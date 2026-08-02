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02.08.2026 20:10

Μητσοτάκης για δυστύχημα στη Ψάθα: «Οδύνη για τους δύο μαχητές που έπεσαν στον πόλεμο με τις φωτιες»

02.08.2026 20:10
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Τη θλίψη του για το δυστύχημα με τα δύο εκμισθωμένα πυροσβεστικά ελικόπτερα στην Ψάθα, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Facebook.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον Έλληνα συντονιστή και στον Δανό χειριστή, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους ενώ συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στο Πόρτο Γερμενό, κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Αναλυτικά:

«Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για το τραγικό δυστύχημα με τα δύο εκμισθωμένα πυροσβεστικά ελικόπτερα που στοίχισε τη ζωή σε δύο μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές υπό πολύ αντίξοες καιρικές συνθήκες -ειδικά για τα εναέρια μέσα μας.

Η απώλεια του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή την ώρα που επιχειρούσαν στην μεγάλη πυρκαγιά του Πόρτο Γερμενού, μας γεμίζει όλους με οδύνη. Ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειές τους».

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