search
ΚΥΡΙΑΚΗ 02.08.2026 19:45
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.08.2026 19:13

Καίγονται σπίτια σε Κρύο Πηγάδι και Ζαχούλι Μεγάρων – Μαίνεται η φωτιά στα Μαυράτα Κεφαλονιάς

02.08.2026 19:13
fotia-elikoptero

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Δεν λέει να μειωθεί η ένταση της φωτιάς στη δυτική Αττική όπου από τις 18:30 το Κρύο Πηγάδι έχει περικυκλωθεί από τις φλόγες και καίγονται σπίτια.

Οι άνεμοι δεν λένε να κοπάσουν και οι φλόγες κινούνται σε σπίτια με μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καμένες κατοικίες τόσο σε συνοικίες κοντά στα Βίλια, όσο και σε οικισμούς στα περίχωρα των Μεγάρων όπου υπάρχει το δεύτερο μεγάλο μέτωπο.

To Κρύο Πηγάδι είναι από χθες υπό πολιορκία, όπως και ο Αγιος Νεκτάριος, σε απόσταση δύο χιλιομέτρων από τα Βίλια. Παράλληλα, αναζωπύρωση υπάρχει και στο Πόρτο Γερμενό.

Το μέτωπο της πυρκαγιάς είναι τεράστιο και οι καπνοί έχουν απλωθεί σε μεγάλη ακτίνα στην Αττική και η πυροσβεστική δίνει μάχη για να μη φτάσουν οι φλόγες στο Αλεποχώρι και πιο κοντά στα Μέγαρα καθώς απειλείται η βιομηχανική περιοχή.

Στην περιοχή της Βένιζας η κατάσταση εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ δύσκολη με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη σε πολλά ενεργά μέτωπα, υπό ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες. Λόγω των αναζωπυρώσεων στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα του 112 για τις περιοχές Κανδύλι και Αγία Σκέπη με οδηγίες για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι προς Νέα Πέραμο. 

Ακολούθησε μήνυμα από την Πολιτική Προστασία και για τη βιομηχανική περιοχή στα Μέγαρα, με τις Αρχές να καλούν όλους όσοι βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα.

Στη γιγαντιαία επιχείρηση συμμετέχουν περισσότεροι από 500 πυροσβέστες, ανάμεσά τους Ρουμάνοι και Γάλλοι δασοκομάντος. Μέσα σε ένα μόλις 24ωρο, το πύρινο μέτωπο έχει αναπτυχθεί σε μήκος που προσεγγίζει τα 100 χιλιόμετρα, από το Καλαμάκι Βοιωτίας έως το Πόρτο Γερμενό Αττικής, απειλώντας διαρκώς νέες περιοχές.

Κατά μήκος της οδού Μεγάρων – Αλεποχωρίου έχουν αναπτυχθεί ισχυρές επίγειες δυνάμεις, με πυροσβεστικά οχήματα και υδροφόρες να δημιουργούν γραμμές άμυνας, προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να αποτρέψουν τη διέλευσή της στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού

Στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού παραμένουν σε ισχύ οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

  • -Επαρχιακή οδός Οινόης – Πόρτο Γερμενού, από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι, ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό.
  • -Οδός Αγ. Γεωργίου, στο ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας – Θηβών, ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό, στον οικισμό Τιτάν.
  • -Επαρχιακή οδός Αλεποχωρίου – Ψάθας – Βιλίων, από την παραλία Ψάθας, ρεύμα προς Ψάθα.
  • -Επαρχιακή οδός Μεγάρων – Αλεποχωρίου, από το ύψος ανώνυμης οδού, ρεύμα προς οικισμό Λούμπα και προς Αλεποχώρι.
  • -Επαρχιακή οδός Μεγάρων – Αλεποχωρίου, στο ύψος μετά τον οικισμό Άνω Αλεποχώρι, από το ύψος ανώνυμης οδού προς οικισμό Λούμπα.
  • -Στη συμβολή της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου – Μεγάρων με ανώνυμη οδό, μετά το αγρόκτημα Περιβολάκι, ρεύμα προς οικισμό Βένιζα.
  • -Στην ε.ο. Μεγάρων – Αλεποχωρίου, στο ύψος της οδού Κων. Μπερδέλη, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρι.
  • -Στην ε.ο. Μεγάρων – Αλεποχωρίου, στο ύψος του οινοποιείου «Μαργέτης», ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρι.
  • -Στην ε.ο. Αλεποχωρίου – Ψάθας – Βιλίων, από το ύψος του καταστήματος με την επωνυμία «Agora Psatha», στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό.
  • -Στην ανώνυμη οδό, στο ύψος της φάρμας «Διόσκουροι», ρεύμα κυκλοφορίας προς Βένιζα.

