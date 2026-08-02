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02.08.2026 23:48

Παναθηναϊκός: Κινείται για την απόκτηση του Λιβάι Γκαρσία

02.08.2026 23:48
livai garcia

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Ο Παναθηναϊκός κινείται δυνατά στην αγορά για να «κλείσει» άλλη μία μεταγραφή ποδοσφαιριστή ο οποίος θα είναι σε θέση να καλύψει κυρίως το δεξί «φτερό» της επίθεσης, αλλά και θέση δεύτερου επιθετικού σε διάταξη 4-4-2.

Υπ’ αυτό το πρίσμα στο «τριφύλλι» έχουν ξεχωρίσει την περίπτωση του Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος ανήκει εδώ και ενάμιση χρόνο στην Σπαρτάκ Μόσχας και είναι «διαθέσιμος» στην αγορά απ’ τη ρωσική ομάδα για δανεισμό με οψιόν αγοράς του.

Ο 28χρονος επιθετικός απ’ το Τρινιντάντ και Τομπάγκο διαμήνυσε πριν από λίγες μέρες στην Σπαρτάκ Μόσχας πως δεν θέλει να συνεχίσει άλλο στη Ρωσία κι ο Παναθηναϊκός ενεργοποιήθηκε άμεσα, καθότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να του δώσει «αριθμούς» και στο σκοράρισμα, αλλά και σε δημιουργία/ασίστ. Έχει εμπειρία και γνώση του ελληνικού πρωταθλήματος, μπορεί να παίξει τόσο δεξιά ως εξτρέμ, όσο και δίπλα σε άλλον φορ (όπως έκανε τη σεζόν 2022/23 στην ΑΕΚ) και καλύπτει τα στοιχεία που αναζητούσαν οι «πράσινοι».

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως έχουν ήδη γίνει συζητήσεις με την πλευρά του παίκτη, αλλά και με τους Ρώσους προκειμένου να «τρέξει» η μεταγραφή και -ει δυνατόν- να προλάβει να δηλωθεί ο 28χρονος άσος και στην ευρωπαϊκή λίστα για τα δύο παιχνίδια με την ΤΣΚΑ Σόφιας 1948.

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ΔΕΥΤΕΡΑ 03.08.2026 00:07
livai garcia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Κινείται για την απόκτηση του Λιβάι Γκαρσία

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