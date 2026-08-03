New York Post: Ο Ινφαντίνο παρακαλάει τον Τραμπ να τον βοηθήσει για να σώσει τη θέση του στην προεδρία της FIFA

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, επιδιώκει τη στήριξη της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να διατηρηθεί στην ηγεσία της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει προγραμματίσει ιδιωτική τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Πηγές με γνώση των εξελίξεων ανέφεραν ότι η συνομιλία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί λίγο μετά τις 9 το πρωί (ώρα Ανατολικής Ακτής). Επισήμως, αντικείμενο της επικοινωνίας φέρεται να είναι ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει το ποδόσφαιρο ως εργαλείο ήπιας ισχύος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, σύμφωνα με μία από τις ίδιες πηγές, ο πραγματικός στόχος του Ινφαντίνο είναι να εξασφαλίσει πολιτική υποστήριξη εν μέσω της αυξανόμενης αμφισβήτησης που αντιμετωπίζει.

Άλλη πηγή υποστήριξε ότι ο πρόεδρος της FIFA αισθάνεται ολοένα και πιο απομονωμένος, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με διαρκώς αυξανόμενη αρνητική δημοσιότητα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι ο 56χρονος Ινφαντίνο επιχείρησε επανειλημμένα να επικοινωνήσει απευθείας με τον 80χρονο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς όμως επιτυχία. Οι προσπάθειές του συνέπεσαν με την έντονη πίεση που δέχεται να παραιτηθεί, μετά την αποκάλυψη του σχεδίου πώλησης μέρους των εμπορικών δραστηριοτήτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην επενδυτική εταιρεία Thrive Capital του Τζος Κούσνερ. Το σχέδιο εγκαταλείφθηκε την περασμένη Παρασκευή.

Σύμφωνα με την New York Post, η πρόταση προέβλεπε τον διαχωρισμό των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπως τα τηλεοπτικά δικαιώματα, οι χορηγίες, οι άδειες εκμετάλλευσης και η διάθεση εισιτηρίων. Ωστόσο, συνάντησε σχεδόν καθολική αντίδραση από τις εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, οδηγώντας τελικά στην κατάρρευσή της.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε σοβαρούς τριγμούς στο εσωτερικό της FIFA. Όπως υποστηρίζει η εφημερίδα, στελέχη της ομοσπονδίας εξετάζουν πλέον την απομάκρυνση του Ινφαντίνο από την προεδρία, στο πλαίσιο μιας εσωτερικής πρωτοβουλίας που φέρει την κωδική ονομασία «Project Kill The Monster».

Την έντονη δυσαρέσκειά του εξέφρασε και ο διευθύνων σύμβουλος της FIFA, Κέβιν Λαμούρ, ο οποίος δήλωσε στο Associated Press ότι αισθάνθηκε «προδομένος», καθώς, όπως υποστήριξε, δεν είχε ενημερωθεί για τις μυστικές διαπραγματεύσεις.

Το σχέδιο προέβλεπε τη δημιουργία μιας νέας θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «FIFA Forward Enterprise», η οποία θα αναλάμβανε τη διαχείριση νέων εμπορικών δραστηριοτήτων της ομοσπονδίας. Η Thrive Capital, επενδυτική εταιρεία του Τζος Κούσνερ – νεότερου αδελφού του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ – θα αποκτούσε ποσοστό 20% της νέας εταιρείας, καταβάλλοντας περισσότερα από τέσσερα δισεκατομμύρια δολάρια.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε αρχικά από τη βρετανική εφημερίδα The Times και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους κόλπους του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, καθώς αρκετές ομοσπονδίες υποστήριξαν ότι πληροφορήθηκαν το σχέδιο αποκλειστικά μέσω των μέσων ενημέρωσης.

Ιδιαίτερα σκληρή ήταν η στάση της UEFA, η οποία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αποφάσισε ομόφωνα με ψήφους 55-0 να υποστηρίξει μποϊκοτάζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030, που έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στην Ισπανία, την Πορτογαλία και το Μαρόκο. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει στην απουσία δύο διοργανωτριών χωρών, αλλά και κορυφαίων ποδοσφαιριστών, από τη διοργάνωση.

Παράλληλα, η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FA) φέρεται να ετοιμάζεται να αποσύρει επισήμως τη στήριξή της προς τον Τζιάνι Ινφαντίνο ενόψει της επόμενης εκλογικής διαδικασίας για την προεδρία της FIFA.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η FA θα αποστείλει επιστολή με την οποία θα ανακαλεί την προηγούμενη έγγραφη υποστήριξή της, αν και η σχετική απόφαση δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα. Προηγήθηκε η Ουαλική Ομοσπονδία, η οποία έγινε η πρώτη εθνική ομοσπονδία που απέσυρε επισήμως την εμπιστοσύνη της στον πρόεδρο της FIFA, επικαλούμενη σοβαρά ζητήματα διακυβέρνησης, διαφάνειας, ηγεσίας και λανθασμένης κρίσης.

Διαβάστε επίσης

Europa League: Με τον ηττημένο του Λέφσκι-Καϊράτ ο ΠΑΟΚ αν περάσει την Άντερλεχτ – Με Μακάμπι ή ΤΣΣΚΑ Σόφιας ο ΟΦΗ



Champions League: Η ΑΕΚ με Λέφσκι ή Καϊράτ, ο Ολυμπιακός με Μπόντο Γκλιμτ ή Ουνιόν Σεν Zιλουάζ στα play off της διοργάνωσης

Παναθηναϊκός: Κινείται για την απόκτηση του Λιβάι Γκαρσία