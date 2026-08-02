Κεφαλονιά: Συνελήφθη 44χρονος για εμπρησμό από πρόθεση – Είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν για φωτιές

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Παλιός γνώριμος των Αρχών είναι ο 44χρονος που συνελήφθη, κατηγορούμενος για τη φωτιά που εκδηλώθηκε λίγη ώρα πριν από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, η φωτιά -που έχει κάψει μέχρι στιγμής περισσότερα από 6.000 στρέμματα στο νησί του Ιουνίου και απειλεί κατοικίες- προκλήθηκε με χρήση γυμνής φλόγας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ξεκίνησε από κατάφυτη περιοχή που δεν είχε καεί και από εκεί «κατέβηκε» στον Ελειό κινούμενη μέσα από καλλιεργημένες εκτάσεις και αυλές, λίγα μέτρα από κατοικίες.

Ακολούθησαν διαδοχικές εντολές εκκένωσης για επτά περιοχές: Μαυράτα, Χιονάτα, Θηράμωνας, Κάτω Κατελειό, Κατελειό, Μαρκόπουλο, Κρεμμύδι.

Πρόκειται για περιοχή με σπίτια και ιδιαίτερη μορφολογία, στην οποία δημιουργούνται ισχυρά ρεύματα αέρα. Οι άνεμοι επιτάχυναν την εξάπλωση της φωτιάς και έστειλαν τις φλόγες προς δύο διαφορετικές κατευθύνσεις:

προς τον Κατελειό και τη θάλασσα,

προς το Μαρκόπουλο και από εκεί κατέβηκε στον Ελειό απειλώντας Μαυράτα, Θεράμωνα και Χιονάτα

Ο 44χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις εμπρησμών ενώ είχε καταδικαστεί και εκτίσει ποινή για συναφείς πράξεις.

Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες

Στην περιοχή επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 19 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ και εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση, μέχρι στιγμής, έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Επίσης, για την ενίσχυση των δυνάμεων της πυρκαγιάς έχει προγραμματιστεί να μεταβούν με ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος 6 πυροσβέστες της 9ης ΕΜΟΔΕ και ακτοπλοϊκώς από το λιμάνι της Κυλλήνης 15 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνδράμει με υδροφόρες και μηχανήματα έργου ο Δήμος Αργοστολίου.

Στις 257 οι συλλήψεις μέσα στο 2026

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 2 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 642 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 952.026,36 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 257 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 228 (88,72%) είναι από αμέλεια και οι 29 (11,28%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τις έρευνες για κάθε ύποπτη πυρκαγιά, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά μέσα και προχωρώντας άμεσα στη σύλληψη και παραπομπή στη Δικαιοσύνη όσων ενεργούν με πρόθεση.

Το Πυροσβεστικό Σώμα καθιστά σαφές ότι ο εμπρησμός από πρόθεση αποτελεί εγκληματική πράξη εξαιρετικής βαρύτητας και θα αντιμετωπίζεται χωρίς καμία ανοχή. Κάθε υπαίτιος θα εντοπίζεται, θα συλλαμβάνεται και θα λογοδοτεί για τις συνέπειες των πράξεών του, οι οποίες θέτουν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον και απειλούν περιουσίες και κρίσιμες υποδομές.

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