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων επί της οδού Αγίας Βαρβάρας, από το ύψος της ε.ο. Μεγάρων – Αλεποχωρίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Πεδίο Βολής Κανδηλίου.

Μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Κεφαλονιά – Κινδύνεψαν σπίτια στα Μαυράτα

Την ίδια ώρα, νέα μεγάλη κινητοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στην Κεφαλονιά.

Το πιο δύσκολο μέτωπο πλέον είναι στην περιοχή Μαυράτα καθώς η πυρκαγιά μετά την αλλαγή φορά του ανέμου έφτασε πολύ κοντά στα σπίτια, τα οποία σώθηκαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, χάρη στις ρίψεις χειρουργικής ακρίβειας που πραγματοποίησαν τα ελικόπτερα.

Σε αυτό το σημείο έχουν επικεντρωθεί και οι προσπάθειες κατάσβεσης των πυροσβεστών, καθώς υπάρχουν ακόμα κάποιες εστίες οι οποίες αναζωπυρώνονται.

Στο άλλο μέτωπο, πάνω από το Κατελειό, στην κατεύθυνση προς Σκάλα, επιχειρούν κάποιες επίγειες δυνάμεις αλλά δεν απειλούνται πλέον κατοικίες και οικισμοί.

Η πυρκαγιά καίει αγροτοδασικές εκτάσεις, ενώ το έργο των δυνάμεων δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι και το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής.

Για την φωτιά έχει συλληφθεί ένα άτομο για εμπρησμό από πρόθεση.

Διαβάστε επίσης

Πώς έγινε η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων και απολογισμό 2 νεκρούς – Η ανακοίνωση της πυροσβεστικής

Σοβαρή καταγγελία εμπειρογνώμονα: Τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν, τα συντόνιζε παρανόμως επίγειος επικεφαλής (video)

Νεκρός εντοπίστηκε στη καμπίνα του ύπαρχος επιβατηγού πλοίου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pavlos_marinakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για απώλεια Γ. Βαρβιτσιώτη: «Από σήμερα, η ΝΔ, αλλά και η χώρα, είναι φτωχότερες»

nikos androulakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα συλλυπητήρια Ανδρουλάκη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών στο δυστύχημα με τα ελικόπτερα

fotia-elikoptero
ΕΛΛΑΔΑ

Καίγονται σπίτια σε Κρύο Πηγάδι και Ζαχούλι Μεγάρων – Μαίνεται η φωτιά στα Μαυράτα Κεφαλονιάς

kideia_lenas_samara_kostis-chatzidakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: «Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν ένας από τους πυλώνες της παράταξής μας»

sigkrousi
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έγινε η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με νεκρούς έναν Δανό πιλότο και έναν Έλληνα – Η ανακοίνωση της πυροσβεστικής

Δείτε όλες τις ειδήσεις
pirosvestiki_2106_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ξέσπασμα από το Σωματείο Πυροσβεστών για την αναστολή αδειών: «Ο πυροσβέστης δεν είναι μηχανή, δεν είναι αναλώσιμος - Δεν θέλουμε να θρηνήσουμε άλλους συναδέλφους»

Porsche1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πόσες Porsche πουλήθηκαν στην Ελλάδα το πρώτο 6μηνο του 2026;

sigkrousi
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ψάθα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων - Δύο νεκροί και δύο τραυματίες

airbnb-3399753_1280
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «μοντέλο Airbnb» αλλάζει τον χάρτη του τουρισμού: Πώς η κόντρα με τα ξενοδοχεία «στραγγαλίζει» την τοπική αγορά

media-mouse-entos
MEDIA

Ζαλάδα με τα τηλεοπτικά «Στούντιο», η Σκορδά και η Δούκα, μια ανησυχία για καρέκλα εκπομπής και σχέδια για ραδιοφωνική έκδοση αθλητικής ιστοσελίδας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 02.08.2026 19:40
pavlos_marinakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για απώλεια Γ. Βαρβιτσιώτη: «Από σήμερα, η ΝΔ, αλλά και η χώρα, είναι φτωχότερες»

nikos androulakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα συλλυπητήρια Ανδρουλάκη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών στο δυστύχημα με τα ελικόπτερα

fotia-elikoptero
ΕΛΛΑΔΑ

Καίγονται σπίτια σε Κρύο Πηγάδι και Ζαχούλι Μεγάρων – Μαίνεται η φωτιά στα Μαυράτα Κεφαλονιάς

1 / 3