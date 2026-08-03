Europa League: Με τον ηττημένο του Λέφσκι-Καϊράτ ο ΠΑΟΚ αν περάσει την Άντερλεχτ – Με Μακάμπι ή ΤΣΣΚΑ Σόφιας ο ΟΦΗ

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Ο ΟΦΗ και ο ΠΑΟΚ έμαθαν τους αντιπάλους τους στα play off του φετινού Europa League.
Ο ΟΦΗ ως κυπελλούχος Ελλάδος, συμμετέχει απευθείας στα play off και έχει… μαξιλαράκι ότι στην χειρότερη θα παίξει στην League Phase του Conference, όπως φυσικά και ο ΠΑΟΚ.
Η κλήρωση τον έφερε αντίπαλο με την νικήτρια του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας, με το πρώτο παιχνίδι στη Κρήτη.
Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ αν καταφέρει πρώτα να ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό γύρο, θα αντιμετωπίσει στα play off την ηττημένη του Λέφσκι – Καϊράτ, ζευγάρι στο οποίο ο νικητής θα παίξει με την ΑΕΚ στα play offs του Champions League! Ο πρώτος αγώνας θα γίνει εκτός έδρας και η ρεβάνς στη Τούμπα
Oι αγώνες των playoffs του Europa League θα γίνουν στις 20 και 27 Αυγούστου.
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