Λαυρεωτική: Μητέρα ανάγκαζε την ανήλικη κόρη της σε γενετήσιες πράξεις για να τις παρακολουθεί 56χρονος μέσω βίντεοκλήσης

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 56χρονου στην περιοχή της Λαυρεωτικής, στο πλαίσιο της έρευνας για υπόθεση μια 28χρονης μητέρας, η οποία κατηγορείται ότι εξανάγκαζε την ανήλικη κόρη της, ηλικίας κάτω των 12 ετών, να συμμετέχει σε πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσεων.

Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απλή συνέργεια σε γενετήσιες πράξεις και παρακολούθηση πορνογραφικών παραστάσεων ανηλίκου που δεν είχε συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 56χρονος κατηγορείται ότι τον Μάιο του 2026, πραγματοποιώντας βιντεοκλήση μέσω δημοφιλούς εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων με 28χρονη, παρουσία της ανήλικης κόρης της που δεν είχε συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας της, παρακολουθούσε πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα και πορνογραφικές παραστάσεις στις οποίες συμμετείχε η ανήλικη, κατόπιν εξαναγκασμού από τη μητέρα της.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιές στη Δυτική Αττική: Mεγάλη μάχη στο Κανδήλι, αναζωπύρωση στα Μέγαρα – Live

Financial Times: «Οι πυρκαγιές στα ελληνικά νησιά αναδεικνύουν το κόστος της τουριστικής έκρηξης»

Δολοφονία κατά την αστυνομία ο θάνατος του 59χρονου ψυχολόγου στο Ναύπλιο – Πως τον σκότωσαν οι δύο δράστες