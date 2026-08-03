Η πραγματική εικόνα των συντάξεων

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Ως πρόεδρος του νεοσύστατου κόμματος των συνταξιούχων, οφείλω να μιλώ με στοιχεία, όχι με συνθήματα.

Η δημόσια συζήτηση γύρω από τις «αυξήσεις» των τελευταίων ετών έχει συχνά περισσότερο επικοινωνιακό χαρακτήρα παρά ουσιαστικό. Τα δεδομένα που παρουσιάζονται από οικονομικούς αναλυτές και δημοσιογραφικές έρευνες δείχνουν μια διαφορετική εικόνα, την οποία οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν και να επιβεβαιώνουν από αξιόπιστες πηγές.

1. Ο πληθωρισμός εξανεμίζει τις ονομαστικές αυξήσεις

Η αύξηση 2,5% του Δεκεμβρίου 2025 δεν επαρκεί όταν ο πληθωρισμός για το 2026 εκτιμάται στο 3,8%–4%. Αυτό σημαίνει ότι η πραγματική αγοραστική δύναμη των συντάξεων μειώνεται.

Η οικονομική πολιτική οφείλει να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τα ονομαστικά ποσά αλλά και το πραγματικό κόστος ζωής.

2. Η προσωπική διαφορά δημιουργεί ανισότητες

Για όσους διατηρούν προσωπική διαφορά, η πραγματική αύξηση που φτάνει στην τσέπη τους είναι συχνά κάτω από 1,2%.

Η προσωπική διαφορά έχει εξελιχθεί σε μηχανισμό που περιορίζει την αναπλήρωση εισοδήματος και δημιουργεί δύο ταχύτητες συνταξιούχων.

3. Το «καλάθι» των συνταξιούχων είναι διαφορετικό

Οι συνταξιούχοι δαπανούν σχεδόν το σύνολο του εισοδήματός τους σε τρόφιμα, ενέργεια, φάρμακα και ενοίκια — κατηγορίες με αυξήσεις πολύ υψηλότερες από τον γενικό δείκτη τιμών.Η πολιτική για τις συντάξεις πρέπει να λαμβάνει υπόψη αυτό το ειδικό καλάθι κατανάλωσης.

4. Οι απώλειες της περιόδου 2010–2018 παραμένουν

Οι περικοπές 20%–45% της μνημονιακής περιόδου δεν έχουν αποκατασταθεί πλήρως.

Παράδειγμα: σύνταξη που μειώθηκε από 1.300 σε 940 ευρώ έχει σήμερα φτάσει περίπου στα 1.085 ευρώ. Η διαφορά των 215 ευρώ παραμένει.

5. Η πραγματική αύξηση 2019–2025 είναι σχεδόν μηδενική

Η μέση σύνταξη γήρατος αυξήθηκε σε πραγματικούς όρους μόλις κατά 0,8% σε έξι χρόνια. Στο Δημόσιο, η πραγματική αξία μειώθηκε.

Αυτό δείχνει ότι απαιτείται νέα μεθοδολογία αναπροσαρμογής.

6. Τι προτείνει το κόμμα των Συνταξιούχων

Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς με σταδιακό και δημοσιονομικά ασφαλές μοντέλο.

Θεσμοθέτηση τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, ώστε οι συντάξεις να ακολουθούν τον πραγματικό πληθωρισμό.

Αποκατάσταση των απωλειών της μνημονιακής περιόδου με πολυετές σχέδιο, όχι με έκτακτα επιδόματα.

Ειδικό δείκτη κόστους ζωής τρίτης ηλικίας, ώστε οι αυξήσεις να αντανακλούν το πραγματικό καλάθι κατανάλωσης.

* Ο Γιάννης Παπαγεωργίου είναι πρόεδρος του κόμματος των συνταξιούχων

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