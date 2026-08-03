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03.08.2026 14:19

Europa League: Με τον ηττημένο του Λέφσκι-Καϊράτ ο ΠΑΟΚ αν περάσει την Άντερλεχτ – Με Μακάμπι ή ΤΣΣΚΑ Σόφιας ο ΟΦΗ

03.08.2026 14:19
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Ο ΟΦΗ και ο ΠΑΟΚ έμαθαν τους αντιπάλους τους στα play off του φετινού Europa League.

Ο ΟΦΗ ως κυπελλούχος Ελλάδος, συμμετέχει απευθείας στα play off και έχει… μαξιλαράκι ότι στην χειρότερη θα παίξει στην League Phase του Conference, όπως φυσικά και ο ΠΑΟΚ.

Η κλήρωση τον έφερε αντίπαλο με την νικήτρια του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας, με το πρώτο παιχνίδι στη Κρήτη.

Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ αν καταφέρει πρώτα να ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό γύρο, θα αντιμετωπίσει στα play off την ηττημένη του Λέφσκι – Καϊράτ, ζευγάρι στο οποίο ο νικητής θα παίξει με την ΑΕΚ στα play offs του Champions League! Ο πρώτος αγώνας θα γίνει εκτός έδρας και η ρεβάνς στη Τούμπα

Oι αγώνες των playoffs του Europa League θα γίνουν στις 20 και 27 Αυγούστου.

Τα ζευγάρια των play off

  • Τραμπζονσπόρ – Φερεντσβάρος ή Γκόρνικ
  • Κουόπιο ή Κραϊόβα – Αρατάτ ή Τσέλιε
  • Σεντ Τρούιντεν – Λίνκολν ή Ομόνοια
  • Χάποελ Μπεερ Σεβά ή Ερυθρός Αστέρας – Βικτόρια Πλζεν
  • Σάμροκ Ρόβερς ή Εγνάτια – Λίλεστρομ
  • Γιαγκελόνια ή Ρέιντζερς – Λάρνα ή Ντιναμό Τυφλίδας
  • Μιάλμπι ή Σλόβαν Μπρατισλάβας – Πάφος ή Σάλτσμπουργκ
  • Λέφσκι Σόφιας ή Καϊράτ Αλμάτι – ΠΑΟΚ ή Άντερλεχτ
  • Λεχ Πόζναν ή Κλάβσικ – Τουν ή Βικινγκουρ
  • Χράντετς ή Μπεσίκτας – Ντιναμό Ζάγκρεμπ ή Ζαλγκίρις
  • Μπενφίκα ή Χαρτς – Άαρχους ή Σάμπαχ
  • ΟΦΗ – Μακάμπι Τελ Αβίβ ή ΤΣΣΚΑ Σόφιας

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