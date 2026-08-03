Δολοφονία κατά την αστυνομία ο θάνατος του 59χρονου ψυχολόγου στο Ναύπλιο – Πως τον σκότωσαν οι δύο δράστες

Takeaways by to pontiki AI Η αστυνομία εξιχνίασε τη δολοφονία 59χρονου ψυχολόγου στο Ναύπλιο, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε αγροτική τοποθεσία μετά τη δήλωση εξαφάνισής του.

Δύο αλλοδαποί ηλικίας 20 και 24 ετών συνελήφθησαν και ομολόγησαν ότι ακινητοποίησαν το θύμα, το τραυμάτισαν θανάσιμα με μαχαίρι και του αφαίρεσαν προσωπικά αντικείμενα.

Οι δράστες εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο του θύματος σε λόφο και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράνομη οπλοκατοχή από τις αρμόδιες αρχές.

Κατά την ανάκριση, οι δύο κατηγορούμενοι επιχείρησαν να μεταθέσουν τις ευθύνες μεταξύ τους σχετικά με το ποιος προκάλεσε τον θανάσιμο τραυματισμό του 59χρονου.

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Δολοφονία είναι σύμφωνα με την αστυνομία ο θάνατος του 59χρονου ψυχολόγου που βρέθηκε νεκρός σε προχωρημένη σήψη σε αγροτική τοποθεσία στο Ναύπλιο.

Υπενθυμίζεται ότι για τη δολοφονία του 59χρονου έχουν συλληφθεί δύο Ινδοί ηλικίας 20 και 24 ετών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας το έγκλημα σημειώθηκε το βράδυ της 24ης Ιουλίου όταν οι δύο δράστες επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο του 59χρονου. Αφού, τον ακινητοποίησαν τον χτύπησαν με μαχαίρι, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Στη συνέχεια, πήραν χρήματα, το κινητό τηλέφωνο του θύματος και το αυτοκίνητό του το οποίο εγκατέλειψαν σε λόφο στην περιοχή που έμεναν.

Μια ημέρα μετά, στις 25 Ιουλίου, συγγενής του 59χρονου ενημέρωσε τις αρχές για την εξαφάνισή του.

Μετά τον εντοπισμό της σορού του 59χρονου, οι δύο δράστες που συνελήφθησαν ομολόγησαν την πράξη τους και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το argolikeseidhseis.gr, κατά την ανάκριση επιδόθηκαν σε ένα παιχνίδι μετάθεσης ευθυνών, με τον κάθε κατηγορούμενο να υποδεικνύει τον συνεργό του ως τον φυσικό αυτουργό του φόνου.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Εξιχνιάστηκε, μετά από συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, υπόθεση ανθρωποκτονίας 59χρονου ημεδαπού, για τον οποίο είχε αρχικά δηλωθεί εξαφάνιση και στη συνέχεια εντοπίσθηκε νεκρός σε αγροτική τοποθεσία, σε τοπική κοινότητα του δήμου Ναυπλιέων.

Για την υπόθεση, συνελήφθησαν χθες (2.8.2026), σε περιοχές της Αττικής, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, -2- αλλοδαποί, ηλικίας 20 και 24 ετών, αντίστοιχα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, βραδινές ώρες της 25.7.2026 δηλώθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου η εξαφάνιση 59χρονου ημεδαπού από συγγενικό του πρόσωπο.

Στο πλαίσιο ενδελεχούς αστυνομικής έρευνας, έπειτα από επισταμένη και συνδυαστική μελέτη δεδομένων και ευρημάτων, προέκυψε ότι, οι ανωτέρω συλληφθέντες βραδινές ώρες της 24.7.2026, αφού επιβιβάσθηκαν στο όχημα του 59χρονου, μετέβησαν σε τοπική κοινότητα του δήμου Ναυπλιέων, όπου τον ακινητοποίησαν και του κατάφεραν χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Στη συνέχεια αφαίρεσαν από το θύμα χρηματικό ποσό, κινητό τηλέφωνο καθώς και το όχημά του, το οποίο εγκατέλειψαν σε λόφο στην περιοχή διαμονής τους.

Από την επακόλουθη έρευνα των αστυνομικών, εντοπίστηκε χθες (2.8.2026) η σορός του 59χρονου σε αγροτική τοποθεσία, σε τοπική κοινότητα του δήμου Ναυπλιέων, ενώ στο σημείο μετέβη Ιατροδικαστής, καθώς και συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι ομολόγησαν την πράξη τους, θα οδηγηθούν αρμοδίως ενώ το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου.

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