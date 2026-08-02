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02.08.2026 17:39

Κλαούντιους Σέφερ: «Μη βιώσιμη» η παραμονή Ινφαντίνο στη FIFA

02.08.2026 17:39
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Η θέση του Τζιάνι Ινφαντίνο στην προεδρία της FIFA μοιάζει πλέον «μη βιώσιμη», μετά το αποτυχημένο σχέδιό του για την πώληση ποσοστού των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, δήλωσε την Κυριακή (2/8) ο επικεφαλής των ευρωπαϊκών επαγγελματικών ποδοσφαιρικών λιγκών.

Ο Κλαούντιους Σέφερ, του οποίου η οργάνωση εκπροσωπεί 53 επαγγελματικές ανδρικές και γυναικείες ποδοσφαιρικές Λίγκες, υποστήριξε πως για τον Ινφαντίνο υπάρχει «μόνο μία συνέπεια» μετά την αναστάτωση που δημιούργησε το πλάνο του, το οποίο προκάλεσε κύμα αντιδράσεων από τις περιφερειακές συνομοσπονδίες.

«Υπάρχει μόνο μία συνέπεια»

«Όταν είδα πώς εξελίχθηκε όλη αυτή η υπόθεση και ότι τα βασικά όργανα της FIFA δεν είχαν εμπλακεί, τότε ουσιαστικά υπάρχει μόνο μία συνέπεια σε οποιαδήποτε εταιρεία ή οργανισμό», δήλωσε ο Σέφερ στην ελβετική εφημερίδα SonntagsZeitung.

Όταν ρωτήθηκε αν αυτό σημαίνει ότι ο Ινφαντίνο δεν είναι πλέον αποδεκτός ως πρόεδρος της FIFA, ο Σέφερ απάντησε: «Αυτή είναι συνήθως η συνέπεια όταν κάποιος σε μία εταιρεία προωθεί μια τέτοια επιχειρηματική συμφωνία χωρίς να γνωρίζει κανείς τίποτα γι’ αυτήν».

Ο Ινφαντίνο δήλωσε τα ξημερώματα του Σαββάτου (1/8) ότι η FIFA εγκατέλειψε το συγκεκριμένο σχέδιο, έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν.

Οι περιφερειακές συνομοσπονδίες UEFA και CONCACAF δήλωσαν το Σάββατο 9(1/8) ότι έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στην ηγεσία του.

Ο Σέφερ, ο οποίος είναι επίσης διευθύνων σύμβουλος της Ελβετικής Λίγκας Ποδοσφαίρου, υποστήριξε ότι η πρόταση έδειχνε πως βασικός στόχος της FIFA ήταν η μεγιστοποίηση των κερδών για τρίτους, μέσω της διεξαγωγής περισσότερων και μεγαλύτερων διοργανώσεων στο μέλλον. «Αφορά αποκλειστικά τα οικονομικά οφέλη. Όλα τα υπόλοιπα αγνοούνται πλήρως», ανέφερε.

Ο Σέφερ τόνισε ότι οι Ευρωπαϊκές Λίγκες αντιτάχθηκαν στην πρόταση, καθώς αυτή θα πρόσθετε περισσότερα παιχνίδια σε ένα ήδη επιβαρυμένο διεθνές καλεντάρι, εις βάρος των εθνικών πρωταθλημάτων. «Κανείς δεν γνώριζε για τα σχέδια, ούτε καν το Συμβούλιο της FIFA, το διοικητικό όργανο της παγκόσμιας ομοσπονδίας. Εξεπλάγην πολύ που ο πρόεδρος ενεργούσε εντελώς μόνος του σε αυτό το θέμα», πρόσθεσε.

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