Καίγονται σπίτια σε Κρύο Πηγάδι και Ζαχούλι Μεγάρων – Μαίνεται η φωτιά στα Μαυράτα Κεφαλονιάς

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Δεν λέει να μειωθεί η ένταση της φωτιάς στη δυτική Αττική όπου από τις 18:30 το Κρύο Πηγάδι έχει περικυκλωθεί από τις φλόγες και καίγονται σπίτια.

Οι άνεμοι δεν λένε να κοπάσουν και οι φλόγες κινούνται σε σπίτια με μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καμένες κατοικίες τόσο σε συνοικίες κοντά στα Βίλια, όσο και σε οικισμούς στα περίχωρα των Μεγάρων όπου υπάρχει το δεύτερο μεγάλο μέτωπο.

To Κρύο Πηγάδι είναι από χθες υπό πολιορκία, όπως και ο Αγιος Νεκτάριος, σε απόσταση δύο χιλιομέτρων από τα Βίλια. Παράλληλα, αναζωπύρωση υπάρχει και στο Πόρτο Γερμενό.

Το μέτωπο της πυρκαγιάς είναι τεράστιο και οι καπνοί έχουν απλωθεί σε μεγάλη ακτίνα στην Αττική και η πυροσβεστική δίνει μάχη για να μη φτάσουν οι φλόγες στο Αλεποχώρι και πιο κοντά στα Μέγαρα καθώς απειλείται η βιομηχανική περιοχή.

Στην περιοχή της Βένιζας η κατάσταση εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ δύσκολη με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη σε πολλά ενεργά μέτωπα, υπό ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες. Λόγω των αναζωπυρώσεων στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα του 112 για τις περιοχές Κανδύλι και Αγία Σκέπη με οδηγίες για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι προς Νέα Πέραμο.

Ακολούθησε μήνυμα από την Πολιτική Προστασία και για τη βιομηχανική περιοχή στα Μέγαρα, με τις Αρχές να καλούν όλους όσοι βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα.

Στη γιγαντιαία επιχείρηση συμμετέχουν περισσότεροι από 500 πυροσβέστες, ανάμεσά τους Ρουμάνοι και Γάλλοι δασοκομάντος. Μέσα σε ένα μόλις 24ωρο, το πύρινο μέτωπο έχει αναπτυχθεί σε μήκος που προσεγγίζει τα 100 χιλιόμετρα, από το Καλαμάκι Βοιωτίας έως το Πόρτο Γερμενό Αττικής, απειλώντας διαρκώς νέες περιοχές.

Κατά μήκος της οδού Μεγάρων – Αλεποχωρίου έχουν αναπτυχθεί ισχυρές επίγειες δυνάμεις, με πυροσβεστικά οχήματα και υδροφόρες να δημιουργούν γραμμές άμυνας, προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να αποτρέψουν τη διέλευσή της στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού

Στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού παραμένουν σε ισχύ οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

-Επαρχιακή οδός Οινόης – Πόρτο Γερμενού, από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι, ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό.

-Οδός Αγ. Γεωργίου, στο ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας – Θηβών, ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό, στον οικισμό Τιτάν.

-Επαρχιακή οδός Αλεποχωρίου – Ψάθας – Βιλίων, από την παραλία Ψάθας, ρεύμα προς Ψάθα.

-Επαρχιακή οδός Μεγάρων – Αλεποχωρίου, από το ύψος ανώνυμης οδού, ρεύμα προς οικισμό Λούμπα και προς Αλεποχώρι.

-Επαρχιακή οδός Μεγάρων – Αλεποχωρίου, στο ύψος μετά τον οικισμό Άνω Αλεποχώρι, από το ύψος ανώνυμης οδού προς οικισμό Λούμπα.

-Στη συμβολή της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου – Μεγάρων με ανώνυμη οδό, μετά το αγρόκτημα Περιβολάκι, ρεύμα προς οικισμό Βένιζα.

-Στην ε.ο. Μεγάρων – Αλεποχωρίου, στο ύψος της οδού Κων. Μπερδέλη, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρι.

-Στην ε.ο. Μεγάρων – Αλεποχωρίου, στο ύψος του οινοποιείου «Μαργέτης», ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρι.

-Στην ε.ο. Αλεποχωρίου – Ψάθας – Βιλίων, από το ύψος του καταστήματος με την επωνυμία «Agora Psatha», στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό.

-Στην ανώνυμη οδό, στο ύψος της φάρμας «Διόσκουροι», ρεύμα κυκλοφορίας προς Βένιζα.

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων επί της οδού Αγίας Βαρβάρας, από το ύψος της ε.ο. Μεγάρων – Αλεποχωρίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Πεδίο Βολής Κανδηλίου.

Μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Κεφαλονιά – Κινδύνεψαν σπίτια στα Μαυράτα

Την ίδια ώρα, νέα μεγάλη κινητοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στην Κεφαλονιά.

Το πιο δύσκολο μέτωπο πλέον είναι στην περιοχή Μαυράτα καθώς η πυρκαγιά μετά την αλλαγή φορά του ανέμου έφτασε πολύ κοντά στα σπίτια, τα οποία σώθηκαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, χάρη στις ρίψεις χειρουργικής ακρίβειας που πραγματοποίησαν τα ελικόπτερα.

Σε αυτό το σημείο έχουν επικεντρωθεί και οι προσπάθειες κατάσβεσης των πυροσβεστών, καθώς υπάρχουν ακόμα κάποιες εστίες οι οποίες αναζωπυρώνονται.

Στο άλλο μέτωπο, πάνω από το Κατελειό, στην κατεύθυνση προς Σκάλα, επιχειρούν κάποιες επίγειες δυνάμεις αλλά δεν απειλούνται πλέον κατοικίες και οικισμοί.

Η πυρκαγιά καίει αγροτοδασικές εκτάσεις, ενώ το έργο των δυνάμεων δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι και το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής.

Για την φωτιά έχει συλληφθεί ένα άτομο για εμπρησμό από πρόθεση.

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