Η ενημέρωση της πυροσβεστικής για το μέτωπο των πυρκαγιών και το δυστύχημα με τα ελικόπτερα – 220 φωτιές σε μία εβδομάδα

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Έκτακτη ενημέρωση για τις πυρκαγιές και την τραγωδία με τους δύο νεκρούς από τη σύγκρουση των ελικοπτέρων, πραγματοποίησε ο Βασίλης Βαρθακογιάννης.

Για το δυστύχημα εξέφρασε τα συλλυπητήρια όλου του σώματος, ενώ τόνισε ότι στο μέτωπο της φωτιάς που συνεχίζει να μαίνεται, από τις 7 επιχειρούν 8 αεροσκάφη και 20 ελικόπτερα, μιας και οι συνθήκες έχουν βελτιωθεί έστω και ελάχιστα με τους ανέμους.

Παράλληλα,έκανε λόγο για τις «ίσως δυσκολότερες ημέρες του καλοκαιριού» όπου μόνο σε αυτό το 24ωρο δόθηκαν 17 εντολές εκκένωσης.

Η ενημέρωση της πυροσβεστικής

«Θα ξεκινήσω τη σημερινή ενημέρωση, από το τραγικό περιστατικό που καταγράφηκε, κατά τη διάρκεια δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψαθάς Αττικής, όταν συγκρούστηκαν δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου BELL, τα οποία επιχειρούσαν στο έργο της κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς της Αττικο-Βοιωτίας.

Στα δύο ελικόπτερα επέβαιναν συνολικά 4 άνδρες, εκ των οποίων 2 ημεδαποί και 2 αλλοδαποί υπήκοοι. Οι 2 επιβαίνοντες του ενός ελικοπτέρου εντοπίστηκαν σώοι, ενώ οι 2 επιβαίνοντες του δεύτερου ελικοπτέρου ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β. και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Εκ μέρους της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος, εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήρια, στις οικογένειες των 2 ανδρών του πληρώματος του ενός ελικοπτέρου.

Για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσής τους, κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος που επιχειρούσαν ήδη στην ευρύτερη περιοχή της Ψαθάς, για την αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς και τις οποίες συντόνισε από το πεδίο των επιχειρήσεων, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας.

Στην μεγάλη πυρκαγιά της Αττικο – Βοιωτίας, επιχειρούν για τρίτη ημέρα, πολύ ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, Εθελοντές με μεγάλο αριθμό υδροφόρων οχημάτων, με τη συνδρομή ομάδας «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ», που έχει διατεθεί από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.

Όσο αφορά την επιχειρησιακή δράση των εναερίων μέσων, από το πρώτο φως διατέθηκαν 10 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι που συνεχίζουν να πνέουν για πέμπτη ημέρα, δημιούργησαν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και τα αεροσκάφη, αδυνατούσαν, και σε πολλές περιπτώσεις αδυνατούν και τώρα, να επιχειρήσουν, παρά τις συνεχείς προσπάθειες των πληρωμάτων.

Γι’ αυτό το λόγο, με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος στην περιοχή, από τις πρωινές ώρες, διατέθηκαν για να επιχειρήσουν περιοδικά 18 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δύο για το συντονισμό τους. Λίγο πριν το μεσημέρι οι συνθήκες βελτιώθηκαν για τα εναέρια μέσα και δόθηκε εντολή ώστε να επιχειρούν περιοδικά 8 αεροσκάφη και 20 ελικόπτερα εκ των οποίων τα 3 για το συντονισμό τους.

Υδροφόρες από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας παρέχουν συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος. Μηχανήματα έργου των Περιφερειών και της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών συνεχίζουν τις διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών, σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία και σε αρκετές περιπτώσεις έχουν κατορθώσει να ανακόψουν τα μέτωπα της πυρκαγιάς.

Λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων παραμένουν στην περιοχή για την διευκόλυνση των μετακινήσεων. Επίσης, παραμένουν δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας αλλά και της Ελληνικής Αστυνομίας όπου πραγματοποιούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Απαιτήθηκε η έκδοση, συνολικά, 17 μηνυμάτων από το 112, εκ των οποίων τα τρία εστάλησαν σήμερα το πρωί, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Αγία Σκέπη, Κανδήλι, Βιομηχανική Περιοχή Μεγάρων, Τουτούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας και Άγιος Σαράντης, προς ασφαλείς κατευθύνσεις.

Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, στην Πάστρα Κεφαλονιάς, αυτή τη στιγμή, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, αντιμετωπίζουν ένα ενεργό μέτωπο στην περιοχή Αλειμματάς, ενώ στην υπόλοιπη περίμετρο της πυρκαγιάς αντιμετωπίζουν μόνο διάσπαρτες εστίες.

Οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα σε Σταθαίικα Άργους, Νέα Τένεδο Χαλκιδικής, Αλώνια Σαμοθράκης και Χρυσούπολη Καβάλας, έχουν ελεγχθεί.

Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι, στο Σκάλωμα Φωκίδας και στην πυρκαγιά της Αιγιαλείας δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα και οι δυνάμεις πραγματοποιούν διαβροχή κυρίως σε καπνογόνα σημεία.

Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και σήμερα, έχουν εκδηλωθεί συνολικά 220 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα.

Το Πυροσβεστικό Σώμα, κλήθηκε να διαχειριστεί σειρά, ιδιαίτερα απαιτητικών και ταυτόχρονων συμβάντων, με σημαντικότερα μέτωπα στην Πάρο, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, την Αιγιαλεία, τη Φωκίδα, τη Λέσβο και την Κάλυμνο, όπου αναπτύχθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, υπό εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Μετά από σχετικές ενέργειες των Κλιμακίων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, για τις παραπάνω πυρκαγιές, πραγματοποιήθηκαν 33 συλλήψεις σε 5 ημέρες, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 30 αφορούν αμέλεια και οι 3 πρόθεση. Παράλληλα, επιβλήθηκαν 22 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 70.100 ευρώ.

Μεταξύ των σημαντικότερων υποθέσεων, περιλαμβάνεται η Πάρος, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 28 Ιουλίου 2026, σε χώρο με απορρίμματα και επεκτάθηκε σε παρακείμενη έκταση με χαμηλή βλάστηση. Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας πραγματοποιήθηκαν τέσσερις συλλήψεις.

Την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, στο Φίχτι Αργολίδας κατά την εκτέλεση γεωργικών εργασιών προκλήθηκε σπινθήρας με αποτέλεσμα την εκδήλωση και την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Μετά την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας, οι υπαίτιοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν.

Οι λοιπές συλλήψεις αφορούσαν, περιπτώσεις σχετικές με την εκτέλεση θερμών εργασιών, κυρίως με τροχό, σε ημέρες κατά τις οποίες ο κίνδυνος πυρκαγιάς ήταν πολύ υψηλός ή ακραίος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η πυρκαγιά στην Κεφαλονιά προκλήθηκε με τη χρήση γυμνής φλόγας, καλύπτοντας έκταση άνω των 6.000 στρεμμάτων, ενώ το συμβάν εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη. Σημειώνεται ότι ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για εμπρησμό από πρόθεση ενώ φαίνεται να έχει απασχολήσει τις αρχές και κατά το παρελθόν.

Σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά στη Βοιωτία, η οποία εκδηλώθηκε πλησίον αιολικού πάρκου, διευκρινίζεται ότι δεν ξεκίνησε από τις ανεμογεννήτριες ή από εγκαταστάσεις του πάρκου. Ως σημείο έναρξης, προσδιορίστηκε η γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σε απόσταση 500 μέτρα μακριά από τις ανεμογεννήτριες, μέσω της οποίας η παραγόμενη ενέργεια του αιολικού πάρκου, διοχετεύεται προς το κεντρικό δίκτυο. Στο ίδιο σημείο είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά και στα τέλη Ιουνίου.

Κλιμάκια ερευνητών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, βρίσκονται αναπτυγμένα σε όλα τα σοβαρά συμβάντα, μεταξύ άλλων στο Ρέθυμνο, την Αργολίδα και τη Βοιωτία, συνεχίζοντας τις έρευνες με μεθοδικότητα, επιστημονική τεκμηρίωση και συστηματική αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων και πραγματοποιούν συχνές περιπολίες σε όλη την Επικράτεια.

Ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός.

Διανύουμε ίσως τις δυσκολότερες ημέρες του καλοκαιριού.

Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας και σε γενική επιφυλακή παραμένουν όλες οι Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.

Απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους πολίτες, σε περίπτωση πυρκαγιάς, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών».

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