τζουρά και ούτι.

Τη «χρυσή» δεκαετία του 1960 (1961-1967), το ταλέντο του τον έφερε στα πάλκα δίπλα στα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου: συνεργάστηκε με μεγαθήρια όπως η Σωτηρία Μπέλλου, ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης και ο Γιώργος Ζαμπέτας, ενώ συνυπήρξε με ρεμπέτες-ορόσημα όπως ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο Γιάννης Παπαϊωάννου και ο Βασίλης Τσιτσάνης. Παράλληλα, δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες του, περιοδεύοντας τα καλοκαίρια με το οικογενειακό συγκρότημα σε παραδοσιακά πανηγύρια και γιορτές της υπαίθρου.

Η περίοδος 1967-1971 τον βρήκε στις ΗΠΑ και τον Καναδά, όπου το καλλιτεχνικό του εκτόπισμα φάνηκε μέσα από τη συνεργασία του με τον παγκοσμίου φήμης ηθοποιό Άντονι Κουίν, σε τηλεοπτική παρουσίαση του «Ζορμπά» (σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη) για δίκτυο του Σακραμέντο της Καλιφόρνιας. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα το 1971, η καριέρα του απογειώθηκε μέσα από τη μνημειώδη συνεργασία του με τον συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο.

Το 1984 δέχτηκε την πρόταση να μελοποιήσει αποσπάσματα από την «Ιλιάδα» του Ομήρου, ενώ τον ίδιο χρόνο εμφανίστηκε στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού με την «Οδύσσεια» του Ν. Καζαντζάκη σε μουσική Νίκου Μαμαγκάκη.

Η ζωντανή καλλιτεχνική του δραστηριότητα υπήρξε ιλιγγιώδης, αριθμώντας πάνω από 2.000 συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τις οποίες υπολογίζεται ότι παρακολούθησαν περισσότεροι από 9,5 εκατομμύρια θεατές.

Πολιτικά, υπήρξε πάντα ταγμένος και συνεπής στα πιστεύω του, όντας σταθερά στο πλευρό του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (ΚΚΕ), με το οποίο είχε κατέλθει και ως υποψήφιος βουλευτής στις εθνικές εκλογές του 2007. Μια «πολυεδρική ερμηνευτική προσωπικότητα, με σπάνιο μέταλλο και πλούσια εκφραστική γκάμα, που σέρνει μαζί της καταβολές αιώνων».

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